Magni (60) bidrar til fart i nybilsalget i mai

Denne uken hentet bergenskvinnen ut sin splitter nye Toyota hos en forhandler i Bergen.

– Jeg liker merket, men sist jeg skulle kjøpe bil, hadde de ikke elbil. Det hadde det nå, så nå blir det gøy å prøve den, sier Skjelvan Majlaton.



Hun er langt fra alene om å hente ut ny bil i mai.

TOYOTA-FAN: Magni liker Toyota, og er fornøyd med at merket siden 2021 har satset på elbiler. Foto: Torjus Sagenes / TV 2

Etter fire måneder med nedgang i salg av nye biler viser tallene for mai en oppsving med 15,65 prosent.



Det har vært en blytung start for landets forhandlere av nye biler. Etter fire måneder var det en nedgang på 10,5 prosent, sammenlignet med samme periode i 2022.

– Minner om tiden etter jappetiden

– Det kan minne litt om tiden etter jappetiden på 80-tallet. Mange kjøpte magnumflasker med champagne og nye biler. Helt til det ble bråstopp, sier direktør Øyvind Solberg Thorsen i Opplysningsrådet for Veitrafikken.

FERSKE TALL: Direktør Øyvind Solberg Thorsen i Opplysningsrådet for Veitrafikken kan endelig melde om positive tall for bransjen. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Den gangen sank tallet på nye biler fra 167.000 i 1986 til 50.000 i 1990.

– Det er den samme tendensen nå, men vi tror kanskje ikke at nedturen blir like stor, sier direktøren.



De aller fleste som fikk ny bil i mai valgte en elbil.

– Andelen er på 81 prosent for mai, og 83 prosent så langt i år, sier Solberg Thorsen.

Nye avgifter og dårligere økonomi

Ved årsskiftet ble det innført 25 prosent merverdiavgift på elbiler, på den delen av kjøpesummen som overstiger 500.000 kroner. I tillegg ble det innført en ny vektavgift for alle nye personbiler.



Kombinert med strammere økonomi hos folk flest førte det til en kraftig nedgang i salget av nye biler, men nå kan trenden ha snudd.

GOD SOM NY: Salget av nye biler er på vei opp igjen, men Thorsen er allikevel forsiktig med å juble Foto: Torjus Sagenes / TV 2

– Maitallene viser en økning på 15,65 prosent sammenlignet med mai i fjor. Det gjør at nedgangen for årets fem første måneder er redusert til omkring 5 prosent, sier Solberg Thorsen.



Han tror det er flere grunner til at salget har tatt seg opp.

– En del har nok endelig fått bilen de bestilte for en stund siden. Leveringstiden på nye biler har gått ned. Samtidig har Tesla skrudd ned prisene og forhandlerne har satset på store kampanjer som ser ut til å ha fungert, sier direktøren.

Kan være midlertidig

Han tror likevel ikke at oppsvinget man ser nå vil gjøre at det blir solgt like mange biler i år som de to siste årene.

– Jeg tror det kan bli vanskelig framover også, fordi det ser ikke ut som at det blir noen bedring i økonomien til folk flest. Dette spiller direkte inn på om man har mulighet til å bruke penger på ny bil eller ei, sier Solberg Thorsen.



Å KJØPE ELLER IKKE: Solberg Thorsen er ikke overbevist om at folk kommer til å prioritere ny bil i år. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Han forventer at man for 2023 vil ende på 120.000-130.000 nye personbiler.

Det er tall rett under prognosen til Bilimportørenes Landsforeningen, som forventer et nybilsalg på om lag 140.000 biler, og en el-andel på cirka 90 prosent.

– Vi har bak oss to rekordår med om lag 175.000 nye personbiler i både 2021 og 2022, sier Ida Krag sjef for kommunikasjon i Bilimportørenes landsforening.

PROGNOSE: Ida Krag i Bilimportørenes landsforening forventer et salg på om lag 140. 000 nye biler i år. Foto: Bilimportørenes landsforening.

Hun peker også på innføringen av nye avgifter fra 1. januar førte til et rush av nyregistreringer i desember for å slippe de nye avgiftene.

– Noe av forklaringen på svake tall i starten av 2023 ligger der. Nesten 40.000 nye biler ble registrert i desember 2022, under 2000 i januar 2023, sier Ida Krag.

Optimist

Hos Jæger Automobil, en av vestlandets største bilforhandlere, håper man at salget av nye biler nå stabiliserer seg.

– Det har nok vært et vakuum etter alle bestillingene før nyttår. Jeg tenker at maitallene er omtrent som forventet, sier salgssjef Stig Rune Øxnes.



TØFF START: Salgssjef Stig Rune Øxnes hos Jæger Automobil tror og håper nybilsalget er i ferd med å normalisere seg etter en treg start på 2023. Foto: Torjus Sagenes / TV 2

Han forteller at de har opplevd at de har klart seg bra selv om nybilsalget i år har vært svakere enn foregående år.

– Vi har flere bein å stå på. Når nybilsalget går ned går ofte bruktbilsalget opp, sier salgssjefen.



OPP OG NED: Om det ikke frister med en ny Toyota Yaris, så kan kanskje en brukt være tingen?. Foto: Torjus Sagenes / TV 2

Det er også verdt å nevne at på grunn av den svake kronekursen, så har bruktimporten fra utlandet stoppet fullstendig opp. Samtidig er det norske bruktmarkedet stabilt.

– Bruktbilsalget holder seg på samme nivå som de siste årene. Så langt i år er det solgt omkring 200.000 bruktbiler, mens det er et nybilsalg på 50.000, sier direktør Øyvind Solberg Thorsen i Opplysningsrådet for Veitrafikken.