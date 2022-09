Macrons parti bytter navn

Partiet til Frankrikes president Emmanuel Macron bytter navn til Renaissance og absorberer samtidig to småpartier.

Macrons bevegelse La République en Marche (LREM), på norsk Republikken på vei, tar med seg to sentrumspartier under det nye navnet, som på norsk betyr Renessanse.

Renessanse er for øyeblikket det største partiet i nasjonalforsamlingen, men mistet flertallet i valget i juni.

– Dette er begynnelsen på en ny fase av forandringen av vårt land, sa statsminister Elisabeth Borne til partikongressen lørdag.

– I dag har vi startet et nytt kapittel i vår politiske historie, sa hun, og la til at partiet har «vokst opp» med navneendringen. Bevegelsen ble grunnlagt av Macron så sent som i 2016.

Borne trakk fram kampen mot klimakrisen, som hun sa vil kreve modige og radikale avgjørelser, og arbeidet med full sysselslettelse, som de to fremste prioritetene for det liberale partiet.