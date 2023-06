– Må vurdere dokumentasjonen grundig

REAGERER: Dagligvarekjedene vurderer situasjonen fortløpende, etter at SAS sin beslutning om å trekke Freia-produkter og flere vurderer å gjøre det samme. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

I slutten av mai satte Ukrainas antikorrupsjonsmyndighet opp en svarteliste over selskap som de mener bidrar til inntekter i den russiske statskassen.

Selskapene anklages også for å bidra til Russlands krigskasse.



Mondelez er ett av selskapene på listen. Den amerikanske matvaregiganten eier mange merkevarer.

Ett av dem er folkekjære Freia.

Nå har flere norske aktører begynt å reagere.

Vil lytte til anbefalinger

Norgesgruppen, som blant annet driver matbutikkene Kiwi, Joker, Meny og Spar skriver til TV 2 at de nå er i kontakt med Mondelez.

– Vi har bedt om dokumentasjon på at de ikke bryter gjeldende sanksjoner. Vi må så vurdere dokumentasjonen grundig før vi kan si noe mer, skriver kommunikasjonssjef Kine Søyland.



DOKUMENTASJON: Norgesgruppen er i kontakt med den amerikanske Freia-eieren. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Coop skriver at de også følger med på saken.

– Coop følger til enhver tid de retningslinjene som myndigheten gir i forbindelse med handel fra utlandet. De produktene vi har fra Mondelez produseres ikke i Russland, skriver Harald Kristiansen, kommunikasjonssjef Coop til TV 2.

Videre skriver Coop at de vil gjøre endringer om myndighetene kommer med nye anbefalinger.

DIALOG: Flere norske matbutikker skriver at de er i kontakt med Mondalez. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

Rema-1000 skriver at de gikk gjennom hele sortimentet i 2022 og fjernet varer som var produsert i Russland eller på russisk råvare.

– Vi forholder oss til, og vil til enhver tid etterleve alle norske sanksjoner, skriver Line Aarnes, kategori og innkjøpsdirektør i Rema-1000.



Vil fjerne Freia fra Stortingskantina

Alfred Bjørlo fra venstre hyller boikottbølgen.

– Vi trenger engasjement nedafra for å stoppe gigantkonserner som velger å bli i Russland og i praksis er med å støtte Putin, sier stortingsrepresentanten.

– Flere norske dagligvarekjeder sier de følger sanksjonene fra EU og norske myndigheter. Er ikke sanksjonene bra nok?

– Sanksjonene kan man sikkert se på, men jeg mener at alle har et selvstendig ansvar for å kjenne på om det man gjør er greit, sier Bjørlo.

BOIKOTT: Alfred Bjørlo sitter på Stortinget for Venstre. Foto: Ned Alley / NTB scanpix

Toppsjefen for Mondelez, Dirk van der Put sa i et intervju med nyhetsbyrået Reuters at selskapets aktivitet i Russland ikke har noe å gjøre med krigen å gjøre.

Den kjøper ikke Bjørlo.

– Da har man ikke skjønt hva det vil si å gjøre business med Russland.

Nå mener han kantina på Stortinget bør fjerne produkter fra Freia.

– Vi i Norge må si at Mondelez må ut av Russland. Så skal vi kjøpe Kvikklunsj, smil og melkesjokolade etterpå.

– Bismak

Bjørlo får kanskje noe overraskende støtte fra stortingsrepresentanten Peter Frølich fra Høyre.

– Boikott er noe vi i Høyre sjeldent anbefaler for å løse verdenskonflikter, innrømmer Frølich som samtidig synes det er bra at man bruker forbrukermakten sin.

– Russland må bekjempes med alle lovlige midler man har til disposisjon.

STØTTE: Stortingsrepresentant Peter Frølich fra Høyre. Foto: Tor Henning Flaatten / TV 2

Frølich er leder for organisasjonen «Fritt Ukraina» som kjører utstyr til de krigsherjede områdene. Høyremannen har sansen for de som strekker seg lenger i sin støtte for Ukraina og håper flere slutter seg til boikotten.



– Kommer du selv til å kjøpe en melkesjokolade i helgen?



– Nei. Det er et valg jeg tar. Det har en bismak, sier Frølich fra Høyre.

– Freia er en norsk merkevare

Pressekontoret til Mondelez-konsernet skriver til TV 2 at de forstår at dette er en følelsesladet sak og at de respekterer at mange har ulike meninger.

– Det er viktig å understreke at Freia er en norsk merkevare, med produksjon på Rodeløkka i Oslo. Produksjonen foregår ikke i Russland, og vi selger ikke produkter i Norden som er produsert i Russland, skriver de.

ARBEIDSPLASSER: Fagforeningslederen på Freia i Oslo frykter for arbeidsplassene. Foto: Heiko Junge

Til Nettavisen sier lederen for fagforeningen til Freia i Norge at han er bekymra for arbeidsplassene til de ansatte i Norge.

– Jeg synes det er en overreaksjon i Norge og Sverige. Vi produserer kun i Skandinavia og har ingenting med Russland å gjøre, forteller han til Nettavisen.

Kalt inn på teppet

Torsdag kveld kom det fram at flyselskapet SAS slutter å selge Freia-produkter.

Nettavisen Børsen skriver at Den Norske Turistforeningen kaller Freia inn på teppet.

KVIKK LUNSJ: Turistforeningen kaller Freia inn på teppet. Foto: Gorm Kallestad

Nettavisen Kampanje skriver at selskapet som driver Tax-Free butikkene på de største flyplassene, nå skal ta en vurdering på om de skal selge Freia-produkter.

Norges Fotballforbund (NFF) stopper salget av Freias produkter i kioskene på Ullevaal stadion inntil videre. Det fikk VG opplyst av NFF på torsdag.