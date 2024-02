Må vi være forberedt på krig? Slik svarer Støre nå

FORBEREDT? Jonas Gahr Støre vil ikke går så langt som den svenske forsvarssjefen å be folk være mentalt forberedt på at det kan bli krig. Men han lover at Forsvaret skal styrkes. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

I januar kom Sveriges forsvarssjef, Michael Bydén, med en kraftig advarsel til sine landsmenn. Han uttalte at svensker bør forberede seg på krig.

– På individnivå må man mentalt forberede seg, sa Bydén til svensk TV 4.



Senere uttalte sivilforsvarsminister Carl-Oskar Bohlin seg i samme retning. Sentrale politikere og militære i Tyskland og Nato har også varslet om samme budskap.

Og i Tyskland rapporteres det at regjeringen forbereder seg på krig mellom Russland og Nato.

Siden har statsminister Støre (Ap) gjentatte ganger blitt utfordret på dette spørsmålet.

– Må være forberedt militært

Mandag morgen var Støre på Leangkollen Sikkerhetskonferanse, der han holdt åpningsinnlegg. Etterpå svarte statsministeren på TV 2s spørsmål om hvordan han anser faren for krig i Norge.

– Jeg tror ikke Russland ser seg tjent med å gå til krig mot Nato-land i dag. Men som jeg har sagt i dag: Med den verden vi har rundt oss nå, med en fullskalakrig, så må vi være forberedt militært. Vi må være forberedt politisk og vi må være forberedt moralsk på å møte veldig mange ulike sikkerhetstrusler, sier Støre.

– Det er klart at hvis noen skulle prøve seg på oss militært, må vi kunne svare på det. Og det jobber vi med for å være helt oppdatert på.

ADVARER SVERIGE: Forsvarssjef Michael Bydén.

Statsministeren påpeker at gode beredskapsplaner ikke bare er viktig for å takle eventuelle krigssituasjoner.

– Men også for å kunne møte andre sikkerhetsutfordringer som klimaendringer, som kan snu opp ned på lokalsamfunn med ekstremvær. Det har vi erfart. Så erfarer vi også at vi blir utfordret av hva som er sant og ikke sant – konspirasjonsteorier og falske nyheter, som også handler om forsvarsevnen. Så Norge skal være forberedt på alle disse sidene, så vi kan møte enhver situasjon som kan oppstå.



Støre bekrefter det gamle ordtaket om at den som vil leve i fred bør forberede seg på krig.

– Ja, det gjelder fortsatt. Og det må man alltid ha med seg i planleggingen, sier statsminister Støre.



Mandag holdt også Norges forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) et innlegg i Oslo Militære Samfund, skriver VG.

Her sa han at det haster med store forsvarsinvesteringer for Norge.

– Norge og Forsvaret må være forberedt på at konflikt kan bryte ut. Vi må kunne svare tidsriktig og sammen med allierte, sa forsvarsminister Gram.

Han tegnet også et dystert bilde av utviklingen i Norges naboland, Russland, skriver avisen:

– Vi må skjønne at dette ikke går over med en slutt på krigen i Ukraina, hvor mye vi enn ønsker det, sa han og la til at Norge må være forberedt på at Russland kan revurdere sine planer og hvor de plasserer sine styrker som svar på finsk og svensk Nato-medlemskap.

Dyrere og sterkere forsvar

I sin tale på sikkerhetskonferansen i regi av Den Norske Atlanterhavskomite, påpekte statsministeren at forsvaret fremover vil trenge flere folk, mer penger og mer ammunisjon.

Og han pekte ut tre hovedområder som blir viktig for forsvarsplanleggingen fremover:

Tydelig tilstedeværelse i områdene lengst nord, særlig til havs, evnen til å ta imot allierte forsterkninger i Norge og sterkere og mer effektivt forsvarssamarbeid mellom Norge og Finland, som nylig ble godkjent som nytt medlem i Nato, samt Sverige, som er én ungarsk godkjennelse unna medlemsstatus i forsvarsalliansen.

HÅPER PÅ SVENSK GLADNYHET: Statsminister Støre tror svenskene snart kan glede seg over Nato-innmelding.

Støre er overbevist om at svenskene om kort tid kan reise sin flaggstang foran Nato-hovedkvarteret i Brussel, og han håper regjeringen kan legge frem sitt forslag til ny langtidsplan for Forsvaret i løpet av vårsesjonen på Stortinget, det vi si før utgangen av juni.

Drøftingene om langtidsplanen er allerede startet i regjeringen og med opposisjonen på Stortinget. Ifølge statsministeren legger regjeringen opp til å følge mønsteret for arbeidet med det såkalte Nansen-programmet for Ukraina, som til slutt fikk enstemmig tilslutning i Stortinget.