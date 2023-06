Må velge bort spaning på mistenkte terrorister

Den knusende rapporten om terrorhandlingen i fjor sommer avslører at PST har en kritisk mangel på spanere. PST sjef Beate Gangås sier de må velge bort spaning på personer som kan utgjøre en trussel for Norge.

PSTs oppgave er å sørge for at vi er trygge, men denne uken kom det en evalueringsrapport vi knapt har sett maken til. Kritikken mot PST var knallhard.

Utvalget er tydelig på at PST mangler ressurser til kontraterror, noe PST-sjef Beate Gangås har varslet justisministeren og regjeringen om flere ganger.

– Jeg er i dialog med justisdepartementet om det, jeg ser rapporten er tydelig på det og ja vi strekkes på ressurser, sa PST-sjefen da hun fredag gjestet TV 2-programmet Ærlig talt.



– Betyr det at dere må velge bort personer og saker, dere strengt tatt burde fulgt?

– Ja, det betyr det.

– Så det du sier er at dere skulle for eksempel hatt spaning på enkelte personer som kan utgjøre en trussel for Norge, som dere da ikke har kapasitet til?

– En del av det vi kaller innhentingskapasiteter, for eksempel spaning, er det stor etterspørsel etter. Vi må hele tiden prioritere hvordan vi bruker de ressursene.

Øker risiko for terror

– Men det øker vel risikoen for terrorhandling i samfunnet vårt?

– Ja, når vi ser nå den situasjonen vi er i, der meldingene som kommer inn øker og aktivitetsnivået øker. Det stiller sterke krav til oss og enda større krav til prioriteringer.

– Men det øker terrorrisikoen i Norge når dere har for lite ressurser?

– Jo mer ressurser vi har, jo bedre jobb kan vi gjøre med hver enkel melding vi får inn, og jo tryggere blir det, svarer Gangås.

Hva visste justisministeren?

Utvalget er tydelig på at PST må snakke med justisdepartementet om ressurssituasjonen.

– Har dere ikke fortalt justisministeren at dere har kritisk lite ressurser til den operative virksomheten, til for eksempel spaning?

– På kontraterrorfeltet og innhentingskapasitetene har vi et behov vi nå skal være tydelig på overfor departementet, og jeg oppfatter de som lydhøre, sier Gangås i Ærlig talt.

– Men har du sagt det til departementet at dere har for lite ressurser, at dere må velge bort saker, tips og personer dere strengt tatt burde fulgt med på?

– Ja vi har formidlet det, men vi kan bli flinkere til å fortelle og vise fram hvordan situasjonen egentlig er, svarer Gangås.

– Så du har ikke vært tydelig nok?

– Jeg har prøvd å være tydelig, men jeg har ikke sittet i stolen som sjef PST i mer enn seks måneder. Jeg skal love at jeg skal være tydelig.

Utvalget peker på at det er en generell oppfatning i deler av PST at E-tjenesten har en tendens til å overdrive. Det er forklaringen på hvorfor PST ikke tok meldingen fra E-tjenesten om et mulig terrorangrep fem dager før angrepet 25. juni i fjor, på alvor nok.

– Hvor kommer denne holdningen fra?

– Det vil jeg se på, sier Gangås.

Snakket med sjefen i E-tjenesten

Gangås mener hun ikke vet nok om hvorfor det er en generell oppfatning i deler av PST at E-tjenesten har en tendens til å overdrive.

– Jeg kan forestille meg at det kan handle om at man ikke kan nok om rollen til den andre, at man må lære mer om oppdraget til E- tjenesten. Dette må vi jobbe med, sier PST-sjefen.

Beate Gangås forteller at hun allerede har vært i kontakt med sjefen for E-tjenesten og de to skal jobbe sammen for å endre kulturen.

– Men det å ikke stole på en samarbeidspartner som E-tjenesten?

– Ja, det er veldig spesielt når det er en så profesjonell samarbeidspartner som E-tjenesten som vi er avhengig av, sier Beate Gangås.

Se hele intervjuet her: