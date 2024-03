– Må slutte å reise så langt

En pacemaker er et lite apparat med batteri og ledninger som operereres inn under huden din for å kunne behandle hjerterytmeforstyrrelser som fører til lav og/eller ujevn puls.

Pacemaker er et system som kan stimulere hjertemuskelen elektrisk slik at et hjerteslag kan startes. Riktig tilpasset, erstatter det helt eller delvis hjertets ledningssystem.

En pacemaker opereres inn og brukes særlig for behandling av for langsom hjerterytme, men noen systemer kan også forbedre arbeidsmåten til et svekket hjerte eller korrigere alvorlige rytmeforstyrrelser.

Disse små apparatene har revolusjonert behandlingen av hjertesykdommer og har reddet utallige liv.

