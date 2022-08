– Må nok jobbe med dette hele vinteren

Mandag ettermiddag nådde strømprisen svimlende 10,28 kroner per kwh enkelte steder i landet. Dette blir ikke et engangstilfelle, ifølge strømekspert.

– Det er lenge siden jeg sluttet å si at det finnes et tak i dette markedet, for prisene stiger bare dag for dag.

Det sier strømekspert og sjefsanalytiker i Volue Insight, Tor Reier Lilleholt.

Mandag setter strømprisen nok en ny rekord. I Sørvest-Norge ligger prisen på svimlende 10,28 kroner per kilowattime, inkludert moms. I tillegg kommer nettleien.

Vil vedvare

– Disse prisene er ekstremt høye. Vi er i en situasjon der det er lite vind i hele Europa og lite nedbør i Norge. Summen av dette gjør at vi i i disse dager er i en ekstrem situasjon, sier Lilleholt.

ANALYSESJEF: Hos Value Insight følger sjefanalytiker Tor Reier Lilleholt nøye med på kraftmarkedets utvikling. Foto: Håkon Smeland / TV 2

Og det kan bli enda verre når forbruket til folk begynner å stige mot vinteren.

– Så lenge forbruket stiger, risikerer vi nye dagsrekorder, forklarer han.

– Hvor lenge må vi deale med det?

– Vi må nok jobbe med disse rekordene hele vinteren og fram til våren neste år, sier Lilleholt.

Prisen med statsstøtte

Heldigvis bidrar staten på strømregningene ved å fra 1. september dekke 90 prosent av alt som koster over 70 øre kilowattimen.

Lilleholt anslår derfor at det vil koste mellom 2 og 2,5 kroner per kilowattime for en vanlig forbruker med statsstøtte.

– Det er fortsatt veldig dyrt, sier han og påpeker at nordmenn nesten aldri har vært borti høyere strømpriser over krona før krigen i Ukraina brøt ut.

Likevel tror han at det vil være overkommelig for de fleste, men sier det er dramatisk for næringslivet som ikke får støtte enda.

Derfor vil krisen vedvare

Det er først og fremst krigen som har ført Europa inn i en gasskrise, og Lilleholt sier det vil være interessant å følge med på Putins neste steg.

INGEN ENDE I SIKTE: Med krigs- og klimasituasjonen i Europa ser analytikerne ingen quick fix på høye priser. Foto: Håvard Smeland / TV 2

I tillegg er vær og klima i Europa en viktig faktor og forklaring på problemet.

Uten nok nedbør får ikke Norge fylt vannmagasinene, og produsentene er bedt om å spare på vannet i mangel. Dette vil trolig ikke bedres gjennom vinteren, ifølge Lilleholt.

– Gjennom vinteren får man ikke særlig mye bidrag, fordi da er det snø som ikke bidrar betydelig til kraftproduksjon. Så da må man vente til denne snøen smelter for å få vann i magasinene.

Så lenge været holder seg tørt og det ikke blåser nok i Europa, vil vann- og vindkraft være redusert.

– Da vil disse dagsrekordene komme med jevne mellomrom så lenge det er slikt vær.

Det skjer allerede i morgen tirsdag, da det er varslet enda høyere priser i Sørvest-Norge.