Må møte i retten igjen: – Staten er elendige tapere

Zikrija Krkic (49) ble frikjent for dobbeltdrap, men nå er han tiltalt på nytt fordi politiet mener han var rasistisk og ufin i retten.

FRIKJENT FOR DOBBELTDRAP:

TILTALT IGJEN: Zikrija Krkic, her avbildet på besøksrommet i Ullersmo fengsel tidligere i år. Foto: Frode Sunde / TV 2

I fjor høst ble Krkic endelig frikjent etter å ha blitt anklaget for å ha drept to personer i Bosnia i 2014.

Det var norsk politi og påtalemyndighet som endte med å etterforske og straffeforfølge 49-åringen, men det endte altså med full frifinnelse etter en flere måneder lang sak i Borgarting lagmannsrett.

Underveis i saken skal Krkic ha vært involvert i noen episoder, som han nå er tiltalt for.

Da han skulle forlate rettssalen den 16. november i fjor, kom han ifølge politiet med flere rasistiske uttalelser mot en fengselsbetjent som skulle frakte ham tilbake til Ullersmo fengsel.

Krkic kalte betjenten for en ape og ba han dra tilbake til Amazonas, ifølge tiltalen.

Kalte aktor «hore»

Samme ettermiddag skal han ha kalt aktor i saken, statsadvokat Marit Formo, for «en hore» gjentatte ganger, ifølge tiltalen.

Krkic er også tiltalt for å ha kalt to betjenter i Ringerike fengsel for «perverse griser» da de visiterte ham, samt for å ha kommet med nedsettende bemerkninger til en tredje betjent.

Krkic forsvarer, advokat Øyvind Bratlien, rister på hodet av at påtalemyndigheten har tatt ut en tiltale.

– Staten er elendige tapere. De burde lagt seg flate, kysset Krkic sine føtter og beklaget, mener han.

– Uten skam

Bratliens poeng er at han mener Krkic ble uriktig straffeforfulgt da påtalemyndigheten forsøkte å få ham dømt til 21 års forvaring for drapene han ble frikjent for.

– I stedet for å beklage, opptrer påtalemyndigheten uten skam og tiltaler ham for forhold de burde satt på kontoen for en person som holdt på å bli uskyldig dømt.

FORSVARER: Advokat Øyvind Bratlien avbildet under straffesaken mot Zikrija Krkic tidligere i år. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Statsadvokat Trude Antonsen, som har tatt ut tiltalen, ønsker ikke å kommentere utspillet til Bratlien. Politiadvokat Anders Briskodden, ønsker ikke å kommentere utspillet fra forsvareren, men sier generelt:

– Hatefulle ytringer er et prioritert område for politiet, og det er viktig at vi straffefølger denne typen saker, sier han og fortsetter:

RISIKERTE LIVSTID: Zikrija Krkic avbildet sammen med sine forsvarere i Borgarting lagmannsrett. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Når det gjelder forholdene som gjelder forulemping av offentlige tjenestepersoner, er dette en yrkesgruppe som har et særskilt vern fordi de ikke skal måtte denne typen utsagn, sier Briskodden.

Snart en fri mann

Bratlien mener at norsk kriminalomsorg har behandlet Krkic «umenneskelig» over flere år.



Han viser også til at betjenten, som er fornærmet i rasismedelen av tiltalen, selv er anmeldt av Krkic fordi sistnevnte reagerte på hans oppførsel.

TV 2 har vært i kontakt med Kriminalomsorgsdirektoratet. De ønsker ikke å kommentere denne saken.

Bratlien forklarer at Krkic var frustrert på statsadvokat Formo, hun skal ha blitt kalt for en «hore», fordi han følte seg urettferdig behandlet og at han var «dritt lei».

FORNÆRMET: Statsadvokat Marit Formo skal ha blitt kalt stygge og nedsettende ting i retten. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Han har ikke ment å kommunisere annet enn det.

Saken kommer opp for Oslo tingrett den 3. februar. Da møter Krkic etter alt å dømme som en fri mann.

Han er helt på slutten av soningen av en lengre voldsdom, men etter planen skal han løslates denne høsten.