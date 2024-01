Må jobbe ute i kulden

Det er en bitende kald morgen som inviterer til peis og varm te.

Natalia Olszewska (22) har pakket seg inn med ull, votter og en stor parkas. Hun skal tilbringe hele dagen utendørs, til tross for at gradestokken nærmer seg 20 minusgrader.

Posten må fram.

– Jeg har venner som klager på at de må gå til bussen, fordi det er så kaldt. Men de jobber jo inne i varmen, sier postbud Olszewska.

VINTERPOST: Natalia leverer posten, selv om det er mye snø langs ruta. Foto: Tom Rune Orset/TV 2.

– Kjøringen er kaldest

Sprengkulda har truffet Norge. Postbudene er blant de mange som må jobbe utendørs uansett vær. Og i Oslo bruker de ikke biler.

– Det er kjøringen som er kaldest. Når jeg går til postkassene er jeg i hvert fall i bevegelse, sier Olszewska.

Hun viser fram det nette kjøretøyet sitt.

Postens «Paxtere» kommer seg fint og raskt rundt i hovedstadens trange gater og strøk. Men noe isolasjon er det ikke.

KALDT: Bitende vind trenger inn i kinnene når postbudene suser av sted. Foto: Tom Rune Orset/TV 2

– Heldigvis har jeg på meg fem lag på overkroppen, og tre på beina. Jeg har to par ullsokker og boblebukse. Og så tar jeg på hetta når jeg kjører, sier Olszewska.

Men fingrene er bare. Det er vanskelig å bla i brev og konvolutter med polvotter.

– Det kunne jo vært mye kaldere. De har det mye tøffere i nord, sier postbudet.

Hun tar det hele med et smil. Det er fint å jobbe ute, selv om det er kaldt. I dag titter solen fram også.

– Jeg tenker på sommeren når jeg sitter her. Da blir det mye bedre, sier Olszewska.

TRIVES: Olszewska koser seg på jobb, selv om det tidvis er kaldt. Foto: Tom Rune Orset

Satt fast i snøen

Starten av uken var mye verre. Da falt enorme snømengder, og det tok tid å brøyte alle gater og smug.

– Det ble mye overtid på grunn av snøværet. Vi satt oss fast hele tiden. Noen kolleger hadde med seg spader, sier Olszewska.

Hun forteller at Posten er veldig opptatt av sikkerhet. Og hvis det ikke er forsvarlig eller trygt å levere posten, må de i verste fall droppe det.

– Vi kan ikke klatre over alle snøhaugene. Jeg foretrekker kulden over enn ubrøytede gater, sier postbudet.

FRAMOVER: Postbudene må jobbe under de fleste forhold. Olszewska vil heller ha sprengkulde enn snøkaos. Foto: Tom Rune Orset/TV 2.

– Tusen takk

Byrådsleder i Oslo, Eirik Lae Solberg, er glad for at Olszewska, og andre står på i kulden.

– Det er mange i Posten, staten, kommunen og private virksomheter som står på selv om det er bikkjekaldt ute. Vi er helt avhengig av at de gjør det. Jeg vil si tusen takk til dem for innsatsen, sier han til TV 2

Han understreker at byen er godt rustet til å takle minusgraderene.

GLAD: Byrådsleder Eirik Lae Solberg er glad for at innsatsen som postbudene og andre legger ned. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

– Vi har ekstraberedskap og følger nøye med. Sykehjemsetatene, bydelene, skolene og barnehagene følger med på at det er gode temperaturer inne, sier Solberg.

Byrådslederen oppfordrer samtidig alle til å passe litt ekstra på nå i den uvanlige kulden.

– Vann- og avløpsnettet er bygget for å tåle kulde. Men det er viktig at folk passer på og sørger for at de har plussgrader inne.

– Det er viktig at folk passer på seg selv og andre, og kler seg godt og varmt, legger han til.