– Må helst ha noe fritert

Partilederne skal snart barke sammen i beste sendetid, og kjempe om din stemme i årets lokalvalg.

Men å være i partilederdebatt kan være en påkjenning.

Hvordan forbereder de seg? Hva gruer de seg mest til?

Vi har tatt en prat med partilederne.

Rødt - Marie Sneve Martinussen

Hvordan forbereder du deg til partilederdebatt?

– Man må vite hva man mener, det er jo forsåvidt lett, men så skal det helst være både kortfatta og tydelig. Så den vanskelige jobben er jo å bestemme seg for hva som er det aller viktigste å få sagt om hvert tema. Jeg vil jo gjerne at vanlige folk som sliter med økonomien skal sitte igjen med følelse av at Rødt er partiet som står opp for dem, og som tar på alvor at vi står midt i en forskjellskrise.

MÅ HA OST: Marie Sneve Martinussen har en klar «rider» før hun skal ut i debattilden. Foto: Javad Parsa/NTB

Er det noe du bare må gjøre før du skal i debatt?

– Innta sukker, koffein og smelta ost. Helst noe fritert også.

Hva gjør deg mest nervøs når du deltar i debatt?

– At jeg er den eneste av Rødts 14.000 medlemmer som får lov til å forsvare vår politikk på en så stor scene. Det føles veldig viktig, og da kan man bli nervøs. Det er veldig mange som bruker fritiden og energien vår på Rødt og kampen mot Forskjells-Norge, da vil jeg gjerne gjøre en god jobb for dem.

Hvilken motstander frykter du mest i den kommende partilederdebatten?

– Rødts hovedmotstander er jo høyresida, og Erna Solberg leder høyresida. Jeg vil nok ikke si at jeg frykter henne, men hun er en dreven politiker som kjenner mange av sakene godt. Derfor må argumentene være sylskarpe, ikke minst er jeg forberedt på å arrestere Høyre og Solberg om de fortsetter å bløffe om vilkåra for de ansatte i kommersiell velferd.

Hva er det du gleder deg mest til med debatten?

– Jeg gleder meg aller mest til å snakke om hva Rødt vil gjøre for å løse forskjellskrisa - hvorfor det er viktig å øke minstesatsene, kutte i regningsbunkene til folk flest og ikke minst sikre de ansatte i velferden god lønn og pensjon gjennom å unngå kommersialisering.

Hva er det du gruer deg mest til med debatten?

– At det blir enda en sein kveld. Søvn er mangelvare i valgkampen!

SV - Kirsti Bergstø

Hvordan forbereder du deg til partilederdebatt?

– Jeg prøver å finne ut hva debatten handler om mens jeg drikker en kopp kaffe. Så leser jeg politiske notater mens jeg drikker mer kaffe. Så tenker jeg på hva som kan komme til å skje og hvilke angrep jeg kan få imot meg i debatten, mens jeg setter på mer kaffe. Og skjenker en ny kopp mens jeg tenker på hvordan jeg kan få sagt tydelig at vi skal stoppe klimakrisa og få ned forskjellene. Så prøver jeg å hvile ut og få en god natts søvn før debatten, men av en eller annen grunn så sover jeg alltid dårlig.

KAFFETØRST: Kirsti Bergstø er trolig den mest ivrige kaffedrikkeren blant partilederne. Foto: Selfie.

Er det noe du bare må gjøre før du skal i debatt?

– Det aller beste er å rekke en joggetur med svartmetall på øret. Det klarner tankene og får opp energien.

Hva gjør deg mest nervøs når du deltar i debatt?

– Tall. Jeg er redd for å si feil tall, for sånt sporer debatter helt av. I tillegg til at jeg blir redd for at sjøl tall jeg vet er riktig skal være feil, prøver jeg alltid å begrense bruk av tall - fordi debatter blir ugripelig når folk slår hverandre i hodet med tall og fakta. Det er jo de politiske skillelinjene som må fram.

Hvilken motstander frykter du mest i den kommende partilederdebatten?

– Ingen.

Hva er det du gleder deg mest til med debatten?

– Jeg gleder meg til å diskutere politikk og hva SV vil gjøre for rettferdighet og miljø.

Hva er det du gruer deg mest til med debatten?

– Akkurat som penger og makt, så er høyde ujevnt fordelt mellom folk. Jeg er lavere enn de andre partilederne jeg gjerne blir stilt ved siden av, så jeg prøver å kompensere med høye hæler. Og det er ikke så veldig behagelig å stå stille på stylter i flere timer.

Venstre - Guri Melby

Hvordan forbereder du deg til partilederdebatt?

– Det viktigste for min del er å snakke meg gjennom temaene for debatten med rådgiverne mine, slik at jeg er trygg på både fakta, politikken vår og de andres politikk, og slik at vi får planlagt både gode svar og gode angrep. Vi starter gjerne noen dager før med å bli enige om hva vi trenger å hente inn av informasjon, og så gjør vi de mest intense forberedelsene samme dag som debatten.

Er det noe du bare må gjøre før du skal i debatt?

ENERGIRIK: Guri Melby gleder seg til å vise kreftene i TV 2-debatten. Foto: Venstre.

– Det aller viktigste for meg de siste timene før debatten, er å tenke på noe helt annet enn det debatten handler om! Jeg kobler av best når jeg får vært ute og trent litt, eller når jeg får vært hjemme sammen med barna mine, de er mestre i å få hodet mitt over på helt andre ting enn politikk! Hvis vi er ute på reise, er det å høre på en morsom podkast som Papaya eller se noe gøy på TV veldig god avkobling.

Hva gjør deg mest nervøs når du deltar i debatt?

– Det er jo alltid en fare for at man får spørsmål om noe man ikke har forberedt seg på, som du ikke har greid å forutsi på forhånd og som er innenfor et saksfelt du ikke har jobbet så mye med – da er det jo rett og slett en risiko for at du ikke greier å gi et godt svar på hva som er partiets politikk.

Hvilken motstander frykter du mest i den kommende partilederdebatten?

– Helt ærlig så er det ingen jeg frykter, men den største faren for meg og Venstre er jo å havne i skyggen av de store partiene, særlig Erna Solberg og Jonas Gahr Støre, at vi får ordet lite og dermed ikke sjansen til å få fram hva som er Venstres politikk.

Hva er det du gleder deg mest til med debatten?

– TV 2-debattene pleier å være fulle av energi og partiledere som regelrett sloss om å få ordet. Det gir masse kick og mestringsfølelse når jeg får inn et skikkelig viktig budskap eller føler at publikum eller programleder synes det jeg sier gir veldig mening. Den følelsen får man ikke så mange andre steder.

Hva er det du gruer deg mest til med debatten?

– Det verste er å stå der og kjenne at du har et veldig godt poeng eller et viktig budskap i et ordskifte, men ikke få ordet.

KrF - Olaug Bollestad

Hvordan forbereder du deg til partilederdebatt?

– Jeg bruker tid på å sette meg inn i stoffet, for så å gjøre det til mitt. Hele apparatet er på, så dette er en laginnsats! Vi snakker igjennom tema, finner våre prioriteringer, øver på svar på spørsmål. Men jeg er nok litt annerledes enn mange andre politikere, jeg pugger ikke innlegg.

Er det noe du bare må gjøre før du skal i debatt?

– Tenke godt igjennom hva som er motivasjonen for å ta debatten og hva som er det viktigste. Bak all politikk står det folk som trenger noen på laget sitt, og jeg ønsker å fortelle dem at de har noen som forstår og jobber for å hjelpe dem.

BOLLESTAS: Olaug Bollestad er godt i gang med valgkampen. I valgboden byr hun på lekre bakverk. Foto: KrF.

Hva gjør deg mest nervøs når du deltar i debatt?

– Å snuble på vei inn. Neida, det er såklart å ikke klare å svare godt på spørsmålene.

Hvilken motstander frykter du mest i den kommende partilederdebatten?

– Kanskje mest tida, å få tid til å si det jeg synes er viktigst? Partiledere er også vanlige folk, og debatter som dette er litt nervepirrende. Heldigvis stiller jeg godt forberedt, budskapet er viktig. Når det er så meningsfullt blir det viktigere enn nervøsiteten.

Hva er det du gleder deg mest til med debatten?

– Å få snakke om god KrF-politikk til alle seerne. Vi har så mange gode løsninger, og debatten er en god anledning for å fortelle velgerne hva vi står for.

Hva er det du gruer deg mest til med debatten?

– Å få spørsmål jeg ikke er forberedt på.

FrP - Sylvi Listhaug

Hvordan forbereder du deg til partilederdebatt?

– Det er å bruke dagen på å gå gjennom budskap, og forberede meg mentalt. Jeg liker å ha en rolig dag i forkant, slik at jeg virkelig kan forberede meg til debatten.

Er det noe du bare må gjøre før du skal i debatt?

– Jeg må alltid skrive ned stikkordene mine selv, og helst for hånd.

NOTERER: Sylvi Listhaug må fram med penn og papir når hun forbereder seg til debatt. Foto: Per Arne Vatnøy.

Hva gjør deg mest nervøs når du deltar i debatt?

– Rett før så er jeg alltid litt redd for å glemme budskap, men når debatten starter, så senker roen seg.

Hvilken motstander frykter du mest i den kommende partilederdebatten?

– De er alle veldig flinke, men det er ingen jeg frykter.

Hva er det du gleder deg mest til med debatten?

– Jeg gleder meg egentlig til alt. Jeg liker disse debattene.

Hva er det du gruer deg mest til med debatten?

– Jeg gruer meg til at det er sent på kvelden, og så vet jeg at det blir vanskelig å sove etterpå.

MDG - Arild Hermstad

Hvordan forbereder du deg til partilederdebatt?

– Med tanke på de elendige terningkastene jeg fikk etter forrige partilederdebatt, så skulle jeg ønske jeg kunne si at det gjør jeg ikke! Men sannheten er at jeg sammen med rådgiverne mine har tenkt å øve mer, ha enda bedre hunch på hva programledere og de andre partilederne kommer til å si og ikke minst å gire meg opp til debatten.

Er det noe du bare må gjøre før du skal i debatt?

– Jeg må spise sjokolade for å holde energien oppe. Så burde jeg sikkert ta meg et forfriskende bad i fjorden.

SJØLØVE: Arild Hermstad utelukker ikke en dukkert før han skal ut i debatt. Foto: Javad Parsa/NTB.

Hva gjør deg mest nervøs når du deltar i debatt?

– At jeg skal glemme det jeg skal si, eller svare på helt feil spørsmål. Ordskiftet går kjapt, så det gjelder å få inn noen gode grønne poenger.

Hvilken motstander frykter du mest i den kommende partilederdebatten?

– Sylvi (Listhaug, red.anm,), for hun argumenterer alltid for dårlige løsninger, samtidig som hun er irriterende god til å holde på ordet!

Hva er det du gleder deg mest til med debatten?

– Å knuse noen myter om MDG. Vår politikk kutter både utslipp og folks regninger, og som MDGer har jeg et stort engasjement for de eldre og for de mest sårbare i samfunnet vårt. Det tror jeg ikke alle vet.

Hva er det du gruer deg mest til med debatten?

– Å stå rett opp og ned i en og en halv time.

Senterpartiet - Trygve Slagsvold Vedum

Hvordan forbereder du deg til partilederdebatt?

– Det viktigste er først å få frem fakta om sakene som skal diskuteres. Tall og historikk. Så sitter jeg sammen med mine nærmeste rådgivere og diskuterer gjennom faktaene. Deretter snakker vi om hva vi ønsker å få frem av budskap og verdier. Hva som er viktig for Senterpartiet å få frem i debatten, hva vi vil med Norge.

Er det noe du bare må gjøre før du skal i debatt?

– Jeg må spise godt før jeg går debatt. Jeg blir rett og slett i litt dårlig humør hvis jeg er sulten.

SULTEN: Trygve Slagsvold Vedum må spise før debatt. Blir det jordbær i kveld? Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB.

Hva gjør deg mest nervøs når du deltar i debatt?

– Det jeg er mest nervøs for er om programlederne ikke vil la meg fullføre resonnementet.

Hvilken motstander frykter du mest i den kommende partilederdebatten?

– Jeg frykter ikke Erna Solberg eller Sylvi Listhaug i debatt, men jeg frykter sentraliseringspolitikken de fører når de har makt.

Hva er det du gleder deg mest til med debatten?

– Gode og tøffe dueller er alltid morsomt!

Høyre - Erna Solberg

Hvordan forbereder du deg til partilederdebatt, og er det noe du bare må gjøre?

– Jeg liker å sitte for meg selv en stund å tenke gjennom argumentene mine. Ellers er det jo å spise en god middag og velge riktig kjole.

PIZZA: Erna Solberg har besøkt pizzafabrikken på Stranda denne valgkampen. Blir det grandis til middag i kveld, tro? Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

Hva gjør deg mest nervøs når du deltar i debatt?



– Jeg blir ikke særlig nervøs i slike sammenhenger. Mer spent, på en positiv måte.

Hvilken motstander frykter du mest i den kommende partilederdebatten?

– Jeg frykter ingen, men er alltid litt nysgjerrig på hvor noen av de andre legger seg og hvilke angrep de kommer med mot oss.

Hva er det du gleder deg mest til med debatten?

– Å få lov til å diskutere politikk, og snakke om eldreomsorg, økonomien til folk, og andre viktig saker for folk som nå skal ut og bruke stemmeretten sin.

Hva er det du gleder deg mest til med debatten?

– Det er ingenting å grue seg til. Bare å glede seg. Men litt spent på om jeg klarer å svare innenfor den tidsgrensen TV 2 har satt på noen av spørsmålene fra seerne. Verden er ikke alltid så enkel at den kan forklares på 20 sekunder.

Arbeiderpartiet - Jonas Gahr Støre

Hvordan forbereder du deg til partilederdebatt?

– Jeg forbereder meg og snakker med folk jeg vet har jobbet mye med temaet som skal debatteres. I dag er temaet eldreomsorg, og derfor besøker jeg et sykehjem i dag. Og så bruker jeg litt tid på å øve. Det hender noen av medarbeiderne mine spiller motdebattant fra andre partier, og da kan temperaturen til tider bli høy.

Er det noe du bare må gjøre før du skal i debatt?

– Jeg må få i meg nok mat og drikke før en lang debatt, og så må jeg forberede meg skikkelig. Men i timene før kan jeg ofte bruke tiden på noe helt annet. Foran partilederdebatten i Arendal slappet jeg av på brygga.

KAKE: Jonas Gahr Støre har sjonglert valgkamp med statsministerrollen de siste ukene. I Ukraina forrige uke ble det kake. Blir det det før kveldens også? Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Hva gjør deg mest nervøs når du deltar i debatt?

– Ventetiden bak studio de siste minuttene før debatten starter. Da kjenner jeg pulsen. Jeg tror det er bra å være litt nervøs i starten. Da er man skjerpet, og klar for å komme i gang.

Hvilken motstander frykter du mest i den kommende partilederdebatten?

– I år synes jeg det er spennende å møte Marie, Arild og Kjersti (Rødt, MDG og SV, red.anm.) som nye partiledere. De imponerer meg, og jeg vet jo ikke helt hvor jeg har dem sammenliknet med partiledere jeg har møtt mange ganger før.

Hva er det du gleder deg mest til med debatten?

– Det er jo å fortelle om Arbeiderpartiets politikk. Samtidig synes jeg debattene blir best når vi klarer å få frem ulikhetene mellom partiene. Det er jo hele poenget med å være forskjellige politiske partier: Vi prioriterer ulikt. Da gjør vi det også lettere for velgerne å se forskjellene.

Hva er det du gruer deg mest til med debatten?

– At jeg ikke får sagt det jeg har lyst til å si! Taletida i debatter er begrenset. Da gjelder det å prioritere. Det er kjedelig om man ikke rekker å få frem alle poengene før programlederen går videre til neste tema i debatten.