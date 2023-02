– Må ha vært norgesrekord i rask vaktsjefklarering

SANK: Sjøforsvaret har måtte svare på mye kritikk de siste ukene. Orlogskaptein Cato Rasmussen mener noe av problemet har vært at fregattvåpenet har hatt en altfor rask klarering av sine navigatører. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Det var en trend å hasteklarere vaktsjefer i syv til ti år før ulykken. Det var en bekymring jeg hadde i mange år.

Vitnet Cato Rasmussen har - med sine 35 år i Sjøforsvaret - både vært navigatør og fartøyssjef på marinens missiltorpedo båt (MTB).

I mange år var han instruktør på Sjøkrigsskolen, med spesielt ansvar for navigatører på Sjøforsvarets fartøy. Torsdag vitnet han i rettssaken mot den tiltalte vaktsjefen etter Ingstad-ulykken.

Norgesrekord

– Enhver vaktsjef med litt mer erfaring ville håndtert situasjonen i Hjeltefjorden på en helt annen måte, sier Rasmussen.

TRIDENT JUNCTURE: Her seiler KNM "Helge Ingstad" i horisonten under øvelsen Nato-øvelsen Trident Juncture en drøy uke før havariet. Foto: Andre Maillet

En av ulykkesårsakene, som jevnlig blir pekt på, var den svært uerfarne vaktsjefen og broteamet om bord på fregatten den natten.

Vaktsjefen, den nå 33 år gamle kapteinløytnanten, har også i retten forklart at han opplevde et press for å bli raskt klarert i stillingen som vaktsjef.

– Det var en forventing, både fra fartøyet og meg selv, sa tiltalte.

Etter bare åtte måneder under opplæring, ble han klarert som vaktsjef april 2018. I etterkant av ulykken har Sjøforsvaret strammet inn reglene.

– Det må være en slags norgesrekord i rask klarering, sier Rasmussen til TV 2, som har utdannet flere titalls navigatører.

– Vi som jobbet på Sjøkrigsskolens navigasjonssenter kunne nesten ikke tro det da vi hørte det, sier han.

ALTFOR TIDLIG: Cato Rasmussen hadde i mange år ansvar for utsjekk av vaktsjefer i Sjøforsvaret. Han mener fregattvåpenet skiller seg negativt ut. Foto: Malene Indrebø-Langlo / TV 2

En armlengdes avstand

På Sjøkrigsskolen var Rasmussen sitt hovedansvar å drive utsjekk av navigatører i Sjøforsvaret. Fra vaktsjefer på mineryddere, korvetter, kystvaktskip eller på fregatter.

Han forteller at det alltid var litt vanskeligere med fregattene, og at navigasjonssenteret i møte med fregattvåpenet kunne føle seg motarbeidet i å gjøre jobben sin.

SISTE SEIL: KNM "Helge Ingstad" på øvelse utenfor Trøndelag en drøy uke før hun kolliderte og sank. Foran henne seiler det portugisiske skipet Corte-Real og det danske skipet Esbern Snare. Foto: Brian Kimball

– Det var som om fregattvåpenet holdt oss på en armlengdes avstand, sa Rasmussen i retten.

– Det var aldri noen problemer med på de andre skvadronene. Hvorfor det er slik med fregattene, vet jeg ikke.

Fikk kjeft av ledelsen

Han forteller at han tok opp «problemet» flere ganger, senest våren 2018. Et halvt år før ulykken.

– Jeg var om bord på en fregatt for å se på en vaktsjef. Da jeg meldte fra om at «denne vaktsjefen ikke burde være vaktsjef», ble jeg innkalt på teppet og fikk en reprimande av Sjøforsvarets ledelse, sier Rasmussen.

I følge Rasmussen var både sjef Marine, skvadronssjefen og hovedtillitsvalgte tilstede på møtet.

– Opp igjennom har det vært flere diskusjoner hvor vi på navigasjonssenteret har fått beskjed om å ikke blande oss i fregattvåpenets navigasjonsdetaljer.

– Vi kjefter ikke

– I Sjøforsvaret kjefter vi ikke på hverandre, og aller minst dersom noen sier fra om sikkerhetskritiske forhold.

Det skriver Rune Andersen, sjef i Sjøforsvaret, i en e-post til TV 2.

BEDRE NÅ? Rune Andersen, sjef i Sjøforsvaret, sier at i de senere årene har vært et tett og godt samarbeid mellom fregattskvadronen og Sjøforsvarets navigasjonskompetansesenter. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Han understreker at de jobber målrettet mot en åpen og robust sikkerhetskultur, og at de kan dokumentere resultater av dette.

– Påstanden eller episoden det refereres til ligger såpass langt tilbake i tid at ingen i dagens ledelse av Sjøforsvaret har førstehånds kjennskap til den, skriver Andersen.

Endringer innført etter ulykken: Samtlige i broteamet skal ha gjennomgått opplæring på bro- og navigasjonssystemet som er relevant for deres rolle, samt ha gjennomgått en dokumentert klarering tilpasset rollen og fartøystypen.

Innført klareringssystemer for vaktsjef og vaktsjef assistent med minimumstid på erfaring.

Klarert vaktsjef må ha seilt i 12 mnd før gitt opplæringsansvar.

Innføring av generisk vaktsjefskurs, kurs for vaktsjef med opplæringsansvar og vaktsjef assistentkurs.

Ferdighetssertifikat for brovakt: vaktsjef assistent, utkikk og rormann.

Navigasjonstrening for samtlige navigatører og broteam i simulator i tillegg til praktisk navigasjon på sjøen.

Crew Resource Management-trening for å gi systematisk samhandlingstrening til brobesetningene.

Samarbeidet mellom fregattskvadronen og Sjøforsvarets navigasjonskompetansesenter har også styrket seg etter havariet, ifølge Sjef Sjø.

– Helt middels

Orlogskaptein Rasmussen er tydelig på at å klarere den tiltalte etter åtte kalendermåneder var altfor tidlig.

– Tiltalte var en helt middels navigatør under utdanningen, sier orlogskapteinen.

– Noen ganger er det forsvarlig å klarere eksepsjonelt gode navigatører fortere enn normalen. De som har seilt mye før de starter på Sjøkrigsskolen, for eksempel. Dette var ikke tilfelle med den tiltalte.

GOD NOK: Statsadvokatene Benedikte Høgseth og Magne Kvamme Sylta i Helge Ingstad-rettssaken. Foto: Frode Hoff / TV 2

Aktor Magne Kvamme Sylta minner retten på at den tiltalte 33-åringen har - gjennom forhandlingene - fått veldig gode skussmål fra kollegaer og sjefer.

– I løpet av mine 20 år har jeg trent opp og sett vanvittig mange mennesker og utviklingen de har hatt. Men jeg har aldri sett en vaktsjef bli klarert på åtte måneder, sier Rasmussen.

DOBBELT SÅ VANSKELIG? For å bli vaktsjef på en minerydder måtte en klassekamerat til den tiltalte 33-åringen ha 16 måneders erfaring. Det er det dobbelte av det vaktsjefen på Helge Ingstad hadde før han ble klarert. Foto: Marius Villanger / Forsvaret

Til sammenligning forteller Rasmussen at en klassekamerat av den tiltalte på Sjøkrigsskolen, brukte 16 måneder på å bli klarert som vaktsjef på en minerydder.

– Jeg har spurt ledelsen i Sjøforsvaret om de dermed mener at det er dobbelt så vanskelig å bli vaktsjef på et slikt fartøy, enn på en fregatt.

– Det fikk jeg aldri svar på.