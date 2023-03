Må gjøre plass til både Tajik og Brenna i Ap-ledelsen

– Hadia Tajik og Tonje Brenna er to av de aller dyktigste politikerne Arbeiderpartiet har. Partiet bør finne plass til de begge i ledelsen, sier Trine Lise Sundnes.

Hun er tidligere leder av LO-forbundet Handel og Kontor og nåværende stortingsrepresentant for Oslo Arbeiderparti.

Hun får støtte av fagforeningprofilen og rådgiver i LO, Jonas Bals.

ØNSKER BEGGE: Fagforeningsprofilen Jonas Bals, her på Youngstorget i Oslo. Foto: Kim Jarle Johansen / TV2

– Det bør være plass til både Hadia Tajik og Tonje Brenna i ledelsen, men valgkomiteen må finne ut av hvordan man skal gjøre det, sier Bals.

Torsdag ettermiddag får de også støtte fra stortingsrepresentant Tuva Moflag fra Akershus Ap.

– Tonje Brenna og Hadia Tajik er to dyktige kvinner som jeg har latt meg imponere av på nært hold. De har begge fått til mye som statsråder, og de har på hver sine måter stått i krevende lederoppgaver. Jeg håper de begge får plass i Aps ledelse, skriver Tuva Moflag til Vårt Land.

Større fornyelse i ledelsen

Hverken Bals, Sundnes eller Moflag vil peke på hvem som må ut av partiledelsen for å rydde plass til både Brenna og Tajik.

Men dersom det skal skje vil valgkomiteen trolig måtte ta ut både dagens partisekretær Kjersti Stenseng (48) og nestleder Bjørnar Skjæran (56).

– Jeg møter mange i fagbevegelsen som sier at de to sammen i Ap-ledelsen ville vært en veldig god løsning for partiet. Tonje representerer et friskt blikk inn i ledelsen, og Hadia har tung erfaring og var den beste arbeidsministeren vi har hatt siden krigen. Hun er elsket på grasrota i fagbevegelsen, sier Bals.

Mener Tajik straffes

Torsdag har han en kronikk på trykk i Dagsavisen, der han går hardt ut mot omtalen av Hadia Tajik som «urokråke» og advarer mot å straffe Tajik for hennes engasjement knyttet til varslingssakene i Arbeiderpartiet.

– Det som blir brukt mot henne nå er at hun stod opp i en situasjon som var krevende for partiet, og hvor alternativet var at man skulle sitte stille og la urett få fortsette å skje. Det er det veldig mange i partiet som er glad for at hun ikke gjorde. Å bruke det mot henne er å snu ting fullstendig på hodet, sier Bals.

– Hva synes du om å kalle henne urokråke?

– Det er usaklig og hører ingen steder hjemme. Hun tok tak i problemene som oppstod og ikke stakk hodet i sanden, sier Jonas Bals.

Han er uenig med dem som mener det er for tidlig med comeback for Tajik etter pendlerbolig-saken.

-Nei altså. Hun har gjort opp for seg, sier Bals.

Kronikken har blitt mye delt i sosiale medier av en rekke Ap-profiler, deriblant Sundnes som omtaler innlegget som «befriende».

– Nå skal valgkomiteen gjøre et stykke arbeid og det er bra det nå er debatt i partiet. Jeg mener partiet bør finne plass til disse to. De er glimrende kandidater som utfyller hverandre på en meget god måte, sier Sundnes, og legger til:

VIL FORNYE: Aps stortingsrepresentant fra Oslo, Trine Lise Sundnes. Foto: Håkon Mosvold Larsen

– Hadia er ryddig, tydelig og forsvarer vårt partiprogram på en utmerket måte. Hun er ingen urokråke, tvert i mot er min erfaring at hun er en solid politiker. Særlig har jobben hun har gjort med arbeidslivspolitikken vært svært solid, sier Sundnes, som tidlgere også har vært førstesekretær i LO-ledelsen.

– Hva tenker du om en partiledelse med Jonas Gahr Støre som leder og Tajik og Brenna som nestledere?

– Det ville vært helt utmerket, etter mitt syn. Men det er opp til valgkomiteen, sier Sundnes.

Tajik vil ikke kommentere ønsket om å få både henne og Brenna inn i Ap-ledelsen.

– Jeg er glad for at hjemfylket mitt har foreslått meg inn i partiledelsen. Resten er opp til valgkomiteen og landsmøtet, sier Tajik til TV 2.

TV 2 har også vært i kontakt med Tonje Brenna, som ikke ønsket å kommentere saken.