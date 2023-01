Må gjenoppleve marerittet: – De gruer seg

Natt til 2. januar i fjor opplevde familien marerittet da to bevæpnede menn tok seg inn i huset deres og kidnappet den da 20 år gamle sønnen i huset. Nå gruer de seg til å gjenoppleve det hele i retten.

En kniv, en revolver og et knust inngangsparti. Bildene fra politiets bevisoppgave vitner om dramatikken som utspant seg i bygda Vingelen utenfor Tolga natt til 2. januar i fjor.

BEVIS: En kniv som skal ha blitt brukt ved bortføringen i Tolga. Foto: Politiet

Tirsdag må fire menn i alderen 24 til 28 år møte i Østre Innlandet tingrett i Hamar. Tre av dem tiltalt for grov frihetsberøvelse, grov kroppsskade og grove trusler. Den fjerde, en tidligere realitydeltaker, er tiltalt for å ha deltatt i bortføringen som sjåfør.

Skjøt 20-åringen i rumpa

De to tiltalte som var i Tolga den aktuelle natten tok seg inn i boligen ved å knuse en rute. De var utstyrt med revolver og kniv.

En av dem var iført lue og munnbind, kommer det frem av tiltalen.

De avfyrte skudd i luften før de rettet revolveren mot foreldrene til 20-åringen og truet med å skyte dem dersom de ikke ble sluppet inn i huset, ifølge tiltalen.

KNUST: To av de tiltalte skal ha knust en rute for å ta seg inn i boligen. Foto: Politiet

Politiet mener også at de sparket, dyttet og slo faren i hodet med skjeftet på revolveren. Videre skal de ha sparket og lugget moren og dyttet henne ned i gulvet i jakten på sønnen.

Til slutt fant de ham under sengen på soverommet hans. Deretter skal de ha slått, sparket og skutt ham i baken slik at han ble påført en skuddskade hvor prosjektilet måtte opereres ut.

Under kjøreturen fra Tolga til Oslo skal de ha slått ham, rettet revolveren mot hode hans og truet med å drepe ham dersom han forsøkte å unnslippe.

Foreldrene varslet likevel politiet og det ble iverksatt en stortstilt politiaksjon for å stoppe kidnapperne.

Likevel tok det nesten et døgn før 20-åringen kom til rette da han selv ringte foreldrene fra Flytoget, på vei til Gardermoen.

Villedet politiet

Ifølge TV 2s opplysninger sa 20-åringen i de første politiavhørene at det var to pakistanske personer fra et miljø i Trondheim som stod bak.

Familiens bistandsadvokat, Helge Hartz, ønsker ikke å kommentere hvorfor klienten pekte på politiet i denne retningen.

BISTANDSADVOKAT: Helge Hartz bistår de fornærmede i bortføringssaken i Tolga. Foto: Heiko Junge / NTB

– Det har jeg ikke noen kommentar til. Han vil forklare seg i retten i morgen og besvare de spørsmålene han får der, sier Hartz til TV 2.

Han forteller at familien gruer seg til å gjenoppleve det som skjedde for et drøyt år siden.

– Men samtidig opplever jeg at de ser fram til å komme i gang og få lagt det bak seg.

Ifølge opplysninger TV 2 sitter på, skal den yngste av de tiltalte, en 24-åring, framstå som å ha hatt en sjefsrolle i bortføringen.

Avdekket omfattende narkotikahandel

I tillegg til bortføring er den 24 år gamle mannen tiltalt for å ha omsatt om lag en kilo kokain, nesten syv kilo cannabis og drøyt 300 gram MDMA.

– Hva gjelder narkotikadelen av tiltalebeslutningen, erkjenner han delvis straffskyld uten at vi ønsker å utdype hva dette innebærer på nåværende tidspunkt, sier mannens forsvarer, advokat Marius Ihlebæk.

Ihlebæks klient nekter på det mest bestemte å ha hatt noen form for sjefsrolle i forbindelse med bortføringen.

Politiadvokat Vibeke Stolp Ekeland ønsker ikke å kommentere dette i forkant av hovedforhandlingen som begynner i Hamar tinghus tirsdag.

– Dette vil vi komme inn på under rettsforhandlingene i løpet av denne uka, sier Stolp Ekeland til TV 2.

AKTOR. Politiadvokat Vibeke Stolp Ekeland. Foto: Olav T. Hustad Wold / TV 2

– Det er saken om frihetsberøvelse som er årsaken til at denne narkotikasaken ble rullet opp. Narkotika-handlingene er alvorlige totalt sett, det er store mengder det dreier seg om, sier hun.

Antikk revolver

Politiet lette i flere måneder etter revolveren som ble brukt under kidnappingen. Våpenet ble funnet på et jorde i Stor-Elvdal, der leiebilen til kidnapperne kjørte av veien under flukten.

LEIEBIL: Kidnapperne kastet fra seg revolveren da de kjørte av veien og etterlot bilen i Stor-Elvdal. Foto: Politiet

Revolveren som er en Smith & Wesson av kaliber 22 er hverken registrert i våpenregisteret eller meldt savnet eller tapt. Det er heller ikke tatt ut tiltale for ulovlig besittelse av våpen, kun for å ha medbragt et skytevåpen på offentlig sted.

– Det er fordi våpenet er fra før 1890, da er det ikke registreringspliktig, sier Stolp Ekeland.

Kripos har utført tester av våpenet og har konkludert med at dette er det det samme våpenet som ble brukt i Tolga.