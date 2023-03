Må bevise at de faktisk er opptatt av motorsykler

OSLO TINGRETT (TV 2): Statsadvokaten mener MC-klubben Satudarah ikke har livets rett, og vil tvangsoppløse organisasjonen i Norge. 1%-klubben mener på sin side at de er beskyttet av menneskerettighetene.

Når partene møtes i Oslo tingrett denne uken, er det første gangen den nye loven om forbud mot kriminelle gjenger prøves for en domstol.

1 %-klubben Satudarah ble stiftet i Nederland i 1990. I 2014 fikk Norge sin første avdeling i Stavanger, mens Oslo-avdelingen så dagens lys i mars 2020.

Politiet mener at medlemmene i liten grav er opptatt av motorsykler, og har vist til at en bemerkelsesverdig lav andel av medlemmene har førerkort for motorsykkel.

– Foreningen truer demokratiet, sier statsadvokat Ingelin Hauge i sitt innledningsforedrag.

OSLO: Satudarah MC etablerte seg i Oslo under pandemien. Mannen som her er avbildet er utpekt som Oslo-avdelingens president. Foto: Privat

Påtalemyndigheten mener organisasjonen er opprettet med et formål om å drive med kriminalitet som truer samfunnets liv, helse og frihet.

Satudarah hevder på sin side at organisasjonen følger norsk lov, og mener et forbud vil være i strid med foreningsfriheten, som er nedfelt i menneskerettighetene.

Vil ikke gi ut medlemslister

Under forberedelsene til rettsmøtet i Oslo tingrett, tilbød klubben å utarbeide en medlemsliste. Seks dager senere ombestemte de seg.

– Det er medlemmer som ønsker å forbli anonyme i forbindelse med en sak som har en stå stor offentlig interesse. De ønsker ikke med den belastningen dette medfører å være åpne medlemmer, sier advokat Usama Ahmad i sitt innledningsforedrag.

Han representerer Satudarah sammen med advokat John Christian Elden. De neste tre dagene skal de møte statsadvokatens argumenter i Oslo tingrett.

PARTENE: John Christian Elden og Usama Ahmed sammen med statsadvokat Ingelin Hauge i Oslo tingrett onsdag. Foto: Gorm Kallestad / NTB

– Vi har rundt hundre tusen foreninger i Norge, men det er altså én av disse man ønsker å ha et forbud mot, sier John Christian Elden.

Satudarah MC Satudarah MC er en internasjonal enprosent MC-klubb etablert i Moordrecht i Nederland i 1990.

De syv første medlemmene var av malukansk opphav. Maluku-regionen tilhører Indonesia og ble kolonisert av Nederland på 1600 tallet, men senere uavhengig i 1950.

Satudarah betyr «one blood», noe som gjenspeiler klubbens medlemsmasse, som er multietnisk, i motsetning til tradisjonelle 1 prosent MC-klubber.

En oversikt fra Europol fra 2019 viser at klubben har 54 avdelinger i Europa. Dette er trolig redusert etter at Satudarah og deres støtteklubber ble ulovliggjort i Nederland av landets høyesterett i 2020.

Det finnes to fullverdig avdelinger i Norge, en i Stavanger og en i Oslo, samt en prospektavdeling i Kristiansand. Kilde: Politiet

Bevisene som vil bli lagt frem for retten de tre neste dagene, stammer i stor grad fra allerede avsluttede straffesaker, tidligere etterforskning og etterretningsinformasjon fra politiet.

Elden og Ahmad mener at politiet har et ufullstendig bilde og manglende oversikt over klubbens virksomhet.

– Tar ikke Satudarah seriøst

TV 2 har tidligere omtalt 1 %-klubben en rekke ganger. Blant annet har politiet oppdaget en WhatsApp-gruppe med navnet «Satudarah MC Oslo».

Gruppen hadde ni medlemmer. Ingen av dem hadde sertifikat for motorsykkel, mens åtte av dem tidligere er domfelt, blant annet for grovt ran, ransforbund og grov vold.

– Vi vil i løpet av bevisførselen føre bevis for at medlemmene har en reell MC-interesse, sier advokat Usama Ahmad.

Han sier at enkelte av medlemmene som skal vitne i retten blant annet vil forklare seg om at det var vanskelig å ta førerkort under pandemien, da Oslo-avdelingen først ble opprettet.

– De som ikke eier motorsykler har enten ikke råd til å eie, eller så kan de av andre grunner ikke registrere eierskap.

Satudarah anfører også at det ikke foreligger en frykt blant befolkningen, slik statsadvokaten mener.

– Det er heller ikke frykt blant konkurrerende klubber, som aktivt har uttalt i media at de ikke tar Satudarah seriøst, sier Ahmad.

I løpet av de tre neste dagene skal en rekke personer både fra Kripos, politiet og Satudarah selv forklare seg for retten. Senere onsdag skal den utpekte presidenten i Oslo-avdelingen innta vitneboksen.