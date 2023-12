– Må avklare lovligheten

VIL RYDDE OPP: SV-politiker Diane Berbain har sloss for at beboerne i Bjørnsonsgate 4 skal få bedre forhold. Nå er hun i ferd med å lykkes. Foto: Robert Reinlund / TV 2

TV 2-avsløringer fører nå til full politisk høring rundt omstridt kommunalt leilighetsbygg i Bergen. Bystyrepolitiker krever garanti for at boavtalene kommunen benytter, er lovlige.

I en serie reportasjer har TV 2 satt søkelys på forholdene i et kommunalt leilighetsbygg i Bjørnsonsgate 4 i Bergen.



I årevis har naboer, politikere, pårørende og fagfolk advart mot konsekvensene når kommunen samler mange rusmiddelavhengige og psykisk syke mennesker i samme bygg.

På et møte i utvalg for helse og sosiale tjenester i Bergen kommune onsdag, fortalte SV-politiker Diane Berbain om TV 2 avsløringer og problemer rundt driften av bygget.



Opposisjonspolitikeren krevde en høring for å få alle fakta på bordet. Og fikk fullt gjennomslag under votering.

Blir høring

– Det er nå bestemt at det neste år blir en høring rundt bygget i Bjørnsonsgate. Da vil man se på hvorfor ting har gått så galt og man vil se fremover, forteller Berbain til TV 2.

SV-politikeren påpeker at det har vært problemer siden bygget ble tatt i bruk i 2014. Hun har gått hardt ut mot kommunen i flere TV 2-saker.

– Vi må få klarhet i hvordan dette bygget har vært driftet og hvordan man har kommet dit man er med så mange alvorlige avvik.

OMSTRIDT BYGG: Er kontraktene som Bergen kommune bruker lovlige? Nei mener Leieboerforeningen. Ja mener kommunen. Foto: Robert Reinlund / TV 2

Nå stilles det også spørsmål om kommunen bryter husleieloven og benytter ulovlige boavtaler.

Omstridt leieavtale

– Byrådet må be kommuneadvokaten eller kontrollutvalget gjøre en vurdering av lovligheten i disse avtalene, sier bystyrepolitiker Diane Berbain (SV) til TV 2.

Leieboerforeningens juridisk ekspert på området mener at Bergen kommune bruker ulovlige bokontrakter når den innlosjerer rusmiddelavhengige i det kommunalt bygg som inneholder 33 leiligheter.



KREVER SVAR: Bystyrepolitiker Diane Berbain krever svar.Therese Haugsvik døde i det kommunale leilighetskomplekset Bjørnsonsgate 4 i Bergen. SV politiker Diane Berbain sterkt kritisk til kommunens tilbud til rusmiddelavhengige. Foto: Penelope Alida Larsen / TV 2

SV-politiker Berbain mener at botilbudet i det omstridt bygget på ingen måte fremstår som et behandlingstilbud og er enig i kritikken fra advokat Risa.

Ikke behandlingstilbud

– Botilbudet er beskrevet av kommunen som et behandlingstilbud, noe det åpenbart ikke er. Det fremstår faktisk som et dårligere botilbud enn andre kommunale midlertidig botilbud for rusmiddelavhengige, sier Berbain.



Direktør Hilde Larsen i etat for helse og sosiale tjenester i Bergen kommune uttalt nylig til TV 2 at de såkalte Bo- og tjenesteavtalene er mest hensiktsmessig.

Hun sa videre at «vår vurdering er at det en rekke argumenter som taler både for og mot at husleielovens kommer til anvendelse på bo- og tjenesteavtalene i Bjørnsons gate.»

Kraftig oppgradering

Byråd for barnevern, sosiale tjenester og mangfold, Charlotte Spurkeland (H), lover nå en kraftig oppgradering av tilbudet i Bjørnsons gate.

Høyrepolitikeren har knapt rukket å tre inn i byrådsrollen før hun tar tak i utfordringene på et krevende felt.

LOVER BEDRING: Byråd Charlotte Spurkeland lover en kraftig oppjustering av botiltaket i Bjørnsonsgate. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

– Vi ønsker langt bedre oppfølging av beboere og en gradvis reduksjon av antall boliger i bygget, forteller Spurkeland.



Spurkeland lover kraftig oppgradering av bygget. Hun vil ikke i dag ta stilling til lovligheten rundt de omstridte Bo- og tjenesteavtalene.

Øker bemanning og kvalitet

Spurkeland vil vurdere om Bjørnsonsgate fortsatt skal være et permanent botilbud, eller om det skal være mer midlertidig, et «trappetrinn» på vei til fast bolig.

BEDRE TIDER I VENTE: Linda Merete Helsengreen (t.v) og Marit Grindheim bor begge i det kommunale bygget i Bjørnsonsgate, også omtalt som «Lille Helvete», blant flere beboere. Foto: Robert Reinlund / TV 2

– Etter ombyggingen får man etablert flere vaskerom, samtalerom med sikkerhetsglass, helserom, felles stue, flere vaktrom og bedre ventilasjon i leiligheter og fellesrom, sier Spurkeland.

Kommunen styrker sikkerheten for ansatte og Spurkeland avslører at bemanningen økes fra seks til 17 årsverk.

Spurkeland kan ikke i dag si hvor stor reduksjonen av antall leiligheter vil bli på sikt, men det vil trolig bli lettere å vurdere etter høringen om Bjørnsonsgate.