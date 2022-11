Lysbakken forsvarer SV-nestlederens skattetaushet

TV 2 har tidligere erfart at SVs nestleder får det største skattekravet etter Skatteetatens kontroll av Stortingets pendlerboliger.

Skatteetaten har vedtatt at Fylkesnes skulle ha skattet av en inntekt på 1.026.644 kroner, ifølge opplysninger TV 2 har fått.

SV-toppen vil imidlertid ikke kommentert det endelige vedtaket fra skatteetaten eller opplyse hvor mye han må betale i skatt.

SVs nestleder Torgeir Knag Fylkenes vil ikke kommentere vedtaket fra Skatteetaten. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Det sammen gjelder SV-representantene Freddy André Øvstegård og Mona Fagerås. Alle har bekreftet at de har mottatt skattekrav, men ikke beløp.

Lysbakken forsvarte hemmeligholdet om hva skattesmellen kom på da han kommenterte skatteetatens endelige vedtak for første gang fredag.

– Alle de tre representantene hos oss som er berørte av dette har vært åpne om sine saker. Ingen av dem er ilagt tilleggsskatt, og jeg mener de har vært godt åpne om det, og det er det jeg har å si om denne saken.

– Men ingen av dem vil opplyse hvor høy fordelsbeskatningen er, er det ny linje fra SV at skatt er en privatsak?

– Jeg er helt uenig med deg i det, våre representanter har vært åpne om dette.

– De vil ikke si summene - hva regningen blir på - eller om de klager?

– Jeg skjønner at dere gjerne vil ha de tallene, men etter mitt syn er ikke det avgjørende for åpenhet her.

– Det mener partiet Rødt at det er?

– Det mener TV 2, men jeg har respekt for representantene, svarer Lysbakken, og blir synlig irritert når TV 2 presiserer at det er partiet Rødt som mener dette.

– Hvis du vil jeg skal svare på spørsmål må du nesten la meg få tid til å svare på spørsmål, sier han.

– Forbilledlig åpenhet

Rødt oppfordret torsdag alle politikerne som har fått krav fra skattemyndighetene til å stå fram.

– Det er kun gjennom åpenhet og en full opprydning at Stortinget og politikerne kan begynne å bygge opp tilliten som disse sakene har lagt i grus, sa Rødts stortingsrepresentant Tobias Drevland Lund.

– Ja, våre representanter har altså vært åpne om sine saker. Ingen er ilagt tilleggsskatt. Det er også et tydelig signal fra skatteetaten, og jeg mener at det er det som er naturlig for oss å si om det, kommenterer Lysbakken.

Men mener du da de som har fått tilleggsskatt da må være åpen om det?

– Altså, jeg kommer ikke til å si hva andre partier skal gjøre med dette, men vi har redegjort for situasjonen i vårt parti. Alle de mener jeg har vært forbilledlig åpne om de sakene, og det har de vært i lang tid, sier SVs partileder.

På spørsmål om det er enighet internt i SV om at beløpene skal holdes hemmelig, svarer han:

– Dette er ikke et tema hos oss, fordi våre representanter har vært åpne om dette, og jeg mener de har vist en forbilledlig åpenhet.

Tilleggsskatt på 20 prosent

Konklusjonen til skatteetaten forrige uke var at 38 politikere ikke hadde betalt riktig skatt av fordelen de hadde fått med pendlerboliger sentralt i Oslo.

Alle 38 må dermed etterbetale skatt for årene 2017-2020.

I tillegg vedtok Skatteetaten å ilegge 10 av politikerne såkalt tilleggsskatt på 20 prosent, som er en straffesanksjon fra Skatteetaten. SV-representantene er altså ikke blant disse.

– Det er ingen tvil om at avsløringene av feil og misbruk knyttet til politikerprivilegier er med på å svekke tilliten til politikerne. Stortingspolitikerne er allerede en ekstremt privilegert gruppe med millionlønn og en mengde ander goder. Nå som Skattemyndighetene har kommet med sine endelige vedtak, skulle det bare mangle at de er åpne og rydder opp, uttalte Drevland Lund til TV 2.