Lysa i starten av tunnelen

Imot kjem Kim, Susanne og dei to barna Matheo og Liam.

Han er full, har køyrt langt og er på veg over i feil felt.

Ho rakk å sjå bort på mannen sin i førarsetet. Han rakk å registrere det uroa blikket hennar i sidesynet.



Så spente begge to kroppen.

– Eg rakk å tenke: «No veks barna opp utan oss». Eg var sikker på det kom til å bli frontkollisjon, seier Susanne Hjelle (31).



Han såg dei to frontlysa med ein gong han køyrde inn i tunnelen. I dei få sekunda som gjekk, rakk ektemannen Kim Eide (33) å sjå at det fanst litt plass langsmed tunnelveggen.



Han ratta raskt til høgre. Og så, nesten umiddelbart, til venstre igjen. Han ville prøve å komme seg rundt bilen som kom mot dei i høg fart.

Så small det.

TOTALVRAK: Sjåfør Kim Eide vart hardt skadd i kollisjonen. Foto: Politiet

Over 250 kilometer i rus

Denne søndagen i mars i fjor, var familien på fire på veg heim til Sandane. Dei hadde vore i Bergen for å hente brudekjolen til Susanne og besøkt familie.

I baksetet sat barna Matheo (3) og Liam (5).



Vêret var fint. Dei reiste difor heimover tidleg for å kunne utnytte dagen heime på Sandane. Planen var å ha grillmat til middag.

På få sekund blei alt snudd på hovudet inne i Noreviktunnelen på E39 i Ytre Sogn.



For, tidleg same morgon sette ein mann i 60-åra seg bak rattet på bilen sin i Ålesund. Ifølge politiet var han allereie då rusa.

Like etter klokka 11.00, over 250 kilometer frå Ålesund, kryssa han den gule midtstripa inne i Noreviktunnelen og trefte familiebilen med Kim, Susanne og dei to barna.

REDD: Kim Eide trudde han hadde sett barna og kona for siste gong då han vart frakta i luftambulanse til Haukeland universitetssjukehus i Bergen etter kollisjonen. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

– Urovekkande



Dei vart difor tilfeldige ofre for ein stadig urovekkande statistikk på norske vegar.

Fulle sjåførar er nemleg eit problem som ikkje ser ut til å forsvinne med det første.

Ein massetest som Utrykkingspolitiet gjennomførte i fjor, viste ein «vesentleg høgare» andel sjåførar som var alkoholpåverka enn tilsvarande undersøking i 2015 og 2019.



KONTROLL: Utrykkingspolitiet gjennomfører mange kontrollar over heile landet. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Reknar vi med alle typar rusmiddel, passerte talet på politimelde bilistar 10.000 frå januar til oktober i år. Til samanlikning var det nær 12.000 politimeldingar i heile fjor.

UP anslår at fleire tusen bilistar sit rusa bak rattet, kvar einaste dag.

At talet ikkje ser ut til å minska, men faktisk heller gå litt opp, uroar dei som jobbar for trygge vegar.

– Det er veldig urovekkande at så mange vel å setje seg i bilen og køyre ruspåverka, kvar einaste dag. Det er eit stort samfunnsproblem og set mange uskuldige i fare, seier regionleiar Knut Olav Røssland Nestås i Trygg Trafikk Vestland.

Togg på glasskår

Og fleire gonger går det alvorleg gale. Ruskøyring var medverkande faktor i 18 prosent av dødsulukkene i fjor.

Kim Eide og Susanne Hjelle unngjekk front mot frontkollisjon i Noreviktunnelen på E39 i fjor. Men det var likevel ein kraftig smell då ruskøyraren dundra inn i sida på bilen deira.

Det gjekk verst utover førarsida, der Eide og minsteguten Matheo sat.

KRAFTIG: Bilen vart totalvrak i kollisjonen. Susanne Hjelle takkar nye og gode bilstolar for at barna slapp frå ulukka med små fysiske skader. Foto: Privat

I bilvraket kjende Eide at han blødde i ansiktet.



– Det skrapa då eg tok att augelokka. I munnen hadde eg blodsmak og eg togg på glasbitar. Eg ville snu meg for å sjå til ungane i baksetet, men det greidde eg ikkje.

Det greidde kona. Matheo byrja hylgrine i baksetet etter kollisjon og ho sprang ut og rundt for å hente han ut frå den smadra.

– Fysisk fekk barna berre små overflatiske kuttskadar. Dei bakovervende bilstolane tok mykje av støyten, takk for det. Men ulukka har gått hardt inn på barna i ettertid likevel.



Etter å ha sett til dei to i baksetet, såg ho ektemannen. Og at han hadde vondt.

Eide vart hardt skadd. Han brakk fleire ribbein og hadde indre blødingar.

SKREMD: Susanne Hjelle ringde 113 slik at ektemannen fekk hjelp. I dag kvir ho seg for å køyre bil. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Trudde det var siste gang

Etter kort tid kom andre bilistar til. Hjelle fekk ringt 113 og fekk hjelp til å ta vare på barna.

Så fekk Eide hjelp. Det hasta med å få han til sjukehus og luftambulansen stod etter kvart klar.

– Det var veldig bra å få den hjelpen så fort. Men eg var uroa for at det var det siste eg gjorde då, seier han rørt.

Han lurte på korleis det gjekk med barna og kona, men det var ikkje tid til å få snakka med dei.

Det er vondt å snakke om i dag. For i luftambulansen kom tankane. Kan han ha sett kona og barna for siste gong?

– Før vi letta sprang ein frå luftambulansen bort til familien min. Han kom tilbake og klappa meg på skuldra og sa: «Det går bra med familien din». Det var ganske tungt. Og godt.



– Vi fekk liksom ikkje snakka med deg, seier Hjelle og ser på mannen sin.

– «Oi, kanskje det var siste gang barna og eg såg deg». Det kjente eg på ganske lenge etterpå. Og eg tenker på det i dag, seier ho.

KVARDAG: Å hente i barnehagen er ikkje noko dei lenger tek for gitt. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Bryllaupet spolert

På sjukehuset hamna Kim Eide på intensiven. Der vart dei indre skadene og blødningane overvaka og vurdert.

Men han overlevde. Legane la plan for ein operasjon av mellomgolvet, men kroppen måtte få kvile nokre månadar først.

Sakte prøvde familien å returnere til kvardagen.

Men konsekvensane av å bli treft av den fulle sjåføren har vore store.

Dei kvir seg for å køyre bil. Kva kan dei møte rundt neste sving? Kva kan kome mot dei når dei køyrer inn i ein tunnel?

Barna reagerer på høge lydar og er anspente på bilturar.

ØYDELAGD: Brudgommen har på dette bildet sterke smerter grunna nye komplikasjonar. Bryllaupsdagen blei øydelagd, men gode vener sørga for ny bryllaupsfest i vinter. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

– Veldig mykje har hamna i ubalanse. Kim har ikkje kunne hjelpt til så mykje i heimen på grunn av skadane, så det har blitt ekstra belastning på meg. Ulukka har tæra på forholdet vårt, seier Hjelle.

Dei prøvde å gjennomføre det planlagde bryllaupet nokre månadar etter kollisjonen. Det enda med at brudgommen låg på operasjonsbordet på bryllaupsnatta.

Alvorlege komplikasjonar som følgje av ulukkesskadane oppstod på morgonen. Med sterke smerter klarte Eide å gjennomføre vigsla. Han måtte gi opp då forretten vart servert.

– Eg var veldig sta. Eg ville ikkje at han skulle få øydelegge den dagen også.

Istaden for den planlagde kikholsoperasjonen av mellomgolvet, blei det hasteoperasjon.

Rettssak

Snart møter ekteparet den tiltalte sjåføren i retten. Forsvararen hans seier til TV 2 at mannen i 60-åra kjem til å erkjenne straffskuld i retten.

– Han vil beklage det han har gjort og det som har skjedd, seier advokat Tor André Evjen Amble.

Ein blodprøve viste at mannen hadde 1,78 i promille, fire timar etter ulukka.

Mannen køyrde cirka klokka 07.00 og brukte berre fire timar frå Ålesund til Noreviktunnelen, vel ein time kortare enn det normale.

Fleire vitne har skildra risikofylt køyring og høg fart forut for kollisjonen i Noreviktunnelen.

TV 2 har spurt om mannen også drakk i bilen medan han køyrde, men verken politiet eller forsvararen vil kommentere det før rettssaka startar.

BAK RATTET IGJEN: Kim Eide er yrkessjåfør. Han køyrer taxi på Sandane. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Jobbar som taxisjåfør

Kim Eide og Susanne Hjelle er oppgitt over folk som vel å setje seg bak rattet, sjølv om dei er rusa.

– Det er så unødvendig og skuffande. Det er aldri gode nok grunnar til å gjere det. Det kan øydelegge så mykje for andre, seier Eide.

Som yrkessjåfør er han ekstra oppteken av trafikktryggleik. 8,5 månad etter ulukka var han tilbake i fullt arbeid.

Som taxisjåfør.

– Nei, eg kjenner meg ikkje trygg bak rattet i dag.

– Men eg er glad for å vera tilbake i jobb. Det er kjekt for meg at eg greier det. Det er godt å ha noko å sjå fram til kvar dag.