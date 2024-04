Lurte Telemarksavisa trill rundt med bursdagshilsen

– Det hender noen sniker inn falske hilsener i avisen, sier redaktør Ove Mellingen i Telemarksavisa til TV 2.

For det er nemlig ikke seks år gamle Marcus som er avbildet, slik det står i avisen, men det russiske internettfenomenet Hasbulla Magomedov (21).

På Instagram har 21-åringen over åtte millioner følgere – og har tidligere skapt flere overskrifter.

– Det er umulig å sikre seg hundre prosent mot det. Om noen får seg en god latter – uten at det går ut over andre, er det jo bra å kunne spre litt glede i folks tilværelse, sier Mellingen.

Det er ikke første gangen en lokalavis har blitt lurt av akkurat samme bilde. I fjor ble både Fredriksstad Blad og Tysvær Bygdeblad lurt med hver sin bursdagshilsen.



Om det er de samme personene som står bak innsendingen, er uvisst, for redaktøren vet ikke selv hvem som har sendt inn hilsenen.

En medfødt veksthemningslidelse gjør at Hasbulla er kortere og fremstår yngre enn de flest andre 21-åringer, ifølge avisen Marca.



Magomedov blir ofte omtalt som «Mini-Khabib», etter at han parodierte MMA-stjernen Khabib Nurmagomedov (34) i en video.

Også nettstedet 730.no har delt aprilspøken på sine sosiale medier.