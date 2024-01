Lungesyke Herle (11 mnd.) kommer seg ikke til helsestasjonen

SYK: Elleve måneder gamle Herle skulle vært på helsestasjonen onsdag for å få den potensielt livsviktige RS-medisinen Synagis. Hun har en alvorlig lungesykdom. Foto: Privat

Snøen skaper kaos for helsetjenestene på Sørlandet. Sivilforsvaret er mobilisert i Kristiansand.

Snøkaoset på Sørlandet har ført til stengte skoler, innstilte busser – og at flere rett og slett ikke kommer seg ut av egen bolig.



– De er innesnødd. Enkelte skal på viktig behandling på sykehuset. Det er også få taxier som går. Vi oppfordrer til å være gode naboer. Ta hensyn til naboene og spør om noen trenger hjelp, sier innsatsleder John Repstad i Agder politidistrikt.

Til Agderposten sier politiet at flere har kommet seg ut av vinduer eller lignende etter å ha snakket med politiet.

Livsviktig medisin

Andrea Eickstedt er blant dem som har fått snø langt oppetter dører og vinduer onsdag. Hun bor på Søm i Kristiansand.

– Det er helt ekstremt. Akkurat nå står jeg på soverommet og kikker ut verandadøra. Hadde jeg gått ut, ville det nådd til halsen min på det høyeste, sier hun til TV 2.

Hun kommer seg ut av huset så lenge hun går ut via sokkeletasjen. Onsdag formiddag er hun igjen ute og måker opp veien fra sokkelen til vedboden, noe hun gjorde senest dagen før.

SNØMÅKING: – Alt jeg hadde måket i går, må måkes på nytt, sier Andrea Eickstedt. Foto: Privat

I dag onsdag skulle hun vært på helsestasjonen med sin datter, elleve måneder gamle Herle, og fått nødvendig påfyll av medisinen Synagis. Herle har medfødt mellomgulvsbrokk, en svært alvorlig lungesykdom. I jula lå hun på intensiven med lungebetennelse.

– Hun blir veldig syk av luftveisinfeksjoner. Derfor er det viktig at hun får Synagis mot RS-virus, sier Eickstedt.

Egentlig skulle lille Herle hatt en dose allerede i romjulen, men timen ble utsatt på grunn av juleferie.

– Barnelegen vil ikke vi skal vente lenger nå. Vi må prøve å komme oss av gårde i morgen, eller senest fredag. Det skal løye litt fremover, så vi håper det går, sier Eickstedt.

FØR OG ETTER: Tirsdag måket Eickstedt rundt huset. Onsdag må alt tas på nytt.

I tillegg venter familien på helt nødvendige sprøyter til Herle, sendt i posten fra sykehuset. På grunn av sykehusinnleggelsen i jula, fikk de ikke lagt inn bestilling og er snart tomme for sprøyter.

Frykten er at posten ikke kommer frem med sprøytene før de er tomme. På sine nettsider opplyser posten at det forventes noen dagers etterslep på forsendelser denne uken grunnet snøkaoset.

– Jeg er spent på om vi får dem i tide. I mellomtiden vasker og gjenbruker vi de sprøytene vi har, sier Eickstedt.

Hjemmetjenesten sliter

Snøværet har ført til stengte skoler og innstilte busser i Kristiansand, med i likhet med flere kommuner på Sørlandet. Snøen skaper også problemer for hjemmetjenesten.

Røde Kors, Sivilforsvaret og brannvesenet skal bistå hjemmetjenesten i Kristiansand med å nå fram til brukerne sine i snøkaoset.

Foto: Terje Frøyland / TV 2

Idrettsetaten i kommunen stiller også med solide firehjulstrekkere, skriver kommunen på sine nettsider.

Hjemmetjenestene opplyser at de må prioritere de aller viktigste besøkene under snøfallet Årsaken er at de har vansker med å komme frem.

– Vi kommer oss nå bare ut til de brukerne av hjemmesykepleie det er aller viktigst for, sier Mette Brevigh Nilsen, kommunalsjef for Hjemmetjenester og rehabilitering.