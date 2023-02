KRAGERØ (TV 2): Brannen i Kragerø ødela flere trehus. Karin Bjunes Sveen og Kirsten Jensen var på vei hjem da de skjønte at noe var galt.

I mange timer kjempet brannvesenet mot flammene som hadde oppstått i trehusbebyggelsen i sentrum av Kragerø lørdag kveld.

Tre av husene ble fullstendig ødelagt.

Det var ikke før søndag morgen at brannvesenet meldte at de hadde kontroll på brannen.

Karin Bjunes Sveen og Kirsten Jensen forteller at de var på vei hjem fra en konsert da de kjente en røyklukt.

De rundet hjørnet til klesbutikken som nå er helt nedbrent.

– Det lukta fryktelig brent, sier Bjunes Sveen til TV 2.

SØNDAG: Dagen etter at brannen brøt ut er det lite som står igjen av av klesbutikken som brant. ØDELAGT: Tre av husene ble totalskadet i brannen. IKKE KONTROLL: Brannvesenet jobbet gjennom hele natten for å få kontroll over brannen. Ikke før tidlig søndag meldte de at det hadde kontroll.

– Jeg tenkte at det er ingen som griller på den her årstiden, så det er bedre å varsle en gang for mye enn en gang for lite, forteller Bjunes Sveen.

De så at det kom røyk og prøvde å se gjennom utstillingsvinduene i butikken.

– Det så ut som det var røyk i lokalet, så jeg ringte bare til 110.

Hjalp til med evakuering

Det gikk ikke mange minuttene før nødetatene var på stedet, forteller de. Selv ble de værende i området i et par timer.

– Vi sprang rundt og fikk ut folk. Vi ringte og banket på i alle etasjer i bygget og i bygget ved siden av, bare for å være sikre, sier Bjunes Sveen.

Ingen ble skadet i brannen, men mer enn 50 personer ble evakuert. Ingen av dem kunne sove i sin egen seng natt til søndag.

Bjunes Sveen og Jensen forteller at det var ikke før brannvesenet slo inn taket at de selv så at det var åpne flammer inne i butikken.

Det totale omfanget av brannen var imidlertid ikke klart for dem før søndag morgen.

– Da jeg våknet i morges, så jeg hvor store ødeleggelsene faktisk var, sier Bjunes Sveen.

De er glade for at det gikk så bra som det gikk, og berømmer brannvesenet for innsatsen de gjorde. På det meste var rundt 80 personer fra brannvesenet involvert.

Det tok rundt elleve timer før brannen var under kontroll. Da hadde brannvesenet jobbet hele natten.

– Man får seg en skikkelig støkk. Det er veldig skummelt når man ser hvor fort sånt kan skje. Det gikk veldig fort, sier Jensen.

VIl bygge opp igjen

Ordfører Grunde Wegar Knutsen (Sp) sa tidligere til TV 2 at han antar at det vil bli aktuelt å bygge opp husene igjen.

– Vi har hatt en del branner tidligere i sentrum, som riktignok ikke har vært av dette omfanget, men der har vi fått bygd opp bygningsmassen så den er identisk med sånn som det så ut tidligere, legger han til.

Hele sentrum av Kragerø er en vernesone. Den lille byen er kjent for de gamle trehusene og smale gater.

MER OMSORG: Kragerø er en liten by hvor alle kjenner alle, forteller Kirsten Jensen (t.h). Foto: Chrisrémy Berrefjord / TV 2

Jensen tror en slik hendelse har en samlende effekt på byen, spesielt fordi det er en liten by.

– Alle kjenner alle her og da blir det mer omsorg.