Luksusyacht på besøk i Bergen

Med en svimlende prislapp på rundt 1,5 milliarder norske kroner er det flere som har merket seg over det 77-meter lange luksusskipet i Bergen sentrum.

6. juni dukket «Pi» opp i Bergen havn. Yachten er én av 38 yachter som har meldt fra til Bergen havn at de kommer på besøk i sommer.

Milliardyachten skal tilhøre Howard Schultz, eieren av Starbucks-kjeden.



MULTIMILLIARDÆR: Howard D. Schultz er en amerikansk forretningsmann og har vært administrerende direktør i Starbucks gjennom flere perioder. Foto: Stephen Brashear

TV 2 er ikke kjent med om det er kaffesjefen selv som er på besøk i Bergen by eller om yachten er lånt ut.

Luxurylaunches skriver at yachten har et gigantisk spa i verdensklasse og et svømmebasseng i glass om bord.

SKATTEPARADIS: Starbucks-eieren sin yacht er registrert på de britiske Caymanøyene. Foto: Tor Henning Flaatten / TV 2

Før de ankom Bergen har «Pi» vært innom flere steder i Storbritannia, blant annet Oban, Greenock og Falmouth.

Astrid Tomassen, kommunikasjonssjef i Bergen Havn, sier de har en del besøk av slike båter.

– Noen melder ikke fra før de er her, så det går litt i rykk og napp. Det er ikke alltid vi vet, forteller hun.

– Er det noe som er spesielt med akkurat denne yachten?



BARE VELSTAND: Mannskapet er på plass for å drifte det store luksus-skipet. Foto: Tor Henning Flaatten / TV 2

– Denne yachten er en «superyacht». Det vil si at den er over 30 meter lang. Det er ventet 27 superyachter i Bergen i år, sier Tomassen.

Tomassen forteller at det ikke var problematisk å finne kaiplass til Pi, og at det ofte kan være utfordrende med slike fartøy fordi de ofte bytter dato for ankomst og avgang. Den første yachten i år kom i mai, og den siste på listen ankommer 28. august.

– Hvor lenge kan man se «Pi» i sentrum?

– Den blir i byen fram til 21. juni.