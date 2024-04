Luftrommet over Østlandet har ikke vært sikret siden 1991 – vil bruke milliarder

Fredag legger regjeringen frem en langtidsplan som sikrer de største bevilgningene til Forsvaret etter andre verdenskrig, ifølge statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).



Over 20 år etter at luftvernet ble fjernet fra Troms, tyder mye på at Hæren i nord får milliardbeløp til kampluftvern og langtrekkende presisjonsvåpen.

Luftvern blir en betydelig del av langtidsplanen, varslet Støre da Norge investerte én milliard kroner på luftvern i mars.

LUFTVERN: I mars 2023 øvde Forsvaret på å beskytte Oslo med det norskutviklede luftvernsystemet NASAMS. Foto: Sverre Saabye

– Dagens sikkerhetssituasjon tilsier at vi må fremskynde anskaffelsen av moderne luftvern. Krigen i Ukraina har vist oss hvor avgjørende luftvern er i krig, sa statsministeren i en uttalelse.

Flyttet i 2001

Det norskutviklede luftvernsystemet NASAMS ble flyttet fra Bardufoss i ukene etter terrorangrepene mot USA 11. september 2001.

MISSILER: Et norsk luftvernbatteri utstyrt med NASAMS under en øvelse i 2023. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV2

Forsvaret var i en krise etter den kalde krigen, og måtte omstilles til en ny tid.

Det gamle mobiliseringsforsvaret skulle bli et innsatsforsvar, og luftvern i nord var en av de nedprioriterte oppgavene.

Slik er det ikke lenger.

Siden 1. november 2022 har Forsvaret stått i beredskap for en sikkerhetspolitisk krise.



Bakteppet er Russlands angrepskrig i Ukraina.



Ifølge sjefen for Etterretningstjenesten har Norge ikke stått overfor et alvorligere trusselbilde siden den kalde krigen.



Natos generalsekretær Jens Stoltenberg sier det er høyere Nato-beredskap og mer militært nærvær i Øst-Europa, for å håndtere en farligere situasjon.



BESKYTTELSE: Et F-35 jagerfly suser over norske fjell under øvelsen Joint Viking i 2023. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

– Mangler luftvern

Norge skal øke antall vernepliktige med 50 prosent.



Det norske forsvaret lider ifølge ekspertene av en rekke mangler og svakheter. En av de alvorligste er at Norge ikke har et godt nok luftvern.



Forsvarssjef Eirik Kristoffersen sier at Norge har begrenset utholdenhet til å kunne forsvare Norge og allierte mot trusler, anslag og angrep.

HAR GITT RÅD: Forsvarssjef Eirik Kristoffersen har gitt et fagmilitært råd til regjeringen. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

– Forsvaret mangler tilstrekkelig luftvern til å beskytte militære mål og sivile samfunnsfunksjoner samtidig, sier forsvarssjefen.



Han vil ha NASAMS-luftvernet tilbake til Troms, og har anbefalt at Hæren får en luftvernbataljon.

Hærens største garnison holder til på Setermoen, som i flere år har vært det viktigste øvings- og treningsområdet i Nord-Norge for amerikanske landstyrker.

I februar åpnet regjeringen for at dette blir et av de nye «omforente områdene» for USAs militære tilstedeværelse i Norge.

Beskytte luftrommet

Luftvernsystemet som er utviklet av Kongsberg Defence & Aerospace benyttes i Ukraina, der det har vist seg å være svært effektivt og treffsikkert.

Regjeringen vil oppgradere NASAMS-luftvernet, både gjennom økt volum og ytelse, for å beskytte sivile og militære mål.



Hele samfunnet er ifølge Etterretningstjenesten et legitimt mål ved en eventuell militær konflikt.

Ødeleggelse av kritisk sivil infrastruktur vil ifølge E-tjenesten få prioritet tidlig i et russisk angrep på Norge og Nato, og varslingstiden vil være svært kort.

NASAMS: Her øver norske soldater på å forsvare luftrommet over Oslo på en øvelse i 2023. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Sivile mål som storting og regjering, samfunnskritisk infrastruktur og andre mål av stor økonomisk verdi befinner seg i Sør-Norge.



Den såkalte Nike-bataljonen på Østlandet, med rakettbatterier utplassert rundt Oslo, ble nedlagt i 1991.



I mars 2023 ble det øvd på å forsvare Oslo mot luftangrep. Da var kampflybasen på Ørland uten missilforsvar, fordi luftvernet ble flyttet til hovedstaden.

Ikke siden 1991 hadde luftrommet over Oslo vært bedre beskyttet, skrev Aftenposten.

Snur om Andøya

Onsdag ble det kjent at regjeringen vil omgjøre vedtaket om å legge ned Andøya flystasjon, og varsler ny satsing på langtrekkende droner og økt alliert trening.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) sier til TV 2 at de tidligere lokalitetene til de maritime patruljeflyene kan brukes til etableringen av droner på Andøya.

NY AKTIVITET: Regjeringen snur og omgjør vedtaket om å legge ned Andøya flystasjon. I tillegg blir det omfattende satsing på langdistansedroner. Foto: Simen Askjer / TV 2

Den allierte militære aktiviteten på Andøya videreutvikles. Flystasjonen er blant de nye «omforente områdene» i USA-avtalen, og det planlegges betydelige Nato-midler til utbedring av infrastrukturen.



Det er ikke bare Andøya flystasjon som er viktig med tanke på alliert trening fremover. Trusselbildet gjør at det også er andre baser i Norge som må utvikles fremover.

– Andøya, Værnes, Sola og Bodø utvikles videre for å kunne ta imot allierte i fredstid, og for å kunne ta imot større mengder allierte flystyrker i krise og krig, sier Gram.

Store utfordringer

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) mener at Norge trenger dette som et minimum for å forsvare seg selv til den allierte hjelpen kommer:

Mer ammunisjon

Langtrekkende ild

Økt evne til å finne mål

Et bedre system for kommando og kontroll



Ifølge en Nato-rapport svekker ammunisjonsmangelen Hærens kampkraft, og Luftforsvarets ammunisjonslagre er under kravene.

FOR FÅ: Forsvaret trenger flere soldater med riktig kompetanse for å møte NATO-kravene i framtida. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV2

Kritikere har påpekt at Forsvaret lider av store utfordringer innen personell og kompetanse, og en presset driftssituasjon.

Natos forsvarsministre mener at Forsvarets mangler er «spesielt problematisk» ettersom Norge er en potensiell frontlinjestat.

Manglene har ifølge Nato potensial til å undergrave kampkraft til Hæren, Marinen og Luftforsvaret.

– Disse manglene kan potensielt kreve at andre allierte plukker opp noe av Norges del av Alliansens byrde, heter det i Nato-rapporten som ble offentliggjort i 2023.