Luften var giftigere enn brannvesenet klarte å måle

OSLO TINGRETT (TV 2): Brannvesenet har forsøkt å gjenskape luftkvaliteten under «grottefesten». På det verste var luften så giftig at bare få minutters eksponering ville medført akutt fare for død.

– Når aggregatene var varme ble det målt en stabil luftstrøm på 0,9 meter per sekund ut gjennom luftehullet på ti ganger ti centimeter, sier Frode Michaelsen fra brannvesenet i Oslo.

I ettertid av den mye omtalte «grottefesten» gjennomførte Oslo brann og redningsetat et forsøk for å gjenskape luftkvaliteten som var i den nedlagte bunkeren natt til 30. august 2020.

Tirsdag presenterer branninspektør Frode Michaelsen funnene i Oslo tingrett.

– En spesiell sak

Innledningsvis i vitnemålet får retten presentert hvordan kvelden utartet seg for brannmannskapene som først kom til stedet.

– Dette har vært en spesiell sak, det har det, sier Michaelsen.

INNGANGEN: Gjennom en luke på 1x1 meter tok festdeltakerne seg inn i bunkeren. Foto: Jil Yngland / NTB

Klokken var omtrent 03.46 da politiet ankom bunkeren natt til 30. august 2020. Brannvesenet fikk første melding klokken 03.59.

«GROTTE MED FLERE BEVISSTLØSE PERSONER, MULIG KULLOS-FORGIFTNING», var den første meldingen inn til 110-sentralen.

Michaelsen forteller at de samtidig fikk beskjed om at de første politipatruljene på stedet mistenkte at det kunne være snakk om en overdose-situasjon inne i bunkeren.

Nødetatene skjønner derimot relativt raskt at det trolig er snakk om en kullosforgiftning som følge av aggregatene inne i bunkeren.

Da brannvesenet ankom åstedet ble det konstatert minst seks bevisstløse personer på utsiden av bunkeren.

Brannvesenet stålsatte seg derfor for en større livreddende aksjon inne i bunkeren. Likevel hadde alle som var der inne kommet seg ut innen brannvesenet gjennomsøkte lokalene.

Hadde for dårlig apparat

Så fort nødetatene var sikre på at bunkeren var tom for mennesker, begynte arbeidet med å måle luftkvaliteten der inne.

Før Michaelsen presenterte målingene, gir han retten en gjennomgang av hvilke gasser man har målt, og hvilke nivåer som utgjør en fare for mennesker som blir eksponert.

FLERE ROM: Inne.i bunkeren er det en rekke ganger og korridorer. Aggregatene var plassert i et eget rom. Foto: Vidar Ruud / NTB

Inne i bunkeren var det installert to bensinaggregater som driftet lyd- og lysanleggene på festen. Som følge av dårlig lufting ble deltakerne på festen gradvis utover kvelden eksponert for mer og mer karbonmonoksid.

To av deltakerne er fornærmet i straffesaken mot de to mennene i 20-årene som står tiltalt for å ha arrangert festen. Begge de tiltalte nekter straffskyld for uaktsom forgiftning og kroppsskade.

De to fornærmede har i dag varige skader, og sliter særlig med hukommelse og innlæring av ny informasjon.

I rapporten sin har branninspektøren tatt med en tabell som viser hvor mye karbonmonoksid som skal til før nivåene utgjør en fare for liv.

Gassene måles i en enhet som kalles ppm – parts per million. Dersom nivåene av karbonmonoksid overstiger 3000 ppm tyder forskning på at de som eksponeres vil stå i fare for å miste livet etter omtrent 30 minutters eksponering.

Fordi måleapparatet brannvesenet hadde med seg den aktuelle kvelden ikke var i stand til å måle høyere verdier enn 2000 ppm, visste de ikke hvor farlig det egentlig hadde vært å oppholde seg på «grottefesten».

Målingene viste bare at verdiene av karbonmonoksid (CO) var høyere enn 2000 ppm.

– Fare for død

7. oktober bestemte de seg sammen med politiet for å prøve å gjenskape situasjonen, for å få gjort mer nøyaktige målinger.

Målingene under forsøket viste at konsentrasjonen av giftig gass steg gradvis etter hvert som man beveget seg innover i bunkeren.

– I aggregatrommet ble det målt en CO-konsentrasjon på 10.000 ppm etter 3,5 timers drift. Vi brukte de samme aggregatene som ble brukt under festen, sier Michaelsen og fortsetter:

– Dette er en svært høy konsentrasjon som innebærer fare for død etter mellom fem og ti minutter eksponeringstid.

På det meste målte brannvesenet verdiene til 20.000 ppm, som medfører akutt fare for død etter under fem minutter eksponering.

LUFTET: Brannvesenet luftet ut av grotten fem til klokken 08.00 dagen etter festen. Foto: Vidar Ruud / NTB

Brannvesenet observerte at folk i bevegelse skapte stor turbulens og spredning av gassene inne i bunkeren.

– Folk kunne omkommet der inne, sier Michaelsen.

Arrangørene av «grottefesten» hadde i utgangspunktet forsøkt å tette igjen inngangen inn til rommet der aggregatene stod.

I løpet av kvelden ble rommet derimot åpnet og flere personer skal ha oppholdt seg i umiddelbar nærhet til aggregatene.

Der inne var det kun mulighet for lufting gjennom en luke på 10 ganger 10 centimeter. Under forsøket til brannvesenet var det en stabil strøm av luft på 0,9 m/s ut av lufteluken.

De to som er tiltalt for uaktsom forgiftning av allmennheten etter festen, nektet tirsdag morgen straffskyld for dette da rettssaken begynte.

Oslo tingrett har satt av ti dager til hovedforhandlingen.