Lucas (17) ble bortført som 6-åring – kom tilbake til mamma på søndag

– Som bistandsadvokat for Kristel og Lucas vil jeg bekrefte den gledelige nyheten at Lucas på 17 år kom tilbake til sin mor i Narvik søndag den 19. februar, skriver advokat Lise-Marthine Jensen i en sms til TV 2.

Bortført fra skolen

På overarmen har Kristel Aadahl Jektvik tatovert førsteklasse-bildet av Lucas. En blond gutt som smiler mot fotografen. Han rakk bare å gå på Montesorri-skolen i Narvik i fire måneder.

Lucas hadde hatt samvær med faren sin, Kristels fraskilte ektemann, da hun skulle hente ham på skolen den 19. desember 2011.

Da hadde allerede eks-mannen tatt med seg sønnen og sin nye familie til sitt opprinnelige hjemland, Libya. Kristel hadde foreldreretten og hovedomsorgen for sønnen. Sønnen er norsk statsborger.

– Han var en god gutt. Veldig kjærlig. Han likte å gi susser og klemmer. Han sa bestandig: «Mamma, jeg er glad i deg, jeg elsker deg», sa Kristel i et intervju med TV 2 i 2019.

Moren har i en årrekke kjempet for å få tilbake sønnen fra Libya.

– Både Lucas og mor har det veldig bra og er lykkelige over situasjonen. Gjensynet mellom Lucas og hans familie har vært gjensidig svært gledelig, opplyser bistandsadvokaten.

I 2017 tok faren kontakt med politiet, for å returnere frivillig til Norge sammen med sønnen. I lang tid ønsket ikke norske myndigheter å hjelpe moren med å få sønnen tilbake til hjemlandet.

– Lucas er norsk og Norge burde jo hjelpe et norsk barn, sa Kristel i 2019.

Risikerte livet

To ganger har hun vært i Libya i et forsøk på å få tilbake sønnen ved hjelp av rettssystemet. Besøkene i Libya har vært med livet som innsats. Den ene gangen var hun der i tre måneder. Hun tapte i retten.

– Rettssystemet er ikke sånn som her, eller egentlig som noen plasser. Grunnen til at jeg tapte saken, var at jeg ikke var muslim, det sa jo dommerne, sa hun.

Hun var ikke langt fra en bombe i det krigsherjede landet, og opplevde også andre farlige situasjoner.

Vendepunktet

På bursdagen til Lucas i 2017 siden tok faren kontakt med politiadvokat Siv Remen ved Nordland politidistrikt. Han ville komme tilbake frivillig sammen med Lucas. Faren hadde opphold i Norge, før han reiste med sønnen og sin nye familie til Libya.

– Kontakten startet med at Lucas sin pappa tok kontakt via Messenger, en lydsamtale, rundt påsketider 2017. Og han har siden vært i kontakt med oss ved flere anledninger på samme måte, fortalte politiadvokat Siv Remen i 2019.

BLE KONTAKTET: Lucas far fra Libya tok selv kontakt med politiadvokat Siv Remen. Foto: Erlend Sørbø/TV 2

– Hvordan ser dere i politiet på denne henvendelsen?

– Vi ser selvfølgelig svært positivt på at faren til Lucas nå ønsker å returnere med Lucas til det opprinnelige hjemstedet hans, sa Remen. Hun er i dag statsadvokat i Nordland.

Bistandsadvokaten reagerte sterkt på at barnets beste ikke ble lagt vekt på i lovverket for slike saker. Dette betyr at det er et hull i lovverket når det gjelder frivillig tilbakeføring av bortførte barn. Hun mener dette kan være et brudd på den europeiske menneskerettskonvensjonen.

UD stilte til intervju i 2019.

– Vi har forståelse for at en sak som har pågått over så mange år er veldig belastende for den av foreldrene som er igjen. Men på grunn av den strenge taushetsplikten vi er underlagt, kan vi ikke kommentere denne saken konkret, sa kommunikasjonsrådgiver Ane Haavardsdotter Lunde i Utenriksdepartementet.

Hun viste til at UD kan bistå norske statsborgere med reisedokumenter. Hvis det handler om å utstede reisedokumenter til utenlandske statsborgere, må det først være fattet et vedtak av UDI. UDI ønsket ikke den gangen å stille til intervju.

Aldri mistet håpet

Bistandsadvokat Jensen sier familien nå trenger ro. De har derfor bedt henne om å uttale seg på vegne av familien på henvendelser fra media.

Mor og sønn møttes først i Oslo sist fredag, og kunne reise hjem til Narvik på søndag.

– Øyner du nå håp om at Lucas kan komme tilbake om ikke altfor lenge? spurte vi Kristel i 2019.

– Håpet har vært der i alle år, svarte hun. En dag skal Lucas få julepresangene fra 2011.