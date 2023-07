Løy om nakenbilde - utpresset for en halv million

En mann i slutten av 20-årene er i Oslo tingrett tiltalt for å ha utnyttet og tvunget en mann med funksjonsnedsettelse til å gi ham penger.

Fra midten av 2018 til oktober 2020, har en mann i slutten av 20-årene utnyttet og tvunget en mann med funksjonsnedsettelse til å skaffe ham penger.

Det mener politiet, som nå har tatt ut tiltale mot mannen.

Og tiltalen er omfattende. Ifølge politiet startet utpressingen da fornærmede ble lurt av tiltalte til å tro at «pakistanere» hadde fått tak i et nakenbilde fornærmede hadde sendt til en kvinne, og at de krevde penger.

Den tiltalte overbeviste fornærmede om at han måtte betale 500.000 kroner til «pakistanerne», for at bildene ikke skulle bli vist til familien hans.

TILTALT: Mannen i slutten av 20-årene har ni punkter i tiltalen mot seg. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

«Sprøyte heroin i kroppen»



Senere økte gjelden, ifølge tiltalen, da mannen i slutten av 20-årene skal ha truet fornærmede med å «sprøyte heroin i kroppen» til fornærmedes mindreårige sønn, om han ikke betalte.

I to år mener de tiltalte utnyttet fornærmede. I tiltalen står det blant annet at han skal ha tvunget fornærmede til å bytte navn og bo i en bil, i tillegg til å kjøre pirattaxi til inntekt for tiltalte.

Fornærmede skal også ha blitt tvunget til å oppbevare og levere narkotiske stoffer og dopingmidler på vegne av tiltalte.



Han skal ha fått fornærmede til å betale faste månedlige avdrag på 5000 kroner, i tillegg til at fornærmede tok opp et forbrukslån til en verdi av 100.000 kroner, som tiltalte tok deler av.

Tvunget til uriktig forklaring

I perioden skal mannen i slutten av 20-årene ha hatt kontroll på telefonen til fornærmede, i form av GPS-sporing.

I forbindelse med at tiltalte var anmeldt av politiet i en narkotikasak, skal fornærmede også ha blitt tvunget til å gi en uriktig forklaring til politiet, til fordel for tiltalte.

Tre av de totalt ni punktene i tiltalen, handler om brudd på våpenloven. Tiltalte har nemlig gjentatte ganger også blitt tatt med ulovlig våpen av politiet.

Det er satt av 13 dager i retten, fra og med 21. november.

NOVEMBER: Statsadvokat Monica Krag Pettersen fører saken mot tiltalte i november. Foto: Rune Blekken / TV 2

TV 2 har vært i kontakt med tiltaltes forsvarer og statsadvokaten, som på dette tidspunkt ikke har ønske om å kommentere saken.

– Jeg vil per nå vise til tiltalen, men det er klart, dette er en alvorlig sak som er berammet til november, sier statsadvokat Monica Krag Pettersen.