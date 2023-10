Lovet 1500 nye sykehjemsplasser: – En gedigen bløff

KRISE: Bård Hoksrud (Frp) er bekymret for at regjeringens forslag til statsbudsjett vil føre til en enda større krise i eldreomsorgen de neste årene. Foto: Bjørnar Verpeide / TV 2

TV 2s kartlegging av eldreomsorgen i Norge har skapt bekymring denne høsten:

Nesten 3000 personer stod på venteliste til sykehjemsplass eller døgnbemannet omsorgsbolig. Noen hadde ventet i flere måneder, andre i flere år.

Antall avslag som gis på søknadene har økt med 34 prosent på bare tre år.

Som et svar på kapasitetsutfordringene i eldreomsorgen lovet statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) 300 millioner kroner til å bygge 1500 nye sykehjemsplasser, ifølge NRK.

BYGGE: – Nå er det tid for å bygge, sa Jonas Gahr Støre til NRK i forbindelse med budsjettlekkasjen som kom to uker før valget. Foto: Fride Sorensen / TV2

Da fasiteten kom i statsbudsjettet 2024 fredag, reagerte Fremskrittspartiet kraftig.

– Støre sitt løfte om 1500 nye sykehjemsplasser i årets valgkamp er en gedigen bløff, sier Bård Hoksrud, Frps helsepolitiske talsperson, til TV 2.

– Fører velgerne bak lyset

Årsaken til at Hoksrud mener løftet til Støre er en bløff, skyldes en liten formulering i statsbudsjettet:

«Tilsagnsrammen for 2024 foreslås uten krav om at deler av bevilgningen skal gå til netto tilvekst av heldøgns omsorgsplasser», skriver regjeringen.

Det betyr at de i forslaget ikke øremerker at pengene faktisk går til å bygge nye sykehjemsplasser.

LØFTEBRUDD: Regjeringen lovte 1500 nye sykehjemsplasser. Frp mener regjeringen bryter løftet sitt. Foto: Fride Sørensen / TV 2

– Jeg syns det er frekt å føre velgerne bak lyset ved å love 1500 nye plasser i eldreomsorgen, når mye av midlene vil brukes på oppussing og restaurering av eksisterende plasser, sier Hoksrud.

Han mener at det er bra og viktig å oppgradere eksisterende plasser, men sier samtidig at det ikke er det samme som å etablere nye, slik regjeringen lovet.

– Det viser at de ikke tar utfordringene i eldreomsorgen på alvor, sier Hoksrud.



At regjeringen skal bygge 1500 nye sykehjemsplasser, brukes flittig til å promotere partiet.

Foto: Skjermdump Arbeiderpartiet/Facebook

– En større krise

Hoksrud mener det er alvorlig at nesten 3000 personer stod på venteliste tidligere i år.

– Det er uverdig at så mange står i kø fordi det ikke er nok sykehjemsplasser i kommunene, sier han.

BEKYMRET: Bård Hoksrud (Frp) er bekymret for at forslaget til regjeringen vil føre til at eldre må vente enda lenger på å få sykehjemsplassen de har krav på. Foto: Bjørnar Verpeide / TV 2

En kartlegging gjennomført av TV 2 viste også at over halvparten av norske kommuner ikke hadde konkrete planer for utbygging.



Dette er til tross for at SSB har anslått at kommunene må bygge 13.000 nye heldøgnsomsorgsplasser innen 2030 for å dekke det økte behovene som følge av eldrebølgen.

ELDREBØLGEN: Behovet for sykehjemsplasser øker kraftig i takt med eldrebølgen. Foto: Fride Sørensen / TV 2

Hoksrud er bekymret for at forslaget til regjeringen vil føre til en enda større krise i eldreomsorgen de neste årene.

– Antallet sterkt pleietrengende eldre som ikke får plassen de har krav på vil øke kraftig de neste årene, sier han.

Han mener regjeringen må øke utbyggingen til minimum 2500 nye plasser i året og gir midler til rehabilitering av plasser i tillegg.

– Styrer mot en varslet krise

Eldreforsker og overlege Bjørn Lichtwarck ved Sykehuset Innlandet er heller ikke imponert.

– Når det gjelder sykehjemsplasser er innsatsen i budsjettet klart for lavt både ut ifra de 3000 som står på venteliste og de mange avslagene som gis på søknader om plass, sier Lichtwarck.

KRITISK: Bjørn Lichtwarck mener ikke budsjettet gjør nok for å ruste oss mot kapasitetsutfordringene som venter i eldreomsorgen. Foto: Olav T. Hustad Wold / TV 2

Han mener at det er bra at det bevilges tilskudd for nye sykehjemsplasser, men viser også til at det ikke ligger en forpliktelse for kommunene i forslaget.

– Vi styrer fortsatt mot en varslet krise.



Har du et tips? Vi jobber med helsejournalistikk i TV 2. Har du innspill til denne saken, eller tips til andre saker vi bør se på? Ta kontakt på helse@tv2.no.

– Et tjuvtriks

– Midlene er ikke øremerket nye plasser, er det da riktig å si i at det blir 1500 nye sykehjemsplasser?

– Det er satt av penger til det, men så er det hva kommunene søker på av prosjekter, som vil gi oss det endelige svaret, sier helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) til TV 2.

Hun kan derfor ikke garantere at det faktisk blir bygget 1500 nye plasser.

– Tilskuddsordningen er både til å rehabilitere og bygge nytt. Hvis du setter inn et bad, ruster opp eller omgjør et dobbeltrom til et enkeltrom, vil det samlet sett øke kvaliteten og kapasiteten, sier Kjerkol.

UKJENT ANTALL: Støre lovet 1500 nye sykehjemsplasser. At det bygges så mange, kan ikke helseminister Ingvild Kjerkol garantere. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

– Fremskrittspartiet reagerer kraftig på at pengene ikke er øremerket til å bygge nytt. Bryter dere ikke et valgløfte?

– Det er et tjuvtriks fra Frp, for det er samme ordningen vi hadde da de hadde eldreministeren. Vi fyller på med til sammen tre milliarder kroner, som betyr at man i kommunene kan bygge 1500 nye plasser.

Tomme løfter?

Fremskrittspartiet er ikke alene om å være skuffet over manglende satsning på eldreomsorg i statsbudsjettet.

– De eldre mangler i regjeringens forslag. Det er skuffende at det eneste de virkelig satser på i eldreomsorgen er sykehjemsplasser, når vi vet at behovene er så sammensatte, sier KrF-leder Olaug Bollestad til TV 2.

ELDREFORLIK: Olaug Bollestad etterlyser et bredt eldreforlik. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

Hun viser blant annet til at altfor mange eldre er ensomme.

– Vi trenger et kraftig løft for frivilligheten og andre aktører som bidrar til aktivitet og fellesskap. Det ser jeg ikke spor av her.

KrF er også blant partiene som etter TV 2s avsløringer har tatt til orde for et bredt eldreforlik.

– Nå gjenstår det å se om partiene har kommet med mer enn bare tomme løfter og er villige til å gjøre det som trengs for å løfte eldreomsorgen. KrF mener det er på tide å vise at vi mener alvor og inngå et bredt forlik som står seg over tid, sier Bollestad.

Hun forventer at partier som har snakket om forlik nå setter seg til bordet for å finne løsninger.

– Eldre fortjener bedre enn å bli kasteballer mellom partier som bare er opptatt av sine kjepphester, sier partilederen.