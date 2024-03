Lover penger til gigantprosjekt: – Vi lytter til vestlandet

Saken oppdateres

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) hadde med seg store nyheter til Arna fredag ettermiddag.

Der kunne de fortelle at veiprosjektet store deler av vestlandet venter på blir en realitet.

– Vi skal bygge strekningen Arna-Stanghelle. Dette er et stort prosjekt med stor betydning for trafikksikkerhet og fremkommelighet. Det vil binde regionene sammen, sier Nygård.

Betydningen av dette er ikke til å undervurdere. Strekningen E16 mellom Bergen og Voss har vært svært skredutsatt. Dette, kombinert med den tette trafikken som følger med en hovedfartsåre til Oslo.

Tid for byggestart

– Vi har lagt dette prosjektet inn i den første seksårsperioden i Nasjonal Transportplan (NTP). Det betyr at vi ser for oss byggestart i løpet av disse seks årene, sier Nygård.

Her kan du se vegvesenet sin animasjon som beskriver traseen:

I årenes løp har det vært tvil om hvorvidt man skal bygge hele strekningen på en gang, eller dele den opp og bygge trinnvis.

Samferdselsministeren er klar på at regjeringen vil bygge alt i ett.

– Dette blir et fellesprosjekt. Jeg er overbevist om at det har mye for seg å bygge alt sammen, både fordi man da kan håndtere alle massene i ett, og fordi jeg har fått en god gjennomgang av prosjektet som taler for dette alternativet.

Her har flere statsråder tidligere kommet med både gode og dårlige nyheter om den planlagte utbedringen av ras- og ulykkesutsatte E16 mellom Bergen og Voss.



Hundrevis av ras

Mye er sagt om E16 mellom Bergen og Voss de siste årene. Engasjementet for utbedringen har vært stort.

Mange i lokalbefolkningen har allerede ofret husene sine for å sikre at prosjektet blir bygget.

For på denne veien kjører mange med hjertet i halsen. Årsaken er over 50 dødsulykker siden 1992 og over 300 ras på 2000-tallet.

Senest for to uker siden måtte veien stenges en hel dag.

Vegvesenet måtte rydde i et ras som ikke engang hadde gått i veien, men i rasgjerdene i fjellsiden.

STENGT: 7.mars var E16 stengt en hel dag, fordi Vegvesenet skulle rydde og sikre et skred som gikk i fanggjerdene. Hadde det truffet veien kunne det blitt katastrofalt. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

38 milliarder kroner

Men dette er ikke bare en vei og togstrekning for de lokale. E16 er hovedveien mellom Bergen og Oslo.

Både riksvei 7 Hardangervidda, E16 Filefjell og riksvei 52 Hemsedalsfjellet har denne strekningen til felles det siste stykket fra Voss og inn til Bergen.

På samme strekning klorer Bergensbanen seg tidvis fast til fjellsiden over fjorden. Deler av traseen er fra 1880-tallet og har en maksfart på 40 kilometer/t.

Fellesprosjektet Arna-Stanghelle erstatter de mange mørke og svingete tunnelene med langt færre, og lengre, tunneler. Totalt er det snakk om 30 kilometer med ny vei og bane.

Det blir dobbeltspor for jernbanen hele veien til Stanghelle. Vei- og jernbanetunnelen skal gå side om side store deler av strekningen, slik at de kan brukes som rømningsveier for hverandre.

Prislappen er svimlende 38 milliarder kroner.