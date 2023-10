Lover etterlengtet tilbud til gravide

GLEMT: Et glemt helsekort kan fort skape problemer når fødselen er i gang, Foto: Magnus Nøkland / TV 2

Regjeringen vil bevilge 26 millioner kroner til utvikling av et digitalt helsekort for gravide. – På høy tid, sier helseministeren.

Gravide kvinner må i dag selv ha kontroll på papirlappen som inneholder viktig informasjon om svangerskapet.

I flere år har fødende kvinner og jordmødre etterlyst en digital løsning, og nå ser det endelig ut til at løsningen er her.

I en budsjettlekkasje til TV 2 avslører Helse- og omsorgsdepartementet at de setter av flere millioner for å utvikle et digitalt helsekort.

– Gravide skal slippe å bære rundt på en papirlapp i opp mot 40 uker, sier helseminister Ingvild Kjerkol.

ETTERLENGTET: Et digitalt helsekort har lenge vært etterspurt fra jordmødre og sykepleiere. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

Mange glemmer arket

På fødeavdelingen på Akershus Universitetssykehus er de i gang med nok en hektisk måned. Den siste tiden har det blitt født langt flere barn enn det som var forventet.

– Det går i ett, sier jordmor Rine Stark-Olsen.



Jordmødrene opplever ofte at det er fort gjort for de fødende å glemme det viktige helsekortet når de skal til kontroll eller fødsel.

PENN OG PAPIR: Helsekortet for gravide er i dag et fysisk ark som må fylles ut med penn. Foto: Helsedirektoratet

– Du skal skynde deg til sykehuset, også har du ikke med papirene dine. Det er en utfordring, sier Stark-Olsen.

Hun har vært jordmor i 14 år, og i alle disse årene har det vært snakk om å digitalisere helsekortet for gravide.

– Det er veldig fint at det kommer nå. Det hjelper oss litt i en travel hverdag, sier Stark-Olsen.

I tillegg tror hun mange gravide vil sette pris på en digital løsning, som gjør at de ikke lenger trenger å gå rundt med dette papiret i veska.

– Det er én mindre ting å huske på, sier Stark-Olsen.

JUBLER: Leder i Jordmorforbundet, Hanne Charlotte Schjelderup, og jordmor på Ahus, Rine Stark-Olsen, er svært fornøyd med dagens nyhet. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

Skjærer gjennom med ny løsning

Regjeringen vil nå bevilge 26 millioner i det kommende statsbudsjettet for å utvikle et digitalt helsekort.

– Vi har allerede startet arbeidet med å gi Helsedirektoratet et oppdrag. Nå kommer vi med pengene, sier Kjerkol.



Med et digitalt helsekort kan man enklere samle og dele data fra svangerskap, barsel og fødsel. Dette reduserer risikoen for at opplysninger blir glemt eller utelatt.



– Det er på høy tid at vi får dette på plass. Det er en trygghet for fødekvinner, og det er en trygghet for de som skal ivareta dem, sier Kjerkol.

GAMMEL ORDNING: Ingvild Kjerkol forteller at også hun måtte ha det fysiske helsekortet når hun fikk sine tre barn. Nå mener hun det trengs en ny ordning. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

– Hvorfor har man ikke gjort dette tidligere?



– Det er et veldig godt spørsmål, innrømmer Kjerkol.



Hun sier at man tidligere ikke har klart å finne fullgode løsninger som ikke fører til dobbeltrapportering.

– Nå skjærer vi egentlig gjennom og lager en løsning som er god å bruke både for fødekvinnene og de som møter dem, sier Kjerkol.

Har ventet i 20 år

Også Jordmorforbundet har lenge etterlys en digital løsning.

– Dette har vi ventet på i 20 år, så det er virkelig på tide, sier Hanne Charlotte Schjelderup, leder i Jordmorforbundet NSF.



Hun er overbevist om at et digitalt helsekort vil bedre pasientsikkerheten og svangerskapsomsorgen.

FØDSEL: I fjor ble det født 51 500 barn i Norge. Foto: Gorm Røseth / TV 2

– Hvis vi har systemer som snakker sammen kan vi også fange opp komplikasjoner tidligere, sier Schjelderup.



I tillegg til at gravide kan glemme det fysiske helsekortet, kan det også være vanskelig for de ansatte å tyde hva det står.

– Når kvinnene kommer inn og skal føde er det ofte travelt, da trenger vi løsninger som fungerer optimalt, sier Schjelderup.

Forventer flere løft

Fredag legges statsbudsjettet for 2024 fram.

Norsk Sykepleierforbund er glade for at det blir satt av penger til å utvikle digitale løsninger i barselomsorgen, men håper det også kommer andre tiltak.

– Jeg håper at regjeringen kommer med noen løft som har betydning for de virkelig store problemområdene som vi står i innenfor helse i dag, sier forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen.