Etter en serie med kritiske TV 2-saker avdekket Statsforvalteren lovbrudd hos Bergen kommune som ikke klarer å skaffe alle som trenger det et trygt midlertidig botilbud.

Sosialbyråd Charlotte Spurkeland (H) har lovet å rydde opp. Den siste tiden har etat for sosiale tjenester jobbet på spreng. Neste uke åpner et akuttilbud for kvinner.



Økning i antall bostedsløse

I 2023 var 428 personer registrert som bostedsløse i Bergen kommune. Det er en markant økning på et år.

– Totalt er det en økning i bostedsløse fra 382 i 2022, bekrefter Charlotte Spurkeland, byråd for barnevern, sosiale tjenester og mangfold.

Undersøkelsen viser at det i perioden 2022 til 2023, er en nedgang i antall bostedsløse kvinner.

– Hvor mange mennesker står uten midlertidig bolig per i dag?

– Det er vanskelig å svare på siden mange av de som er bostedsløse ikke henvender seg til kommunen for hjelp til bolig. For januar og hittil i februar har det ikke vært ledig bolig for ni personer som har søkt om midlertidig botilbud. Dette viser at det haster å øke kapasiteten i byen vår, understreker Spurkeland.

TUNG BØR: Ansvarlig byråd, Charlotte Spurkeland (H), har fått en formidabel utfordring i fanget. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

– Vil fortsette

– Lovbruddene vil fortsette. Spørsmålet er hvor lang tid det vil gå før alt er på plass, sier bystyrepolitiker Diane Berbain (SV).

Bergen kommune har presentert en plan for Statsforvalteren med ulike tiltak. Men Berbain er skeptisk til gjennomføringsevne og tiden det vil ta:

– Tiltakene og planene for å rydde opp i lovbruddene er uklare, sier Berbain.

– Hvordan?

– Det er lite konkret. I svar til Statsforvalteren skulle kommunen oppgitt antall plasser i midlertidig botilbud kommunen vil få på plass i løpet 2024 og 2025. Og man bør si hvordan dette skal gjennomføres, sier Berbain.

– Hva etterlyser du?

– Byråden må sette et konkret mål på når de skal få oppfylt lovkravene. Eller har de tenkt å bryte loven i mange år fremover?

VIL HA KLARE PLANER: SV-politiker Diane Alexandra Berbain, er bystyrepolitiker og sitter i utvalg for helse og sosial. Foto: Penelope Alida Larsen / TV 2

Bergen kommune skal sikre alle som trenger det, midlertidig bolig. Og en midlertidig bolig skal normalt følges opp med overgang til permanent bolig.

Berbain mener kommunen ikke har god nok oversikt og kontroll og at det gjør oppgaven enda mer krevende.

Hun stiller også spørsmål ved økonomien og om det er satt av penger i budsjett til å gjennomføre planene.

Det er avdekket en rekke lovbrudd som kommunen skal håndtere. Men hva er egentlig gapet mellom kommunens kapasitet og det faktiske behovet? Diane Berbain, bystyrepolitiker (SV).

Berbain mener kommunen heller ikke har et system som gjør at ulike etater samarbeider godt nok når det gjelder oppfølging innenfor rus, somatisk helse, psykiatri og bolig.

– Generelt etterlyser jeg konkrete planer for å se hvordan kommunen skal gjennomføre alle de tiltakene en skisserer, sier Berbain til TV 2.

– Så raskt som mulig

Overfor TV 2 er sosialbyråd Spurkeland tydelig på at arbeidet for å rydde opp, skal prioriteres.

– Når mener Bergen kommune at bostedsløse i Bergen kommune vil bli ivaretatt på en forsvarlig måte?

– Målet mitt er at det skal skje så raskt som mulig, slik at vi overholder loven og gir et bedre tilbud til vanskeligstilte som trenger et overnattingstilbud.

– Vil kommunen finne økonomisk dekning innenfor vedtatt budsjett?

– Hasteanskaffelsen av flere overnattingsplasser vil bety økte kostnader, og det er noe byrådet vil komme tilbake til i revidert bybudsjett, sier Spurkeland.