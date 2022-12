– Lovbrudd å ikke varsle om enmannsfengsler

– Dette er helt klart et lovbrudd, sier jusprofessor Bjørn Henning Østenstad ved det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen.

Søndag kunne TV 2 avsløre at Justis- og beredskapsdepartementet ikke har varslet Sivilombudet om ordningen med forvaringsdømte som er prøveløslatt til enmannsfengsel.

– Vi var ikke kjent med at det satt personer på slik straffegjennomføring rundt om i landet, sa sivilombud Hanne Harlem til TV 2.

Sivilombudet fikk bakoversveis da TV 2 i vår avslørte at 18 farlige forvaringsdømte sitter prøveløslatt på gårder, i bolighus og leiligheter rundt i landet.

JUSPROFESSOR: Bjørn Henning Østenstad ved Universitetet i Bergen. Foto: UiB.

– Dette er informasjon som Sivilombudet skal ha. Staten har forpliktet seg til å gi informasjon om personer som er frihetsberøvet, hvor de befinner seg og hvor mange dette handler om. Dette er regulert i Sivilombudslovens § 17 som også viser til internasjonalt regelverk», sier jusprofessor Østenstad til TV 2.

– Undergraving

Gjennom de 20 siste årene har 41 personer sonet i disse enmannsfengslene, uten at Sivilombudet har vært klar over verken hvem som har vært i ordningen eller hvor i landet de er prøveløslatt. Enmannsfengslene har så langt kostet over en milliard kroner.

Østenstad deler oppfatningen til Sivilombudet som ser svært alvorlig på at de ikke er orientert om ordningen.

– Det undergraver Sivilombudets mulighet til å utføre sine oppgaver, og det blir spesielt alvorlig når det handler om særlig sårbare personer som har en grad av psykisk utviklingshemming, sier Østenstad.

– Kan dette ha ført til brudd på menneskerettighetene?

– Sivilombudet er åpenbart fratatt muligheten til å finne ut om det har blitt begått brudd på menneskerettighetene, mener jusprofessoren.

Svikt

Østenstad tror dette handler om systemsvikt mer enn bevisst å holde ordningen skjult for Sivilombudet.

– Et slikt lovbrudd kan jo få politiske konsekvenser og rettslige konsekvenser på et internasjonalt plan, sier jusprofessor Østenstad.

TV 2 har gitt Justis- og beredskapsdepartementet muligheten til å svare på uttalelsene til Østenstad. Departementet har ikke svart.

Kritisk

Lederen av forsvarergruppen i Advokatforeningen er svært kritisk til at det ikke har vært gjennomført tilsyn i enmannsfengslene, og at Sivilombudet heller ikke har vært i stand til å gjøre jobben sin.

– Det er dramatisk og oppsiktsvekkende. Det handler om en svært intensiv soningsform som i prinsippet varer livet ut. De som sitter der er gjerne folk som ikke klarer å si ifra. Her har det sviktet langs alle akser når det gjelder tilsyn, sier Marius Dietrichson, som er leder i Forsvarergruppen.

TOTALSVIKT: Marius Dietrichson er leder av forsvarergruppen i advokatforeningen. Han mener det er svikt langs alle akser når det gjelder tilsyn av innsatte i enmannsfengsel. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Han utelukker heller ikke at det kan være brudd på menneskerettighetene.

– I enmannsfengsel uten tilsyn kan man tenke seg brudd på menneskerettighetene. Nå må en se på denne soningsformen og sørge for at disse personene får et mer verdig oppholdssted der de kanskje blir tatt hånd om av helsevesenet, sier Dietrichson til TV 2.

Ressurssvake personer

Justiskomiteen fikk tidligere i desember med seg et samlet storting om å be Regjeringen granske ordningen og se på nye muligheter.

Sveinung Stensland mener det må være en alvorlig systemsvikt når Sivilombudet ikke er varslet.

GJENNOMSLAG: Sveinung Stensland sitter i justiskomiteen for Høyre og har fått fullt gjennomslag for at ordningen med enmannsfengsel skal granskes. Foto: Bjørnar Verpeide / TV 2

– Det skyldes nok at dette handler om et fåtall mennesker og ikke de mest ressurssterke personer som ikke alltid andre står opp for. Her har det vært svikt fra ende til annen i mange år, og nå er det viktig å få ryddet opp, sier Stensland.