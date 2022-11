Finansminister og EU-motstander Trygve Slagsvold Vedum reiser neste uke til Brussel for å tale distriktenes sak. Han er ikke redd for bråk.

Oslo 20221006. Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) under en pressekonferanse. Foto: Hanna Johre / NTB Foto: Hanna Johre

– Jeg er selvfølgelig glad for at Norge ikke er medlem av EU, men det er viktig at vi har en tett og god dialog, sier Vedum.

Mandag reiser han til EU-hovedstaden Brussel hvor han blant annet skal møte finanskommissær Mairead McGuinness og Esa-president Arne Røksund, samt delta på et møte mellom finansministrene fra EU- og EFTA-landene.

– Hvordan er det å gå inn i løvens hule?

– Det er bra. Det gjorde jeg forrige gang jeg var statsråd også. Det er helt naturlig, sier Vedum.

Ber om regelendring

Med seg til Brussel har han en helt konkret forespørsel som skal gi drahjelp til distriktsbedrifter.

Vedum sendte i september et brev til EU-kommisjonen der han ber om at det gjøres endringer i EU-reglene for statsstøtte til såkalte «foretak i vanskeligheter».

I brevet viser Vedum til at dagens regler slår skjevt ut fordi bedrifter som anses for å være økonomisk levedyktige, likevel hindres i å benytte seg av ordninger som differensiert arbeidsgiveravgift og Skattefunn.

– Differensiert arbeidsgiveravgift er et veldig viktig distriktspolitisk virkemiddel, understreker han.

Tror ikke det blir bråk

Ifølge Vedum bidrar EU-reglene til at enkelte selskaper som tidligere hadde rett til differensiert arbeidsgiveravgift, nå må betale dette tilbake.

– Det er tøft for bedriftene det gjelder. Reglene slår vilkårlig ut og rammer særlig bedrifter i Finnmark og Nord-Norge, sier Vedum.

Norge skal benytte handlingsrommet overfor EU, poengterer han, uten å gå nærmere inn på hva det innebærer.

Vedum tror likevel ikke det blir bråk når han legger fram sine krav i Brussel.

– Det er helt lov å være uenig.

Rekordhøy inflasjon

Vedum skal også dele erfaringer om hvordan Norge prøver å få kontroll med prisveksten når han neste uke møter sine europeiske kollegaer.

I likhet med Norge opplever Europa rekordhøy inflasjon. Den europeiske sentralbanken har satt opp renten flere ganger de siste månedene. Det samme har Norges Bank.

Situasjonen er likevel hakket verre i Europa, hvor prisveksten på grunnleggende varer har vært langt høyere enn i Norge, påpeker Vedum.

– I Norge merker privatpersoner det mindre enn i andre europeiske land.

– Men det er en mager trøst at andre land har det verre for folk som merker det på hverdagsøkonomien, sier Vedum.

Tjener stort på gass

Også energikrisen og Norges gasseksport blir tema for Vedums Brussel-besøk.

Nordea har anslått at staten kan tjene nesten 5.000 milliarder på olje og gass innen utgangen av 2024 dersom gassprisene holder seg på samme nivå som de har vært til nå, skriver E24.

Den enorme profitten har fått internasjonale medier som The Economist til å ta et kraftig oppgjør med Norge.

Vedum møter kritikken med lave skuldre.

– Min erfaring er at disse ordene blir brukt mest i mediene og mindre i møtene.

– Norge bidrar til stabilitet i Europa gjennom å være en trygg leverandør av gass, noe som betyr enormt mye. Det er det som er det primære.