LOs valgtest får kritikk: – Den bør fjernes

KRITIKK: Peggy Hessen Følsvik er leder for fagforeningen LO. Hvert år gir de millioner i valgkampbidrag til venstresiden - og de oppfordrer folk til å stemme på dem.

I likhet med norske medier, har fagforeningen LO laget sin egen «valgomat».

I fagforeningens valgtest, som de kaller «uformell», blir man spurt om man er enig eller uenig med dem i seks ulike påstander.

Når du er ferdig, får du en oppsummering.

Har du vært enig med dem i tre eller flere spørsmål, anbefaler LO deg å «stemme på et av partiene på venstresiden».

Er du mest uenig, oppfordrer de ikke folk til å stemme høyresiden. Da håper fagforeningen at «du kanskje ble nysgjerrig nok til å lese mer om hva vi mener må til for at alle skal få det bedre der de bor».

TEST: LO stiller seks spørsmål i sin valgtest. Er du enig i minst tre, blir du anbefalt å stemme på venstresiden.

– Tvilsom

Forskningsleder Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning kaller testen til fagorganisasjonen for uheldig.

– Dette er en tvilsom fremgangsmåte, fordi noen kan misforstå og tro at det er en objektiv test, sier Bergh.

Forskeren sier at han vil anta at mange vil tro at testen er partisk, men mener den er egnet til å misforstå.

Det var Nettavisen som først omtalte saken.



Bergh sier at svært mange velgere bruker resultatene fra partitester som et grunnlag til å stemme.

Derfor mener valgforskeren at det er viktig at valgomater gir en objektiv fremstilling av partiene.

I valgundersøkelsen fra 2021 kom det fram at 64 prosent av velgerne sa at de hadde tatt en valgomat i forkant av valget. Halvparten av disse sa at det hadde en stor eller en viss betydning for hva de stemte på, ifølge Bergh.

MILLIONBIDRAG: LO gir ved hvert valg millioner til Ap, Sp og SV i valgkampbidrag

– En tabbe

Valgforsker og statsviter Svein Erik Tuastad ved Universitetet i Stavanger mener LO har gjort en tabbe.

– Valgomaten er en tabbe, men vi skal være takknemlige for tabben. Den viser hvordan man ikke skal gjøre det, sier forskeren.

Han mener fagforeningen bør brette opp ermene og lage en ny.

– De bør fjerne den og lage en ny. Og da bør de ha med seg NHO til å lage den, slik at den blir mer objektiv valgtest om arbeidslivsspørsmål, sier han.

Forskeren mener valgomater er gode verktøy. Men han påpeker at det er viktig å ha en kritisk distanse til alle valgomater og andre valgtester, også dem som er utført av norske medier.

– LOs valgomat svekker tilliten til valgomater, men det er bra at tilliten svekkes. Vi kan ikke overlate det viktige valget til maskiner, sier Tuastad ved UiS.

– Velkjent politisk standpunkt

Informasjonssjef Trond Gram i LO påpeker at det ikke er en valgomat de har laget, men «en uhøytidelig test» for å se om man er enig eller ikke i ulike påstander.

Gram sier at meningen med testen er å engasjere LO-medlemmer og andre, samtidig som de får frem fagforeningens saker.

– Hvorfor anbefaler dere ikke folk som svarer «uenig» i valgomaten om å stemme høyresiden?

– Det viktigste for oss er at folk stemmer. Så er det slik at LO har tatt stilling politisk, og jeg tror det er velkjent blant velgerne at vi støtter partier på venstresiden. Vi har et etablert fagligpolitisk samarbeid med Ap og har støttet andre partier på venstresiden økonomisk, skriver Gram i en e-post til TV 2.



Gram sier han er uenig i at valgtesten bidrar til å svekke tilliten til valgomater, slik Tuastad sier.

– Det er jeg uenig i. Som sagt gir vi oss ikke ut for å ha laget en upartisk valgomat. Vi er ikke et politisk uavhengig mediehus. Det tror jeg folk flest vet og klarer at de klarer å skille mellom oss og de etablerte mediene, sier han.