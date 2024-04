Løs hund drepte fire høns og én kanin: – Trodde det var ulv

En 45-åring fra Lyngdal møtte et blodig syn da han gikk ut i hagen søndag morgen. – Hundeeiere har et stort ansvar, sier veterinær.

Carl Robert Fletcher (45) hadde nettopp sluppet ut de fire hønsene sine da han så en mørk skikkelse komme luskende inn i hagen søndag morgen.

– Jeg trodde det var ulv, og ble faktisk litt redd. Men da den snudde seg rundt så jeg at den hadde et lite halsbånd på seg, forteller han til TV 2.

Løshunden gjorde kort prosess på alle de fire hønsene. Samt kaninen til 45-åringen, som også var ute i hagen.

– Det lå fem døde dyr strødd rundt omkring på bakken. Jeg tror hunden ville leke med dem, men det var ikke en type lek som er til for kaniner og høns, sier Fletcher.

Han er ikke kjent med hvem som eier hunden. TV 2 har derfor heller ikke lykkes med å komme i kontakt med hundeeieren.



– Ikke så gøy å fortelle barna

Carl Robert Fletcher har også delt et bilde av hunden i en lokal Facebook-gruppe som en advarsel.

– Det er ikke så gøy å fortelle barna at vi ikke har høns eller kanin lenger. Jeg tror også barna til naboene vil bli skuffet, sier Fletcher.

BLODIG: Slik så høneburet ut etter hunden hadde vært på besøk. Foto: privat

Fletcher, som opprinnelig er fra Storbritannia, ønsker likevel ikke å anmelde hendelsen til politiet.

– Nei, jeg er mest opptatt av at hundeeieren får tydelig beskjed, sier 45-åringen til TV 2.

Skal ha kontroll

Hendelsen skjedde 30. mars – altså dagen før det ble innført nasjonal båndtvang i Norge.

Det at det ikke er båndtvang, betyr likevel ikke at man kan slippe hunden sin løs uten oppsyn, understreker veterinær Trude Mostue.

– Du skal ha kontroll på hunden din uansett. Hundeeiere har et stort ansvar, sier hun til TV 2.

Dersom hunden din gjør skade på andre mennesker eller dyr, er det nemlig du som eier som er juridisk ansvarlig, forklarer veterinæren.

VETERINÆR: Trude Mostue opplyser at hundeeieren er juridisk ansvarlig. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Mostue trekker frem at alle hunder har et iboende jaktinstinkt som gjør at de potensielt kan være farlige for andre dyr.

– Det gjelder spesielt enkelte hunder som har gener for jakt, men man skal heller ikke undervurdere de mindre rasene, sier hun.

– Litt urettferdig

Veterinæren stusser samtidig over at det ikke finnes noen lignende lovgivning for katter i Norge.

Norske huskatter tar nemlig livet av om lag sju millioner ville fugler hvert år, ifølge organisasjonen BirdLife.

– Katter blir regnet som villdyr med en gang de går ut døren. Det er en liten funfact, og kanskje litt urettferdig for hundene, sier Mostue.