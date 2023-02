Lokker til trening med sjokolade

Eksperter mener sjokoladen ikke er så mye sunnere enn andre liknende sjokolader. – Et forsøk på å «renvaske» sjokoladetypen.

– Dette er sunnhetsvasking, sier klinisk ernæringsfysiolog Tine Sundfør.

«Start året med ny energi».

Slik lyder kampanjen som markedsfører sjokoladeproduktet «New Energy».

SUNNERE?: Matvaregiganten Orkla har inngått et samarbeid med treningskjeden Evo. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

Kjøper man et « New Energy »-produkt med kampanjedesign, får man 60 dager gratis trening hos treningskjeden Evo.

Kritisk til markedsføring

Sundfør som har doktorgrad i ernæring er kritisk til at matvaregiganten Orkla gir inntrykk av at sjokoladen er sunn og bruker visse begreper for å overbevise oss om at dette stemmer.

– Det er helt uproblematisk å kose seg med en sjokoladebit innimellom, men dette er kosemat og ikke hverdagsmat.

ER IKKE IMPONERT: Når sjokoladeproduktet kobles mot trening, er det lett å tro at denne sjokoladen er sunn eller i hvert fall mye bedre enn andre, sier klinisk ernæringsfysiolog Tine Sundfør. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Jeg opplever dette som er et forsøk på å «renvaske» sjokoladetypen for å forsøke å få den til å fremstå sunnere enn den er, sier Tine Sundfør til TV 2.

I ingredienslisten er det sukker og ulike varianter av sukker som står først, det betyr at hovedinnholdet i sjokoladen er sukker.

Samarbeid med treningssenter

Ifølge Evo var det Orkla som tok kontakt med treningsskjeden om et samarbeid, og avtalen innebærer at Evo får eksponert navnet sitt på en million sjokolader.

– Kampanjen går ut på at alle som har kjøpt en sjokolade har muligheten til å trene inntil 60 dager gratis hos oss, uten binding, sier markedssjef Andreas Skjetne til TV 2.

NY KAMPANJE: Treningskjeden skryter av sjokolade-samarbeidet med Orkla. Foto: Skjermbilde Linkedin

Sundfør tror ikke det er tilfeldig at produsenten ønsker å samarbeide med en treningskjede.

– Sjokoladeprodusenten har hele veien hatt et mål om å gi et inntrykk av at denne sjokoladen er sunnere enn andre, da produktet er koblet til fysisk aktivitet og heter «New Energy», som gir positive assosiasjoner, sier Sundfør.

Hun påpeker at sjokoladen har et litt høyere proteininnhold, og litt lavere fettinnhold.

– Men er blottet for vitaminer og mineraler, sier hun.

Lansert som sportssjokolade

På nettsidene påstår merkevaren Nidar at «New Energy» ble lansert i 1991, og ble den gang utviklet i samarbeid med Norges idrettshøyskole.

Truls Raastad, som er professor i idrettsfysiologi ved Norges idrettshøgskole, sier produktet ble slik han husker det utviklet som et «sportsprodukt» på linje med det vi i dag kaller energibarer og restitusjonsbarer.

TRENGER IKKE: Mellombar, energibarer eller sportssjokolader er noe «vanlige folk» ikke trenger, påpeker Truls Raastad, som er professor i idrettsfysiologi ved Norges idrettshøgskole. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

– Felles for disse er at de inneholder mye karbohydrater som skal gi hurtig påfyll av energi under aktivitet og kunne gi hurtig restitusjon av muskelglykogenet etter aktivitet, sier han til TV 2.

Raastad sier denne sjokoladen ikke er så mye sunnere enn annen liknende sjokolade eller energibarer.

– Alle energibarer er godt egnet til å gi hurtig påfyll av energi og de er ikke veldig forskjellige i sammensetningen av de energigivende næringsstoffene.

Han understreker at dersom man er utøver i en utholdenhetsidrett, så kan det være litt bedre med «New Energy» enn for eksempel «Snickers» som energitilskudd underveis i aktiviteten.

Det mener han fordi karbohydratinnholdet er noe høyere og fettinnholdet litt lavere i «New Energy».

SJOKOHYLLE: «New Energy» ligger sammen med andre typer sjokoladeprodukter i butikkhyllen. Foto: Renold T. Christopher / TV 2

– Men produktet skiller seg ikke vesentlig fra andre sportsprodukter under samme kategori.

Men treningsprofessoren sier ingen av disse sportsproduktene er noe «vanlige folk» trenger.

– Men det kan være et alternativ til vanlig sjokolade om man liker det. Om det er sunt eller ikke må ses i sammenheng med kostholdet ellers, og i hvilken grad man dekker behovet for energi og næringsstoffer med eller uten slike produkter, sier Raastad.

Har forståelse for kritikken

Dag Inge Fjeld, som er omdømmeekspert og høyskolelektor ved Høyskolen Kristiania, sier «New Energy» i sin tid ble utviklet og posisjonert som en treningssjokolade.

– Den gangen var karbohydrater et positivt ladet ord. Så har kategorien utviklet seg, og karbohydrater er ikke lenger et så positivt ladet begrep. At de nå forsøker å «gjenopplive» merket og knytte til trening er ikke så overraskende, sier Fjeld til TV 2.

Treningskjeden Evo sier de har full forståelse for kritikken som rettes mot dem og samarbeidet.

– Vi har valgt å se det slik at om flere begynner å trene etter å ha kjøpt en sjokolade, vil dette være første steg på veien mot en sunnere og mer aktiv livsstil, sier markedssjef Andreas Skjetne til TV 2.

EVO: Treningskjeden Evo sier at de vil unngå å fortelle deres medlemmer hva de skal spise, men sier de prøver å oppfordre til en mer aktiv livsstil hvor treningssentre kan være en arena for å få dette til. Foto: Stian Lysberg Solum

Mener sjokoladen er et litt bedre alternativ

Orkla sier de ikke fokuserer på at sjokoladen er sunn i deres kommunikasjon.

– Vi ønsker på ingen måte å bidra til å «sunnvaske» sjokolade, men tilbyr med New Energy et litt bedre alternativ når man først skal kose seg med sjokolade, sier kommunikasjonsrådgiver i Orkla, Anne Gjemdal.

Hun sier mange vil komme i gang med treningen på starten av året.

– Vi ønsker derfor å bidra til å senke barrieren som det økonomiske aspektet utgjør for mange. På denne måten ønsker vi å bidra til at enda flere kommer i gang med treningen og får en energifylt start på året, sier Gjemdal til TV 2.

POSITIV: Treningskjeden sier de har fått god respons fra medlemmene. Over 300 personer har benyttet seg av tilbudet hittil. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

Orkla mener sjokoladetypen er ment som et litt bedre alternativ når man først skal kose seg og spise sjokolade.

– Denne sjokoladen har en annen sammensetning enn vanlig sjokolade, og originalen har 40 prosent lavere fettinnhold og et 20 prosent lavere kaloriinnhold enn vanlig sjokolade. Med denne sammensetningen er sjokoladebaren også rik på karbohydrater som gir energi til en aktiv hverdag, sier Gjemdal.

Ifølge matvaregiganten er det mange som har benyttet seg av tilbudet om gratis trening.

– På bare noen uker har i overkant av 300 personer benyttet seg av tilbudet og opprettet medlemskap hos Evo, hvilket betyr at 300 personer nå har bedre forutsetning for å kunne leve ut treningsdrømmen og en aktiv hverdag, sier Gjemdal til TV 2.