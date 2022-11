Lokker med utradisjonell boligannonse

I et mylder av boligannonser kan det være vanskelig å få én bolig til å skille seg ut.

Da Marthe Mølstre skulle selge leiligheten sin, tok hun et uvanlig grep.

– Jeg ville gjøre noe annerledes for å oppmerksomhet, sier hun til TV 2.

Treromsleiligheten i Bodø ligger i et barnevennlig område. Den består av en stue med åpen kjøkkenløsning, et stort bad og to soverom.

Annonsen prøver å lokke boligkjøpere ved å si at boligen er lys og luftig med utsikt over hav og fjell fra balkong.

– Det er en veldig koselig leilighet som jeg har trivdes godt i, sier Mølstre.

STILLER OPP: Yvonn Olaisen stiller opp som modell. – Jeg tror det kan bidra til at flere klikker på annonsen, sier hun. Foto: Marthe Mølstre

Venninne stilte opp

Mølstre jobber som fotograf og ville ha venninnen med i boligannonsen.

– I reklame og markedsføring klikker folk oftere på annonser hvis det er mennesker eller følelser på spill. I tillegg bor hun jo i Bodø, og da er det sikkert noen som stopper opp og klikker på annonsen fordi de ser et kjent ansikt, sier hun.

Mølstre beskriver venninnen, Yvonn Olaisen, som verdens kuleste og et «ja-menneske».

– Jeg spurte om hun ville være med, og hun sa ja med en gang. Vi er veldig gode venner og hjelper hverandre. I tillegg er hun veldig lett å fotografere, sier hun og ler.

I bildene ser man Olaisen i en nattkjole i ulike stemninger og i ulike rom i leiligheten. Fargen på nattkjolen matcher fargen på gardinene og sofaen i stuen.

Mølstre innrømmer at det er litt uvanlig å bruke modeller i boligannonser.

– Det er jo gøy å prøve noe nytt. Enten funker det eller så funker det ikke. Det er veldig hyggelig om trikset gjør at annonsen når ut til mange, sier hun.

OPPMERKSOMHET: Yvonn Olaisen tror mennesker i boligannonsen fanger folks oppmerksomhet. Foto: Marthe Mølstre

– Gir oppmerksomhet

Like før Halloween dukket det også opp en annonse som vekket oppsikt.

I boligannonsen var det nemlig et spøkelse i flere av bildene av den ellers stilrene leiligheten.

Det er ikke uvanlig at boligselgere tar grep for å skille seg ut. Å bruke mennesker i boligannonser kan gi mange fordeler, mener megleren som selger Bodø-leiligheten

– Mennesker i bilder gir mer oppmerksomhet. Mennesker i rom gir både liv til bildene og ikke minst perspektiver og størrelse, sier eiendomsmegler hos Proaktiv, Christer Mehus Hagen.

Han sier at det overordnede når man skal selge eiendom er å gjøre det synlig og treffe markedet bredt og riktig.

– Rette mennesker må se eiendommen og dens kvaliteter. Det må være grundig og ryddig, men naturligvis også skille seg litt ut i mengden, sier Hagen.

Ingen drøm om modellyrket

Yvonn Olaisen er glad for å kunne hjelpe bestevenninnen ved å stille opp som modell. Men hun har absolutt ingen stor drøm om å bli oppdaget som modell.

– Det er overhodet ingen drøm, nei. Dette er bare for gøy, sier hun og ler.

Hun er heller ikke redd for stygge kommentarer fra folk som ser annonsen.

– Dette er et veldig uskyldig bidrag til en boligannonse. Det er ikke noe nakenhet. Det ser ut som jeg bare pynter litt i leiligheten, sier Olaisen til TV 2.

BRUKER YRKET: Marthe Mølstre er fotograf, og synes det er gøy å ta egne bilder til å selge hennes leilighet. Foto: Marthe Mølstre

Mange hun kjenner har allerede lagt merke til annonsen.

– De spøker om jeg har fått ny jobb som modell, eller om jeg følger med salget. Det er jo artige kommentarer, sier hun.

Boligprisene fortsetter å synke, og det er flere boliger ute til salgs. Eksperter påpeker at et økende tilbud, kombinert med høyere rente, vil legge en ytterligere demper på boligmarkedet fremover.

Mølstre sier hun ville tatt det uvanlige grepet uansett.

– Jeg er verken stresset eller desperat. Leiligheten må ikke selges. Det er bare hyggelig om grepet gjør at annonsen når ut til mange.