– Lokker kundene inn i butikkene nå

KAMPANJER: Samsøe & Samsøe er blant butikkene som lokker med tilbud tirsdag. Det er et effektivt virkemiddel for å få folk til å bruke penger, ifølge bransjen. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Lagt merke til at det er påfallende mye tilbud i butikkene? Det er ikke uten grunn, mener forsker.

Mens andre varer og tjenester i samfunnet har gått noe ned i pris, holder prisene på klær og skotøy stand.

Fra september i fjor til september i år har prisøkningen på klær vært på 6 prosent. Det er ikke langt unna prisene på mat og alkoholfri drikke, som har steget med 7,4 prosent.

I motsetning til mat, er budsjettet på klær langt lettere å kutte.

Mye kan tyde på at butikkene håper at du ikke skal kutte kraftig i klesbudsjettet.

Lokker deg inn

Da TV 2 var i Karl Johans gate i Oslo tirsdag, hadde en rekke butikker salgsplakater stående i vinduene og på klesstativene.



– Kampanjer og salg lokker kunder inn i butikkene i usikre tider. Salg og tilbud gjør at folk føler at de gjør gode kjøp, sier forsker på klesforbruk, Ingrid Haugsrud, ved OsloMet.

FORSKER: Ingrid Haugsrud ved OsloMet. Foto: OsloMet

Haugsrud mener salg er tegn på overproduksjon.

– Produktene som havner på salg, er ikke attraktive nok til å selges på full pris. De hyppige salgene bidrar også til en forventning om salg, slik at mange antakeligvis venter med å handle til de kan få det på salg, sier Haugsrud.

Det er anslått at mellom 15-30 prosent av klærne som produseres, ikke blir solgt, sier forskeren.



– Det er voldsomme tall, sier Haugsrud.

– Overproduksjonen fører nok også til at varer havner på salg, fordi det er dyrt og ineffektivt å ha varer på lager, sier Haugsrud.

TILBUD: Boss var en av dem som hadde en salgsplakat stående utenfor butikken i Karl Johans gate tirsdag. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Dette er årsaken til dyrere klær

Hovedorganisasjonen Virke peker på kronekursen som årsak til at prisene har gått opp. I all hovedsak importeres alt av klær som selges i Norge.

– Først steg fraktprisene, som førte til høyere priser. Men nå har fraktprisene gått tilbake, og nå er det den svake krona som i hovedsak har ført til høyere klespriser, sier bransjedirektør Bror William Stende i Virke.

OVERRASKET: Bror William Stende i Virke sier at klesbransjen har klart seg overraskende bra, til tross for folks trangere lommebok. Foto: Heiko Junge / NTB

Stende sier selv om prisene har steget med 6 prosent på ett år, har veksten vært lav over tid. Årsaken er den harde konkurransen.

Den harde konkurransen fører også til hyppige kampanjer.

– Det er helt klart at kjedene ønsker å få med seg sin del av omsetningen. Da blir det en del kampanjesalg. De store kjedene som regjerer til dels, kan drive mer aktivt salg når de styrer verdikjeden, sier Stende.

– Vi er spente



Daglig leder i kleskjeden Zavanna, Jens Bo Grønne, sier til TV 2 at de har vært nødt til å øke prisen på noen varer med 10 prosent i år. Andre varer har ikke økt så mye.

Kleskjeden begynner å merke at folk har fått trangere lommebok.

ØKTE PRISER: Styreleder og eier av Zavanna-kjeden, Jens Bo Grønne. Foto: Privat

– Vi har fått færre kunder, men omsetningen har vært i henhold til budsjettet. Det er nok fordi vi vi selger til en voksen kundegruppe som ikke er bundet av høye bankrenter, sier Grønne.

– Vi er likevel spente på hvordan året ender, sier han videre.

Grønne bekrefter at kampanjer er effektive virkemidler for å få kundene inn i butikken for tiden.

– Når det er tilbud, kommer kundene. Vi gir kundene bedre pris for å lokke dem inn. Det ser man også i dagligvarebransjen for eksempel, sier Grønne.

SALG: Virke sier at folk er opptatt av pris når de har dårlig råd. Det kan være en av årsakene til at «billig"-kjeder klarer seg bedre enn de dyrere merkene. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Fremgang i salget

Administrerende direktør Øyvind Hauge i Bestseller, som blant annet står bak merkevarer som Vero Moda, Only og Jack & Jones, er enig i at det er unormalt mange kampanjer nå.

– I det generelle bildet er det mer kampanjer nå enn normalt. Det skyldes nok at mange sitter igjen med store lagre, som de ikke får solgt, sier Hauge til TV 2.

Han legger til at Bestselger-konsernet ikke har flere kampanjer nå enn de pleier å ha. Selv om deler av klesmarkedet sliter, sier Hauge at deres kleskjede ikke merker nedgang.

– Vi har tilfredsstillende tall, en fremgang i salget, sammenlignet med samme tid i fjor, sier Hauge.

Han tror at årsaken til at de har fremgang i salget er at de tilbyr prisfornuftige varer, som trolig ikke blir så hardt rammet som de lukrative merkene.

Men når han ser fremover tror han det vil bli noen utfordrende måneder for hele bransjen.

– Det er mange faktorer som påvirker, så det blir spennende å se om det fortsatt vil slå ut positivt for oss, sier Bestseller-sjefen.