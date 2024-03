Lokfører lettere skadet og passasjerer evakuert

«Akutt fare» sto det på varselet som ble sendt ut til alle som befant seg ved Arna stasjon omtrent åtte kilometer fra Bergen på Bergensbanen fredag kveld. Nå skal havarikommisjonen avdekke hva som skjedde da et godstog sporet av og et passasjertog på vei i motsatt retning ble stående inne i tunnelen.

Skjærende lyder

Oddvar Almelid forteller til Bergens Tidende at han sto på perrongen på Arna stasjon og ventet på kona, som befant seg på toget fra Oslo til Bergen.

– Da kom det et godstog fra Bergen forbi, på sporet sør for stasjonen. Det skulle trolig krysse med passasjertoget fra Oslo på Trengereid. Plutselig hørte jeg skjærende lyder, sier Almelid til avisa.



Godstoget sporet av rett utenfor en 2,2 kilometer lang tunnel.

Vognene veltet over på siden og tok med seg en mast og kjøreledning.

Ingen kom alvorlig til skade, men lokføreren hadde mindre skader og ble tatt hånd om av helsepersonell, opplyser Bane Nord.

Gå-i-tunnel for tog

Med 25 veltede vogner fra godstoget måtte toget fra Oslo bli stående i Arnanipatunnelen. Først opplyste Bane NOR til TV 2 at passasjerene måtte ta beina fatt.

– Passasjerene i dette toget måtte evakueres gjennom tunnelen. De får gå i tunnelen til fots. Det er fordi det er eneste vei ut, sier pressevakt i Bane NOR, Anne Kirkhusmo til TV 2.



Politiet opplyste kort tid etter at toget kunne trekkes ut av tunnelen av et lokomotiv som kom fra Voss. Deretter ble det buss for tog, og det vil det bli på strekningen i lang tid fremover, opplyser Bane NOR.

– Vi har gjort det vi kan for å få passasjerene ut av tunnelen så raskt som mulig. Vi forstår godt at dette er en ubehagelig opplevelse, sier konserndirektør i Bane NOR Sverre Kjenne til NTB.



Varsel om akutt fare

De som befant seg i nærheten av Arna stasjon fredag kveld mottok et varsel om akutt fare.

Beboere ble bedt om å holde seg unna jernbanestasjonen, og om å lukke vinduene. De ble også bedt om å følge med på informasjon i media.

Klokken 22 kom et korrigert varsel der det sto at faren var over, og at folk kunne fortsette med normal aktivitet.

Statens havarikommisjon på vei

Bane NOR bekrefter natt til lørdag at det ikke var farlig gods på toget som sporet av.

Havarikommisjonen og Bane Nors uhellskommisjon er på vei til Arna.

Bane NOR vet ikke hvor omfattende skadene på infrastrukturen er som følge av avsporingen, men de opplyser at det er grunn til å tro at oppryddingsarbeidet blir tidkrevende.

Bane NOR vet ikke når det kan gjenopptas normal trafikkavvikling på strekningen Bergen – Vaksdal. De har heller ingen prognoser å komme med.

Toget som sporet av tilhører det privateide togfraktselskapet Onrail.