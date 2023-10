Lokalsamfunn i sorg: – Det er veldig tøft

SAMLES: Kommunen har laget et samlingssted for alle frivillige som har deltatt i søket. Foto: Elias Håvarstein / TV 2

I over to døgn har det foregått en intens leteaksjon etter at en sju år gammel gutt forsvant under en jakttur med familien.

Tirsdag klokken 16.49 meldte politiet at det var gjort funn av en død person.

Pårørende til gutten er orientert om at det er gjort et funn og kriseteamet i guttens hjemkommune er koblet på.



– Vi har hatt et håp hele tiden. Når man da får beskjed om at det håpet dessverre er ute, er det veldig tøft, sier Alf Erik Andersen, ordfører i Lindesnes.



TAR I MOT: Ordfører Alf Erik Andersen er på plass ved samlingspunktet for å ta i mot de flere hundre frivillige som har deltatt i søket. Foto: Elias Håvarstein / TV 2

Tar imot pregede frivillige

Etter å ha gjort funn av en død person ble de flere hundre frivillige sendt hjem.

På samlingspunktet ved bensinstasjonen i Vigeland var mange sterkt preget da de ankom i busser etter å ha deltatt på det krevende søket.

– Mange har gått i ulendt terreng og hele tiden hatt et håp om at dette skulle gå bra, sier Andersen.



RETURNERER: Letemannskapene ble sendt ut av skogen etter det ble gjort funn av en død person. Foto: Elias Håvarstein / TV 2

Han innrømmer at det er svært tøft å snakke med de frivillige som har gjort alt de kan for å finne gutten.

– Det har vært en helt formidabel innsats. Det har vært et engasjement som jeg nesten ikke klarer å sette ord på, sier Andersen.

Kommunen vil nå gjøre det de kan for å følge opp de frivillige.

– Vi prøver å ta dem imot på en god måte her og gi dem tilstrekkelig informasjon, sier Andersen.



SKAL FØLGE OPP: Ordføreren sier at de frivillige skal følges opp i dagene som kommer. Foto: Elias Håvarstein / TV 2

Åpen kirke i flere byer

Den sju år gamle gutten og hans familie er bosatt i nabokommunen Lyngdal. Der er kriseteamet allerede koblet på.

– Lyngdal kommune er i kontakt med de pårørende, sier ordføreren i Lindesnes.



I begge kommunene har de åpnet kirkene slik at de som ønsker å samles kan møtes der. I tillegg kan frivillige komme til KFUK/KFUM-bygget eller Vigelandsstua.

– Nå blir det veldig viktig for oss å ta vare på alle de som er berørt av denne saken, sier Andersen.



– Verst tenkelige utfall



Det har blitt søkt dag og natt med letemannskaper, hundeekvipasjer, helikoptre og droner i over to døgn. Tirsdag var mellom 200 og 300 personer involvert i søket, mange av dem frivillige.

– Dette er det verst tenkelige utfallet. Vi ønsker og håper alltid at vi skal finne folk i god behold, så dette er utrolig tragisk, sier leder for Røde Kors Agder, Synnøve Aksnes, til TV 2.

KREVENDE: Røde Kors forteller at det har vært svært krevende å søke i området. Foto: Elias Håvarstein / TV 2

Leteaksjonen har gjort sterkt inntrykk på de frivillige og Aksnes tenker spesielt på familien til gutten.

– Dette har vært en stor aksjon der mange har vært med. Det gjør noe med oss når det er et barn involvert, sier Aksnes.



Røde Kors vil følge opp de frivillige som har vært med på den krevende leteaksjonen.

– Det er veldig viktig å ivareta alle som har deltatt. Vi skal ha en full debrif med alle som har vært med, og tilbyr ettersamtale og spesialisthjelp til de som måtte trenge det, sier Aksnes.