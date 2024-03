Lokalsamfunn i sjokk: – Fryktelig vanskelig å forstå

Søndag morgen snør det tett, og skyene henger tungt over dalen, ved Torpo i Ål i Hallingdal.

I et boligområde er flere hus sperret av.

I ett av dem ble fire mennesker funnet døde kvelden før.

TV 2 snakket med flere i området som var ute søndag morgen, for å lufte hund eller løpe seg en tur.

De blir svært preget når de får spørsmål om saken, og ønsker ikke snakke med media.

Politiet har søndag formiddag bekreftet at de fire som er funnet døde var folkeregistrert på adressen i Torpo, og at det er snakk om to voksne og to unge voksne.

De døde var i familie. Hendelsen etterforskes som drap og selvdrap. Ingen har så langt status som siktet for drapet.

PÅ PLASS: Krimteknikere tok seg søndag inn i boligen for å gjøre undersøkelser, etter funn av de fire døde personene. Foto: Erik Edland / TV 2

– Vi har gjort funn av våpen på stedet, sa politistasjonssjef Brit Fyksen til pressen.

Det er ikke bekreftet at det er dette våpenet som er brukt i hendelsen.

Søndag ettermiddag har politiet startet rundspørring i nabolaget.

– For nært

Taxisjåfør Roald Mosti låser seg inn på taxisentralen i Ål ved 10-tiden søndag.

Han var på jobb også kvelden før. Før han dro på jobb rakk han få med seg dramaet som utspilte seg i Torpo, der også han selv bor.

– Vi så jo det kom en ambulanse. Så kom det politi. Så vi forsto jo det var noe, men tenkte vel først at det var en trafikkulykke eller noe sånt. Så fikk vi vite, litt via forskjellige kilder, at det var noe helt annet, sier han.



PÅ JOBB: Mosti låste seg inn på taxisentralen på Ål søndag formiddag. Foto: Margrethe Håland Solheim / TV 2

Da de fikk vite hva det var som var skjedd, beskriver han sjokk og vantro.

– Vi var mange som møttes og bare sto og snakket. Vi klarte ikke forstå det. Vi forsøker å ikke spekulere, og håper jo i det lengste at det kan være en ulykke, sier han.

Han blir tydelig preget når han snakker om hendelsen.



– Det er helt forferdelig. Det er så nært. Jeg kan ikke forstå det. Alle kjenner alle i Torpo, og det er familie og venner om hverandre. Det er ufattelig og fryktelig vanskelig å forstå. Veldig tungt, sier han.

– Dypt rystet

Ordfører Solveig Vestenfor (Ap) sier også til TV 2 at bygda er preget.

– Jeg tror det er mange som er dypt rystet, det er ingen som tror at noe sånt kan skje i vår nærhet. Torpo har rundt 400 innbyggere, og i hele Ål og Hallingdag er det mange som kjenner mange, og dette er en sjelsettende opplevelse, sier Vestenfor.

PRESSEKONFERANSE: Ordfører i Ål kommune, Solveig Vestenfor, under pressebrief på Midtre Hallingdal politistasjon søndag formiddag. Foto: Frederik Ringnes / NTB

– Alle kjenner alle

Det støtter også Kåre Stave. Han kjenner godt til familien som er bosatt i huset der de døde er funnet, og gikk på skole med en av dem.

Nå bor han på Ål, noen minutters kjøring unna.

– Alle kjenner alle i området her. Da jeg skulle legge meg i går leste jeg nyhetene, og det var ikke før i dag tidlig jeg fikk vite hvilket hus det var og hvem det er snakk om, sier han.

– FRYKTELIG: Kåre Stave er en av de lokale som kjente til de avdøde. Foto: Margrethe Håland Solheim / TV 2

Han forteller at det som har skjedd preger inngangen til påsken i stor grad.

– Det er bare forferdelig trist. Det er kjempeflinke folk, og at det er både voksne og unge, det gjør at det treffer alle, sier han.

Kommunens kriseteam er satt i beredskap og skal følge opp de nærmeste.

Rykket ut til boligen

Søndag ettermiddag er det også åpen kirke i Torpo kirke.

Politiet har til nå vært ordknappe om selve hendelsen, og hvilke teorier de jobber ut i fra.

De har bekreftet at de rykket ut til boligen første gang klokken 15, lørdag. På bakgrunn av informasjon de hadde på daværende tidspunkt, tok de seg ikke inn i boligen.

Klokken 20 rykket de ut til boligen på ny, og fant fire døde personer.