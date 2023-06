Logoskifte satte fyr på kommentarfeltet

Fredag oppdaterte telefonselskapet Telia profilbildet sitt til et bilde av logoen med regnbueflagg. Kommentarfeltet flommer over av hets.

BYTTER FARGER: Telia har mottatt hets i kommentarfeltet etter at de byttet profilbilde for å marker Pride. Foto: Montasje fra Telias facebook-side

Juni er den offisielle Pride-måneden.

Mange bedrifter bytter i disse dager profilbilder for å vise støtte til kampen for skeives rettigheter.

En av bedriftene som har gjort dette, er telefonselskapet Telia.

REGNBUEHAT: Da Telia byttet til regnbuefarger i logo-en sin, strømmet det på med hatefulle kommentarer både fra inn- og utland. Foto: Telias Facebook-side

Men i kommentarfeltet flommer det over av hets, stygge kommentarer og bilder som tydelig utrykker misnøye ved markeringen.

PRIDE-MÅNED: Juni er den offisielle Pride-måneden. Det er både enkeltpersoner, bedrifter og organisasjoner med på å markere. Foto: Foto: Beate Oma Dahle / NTB

«Spyr»



Et bilde av et brennende pride-flagg, «Tøft av telia å åpent støtte pedofili», «Spyr» og «Jeg må bytte til Telenor», er noen av reaksjonene Telia har fått under profilbildet.

Det tradisjonelle lilla profilbildet er byttet ut med et farget i alle regnbuens farger.

HATEFULLE BILDER: Dette er noen av bildene i kommentarfeltet til Telia. Foto: Telias Facebook-side

– Det er trist å lese de negative kommentarene, men vi vil fortsette å støtte Pride med uforminsket styrke fremover, sier kommunikasjonsrådgiver Ellen Cecilie Scheen i Telia.



VISER STØTTE: Telia skal fortsette å vise støtte til Pride, sier kommunkasjonsrådgiver Ellen Cecilie Scheen. Foto: Telia

­– Har skjedd før



Scheen forteller at de er svært opptatt av mangfold og grunnleggende menneskerettigheter, inkludert retten til å være seg selv og til å elske den man vil.

– Dette står vi for hele året, men under Pride-måneden juni benytter vi anledningen til å vise dette ekstra tydelig og justerer logoen vår, sier hun.

De siste årene har telefonselskapet byttet profilbildet sitt i juni for å markere Pride.

Dette er ikke første gang de har opplevd hets i kommentarfeltet.

– Vi har fått liknende reaksjoner før, sier Scheen.



Svarer ikke på kommentarene

I kommentarfeltet svarer Telia på spørsmål om tjenestene deres, men ikke på de negative kommentarene.

TV 2 har ikke fått noe konkret svar på hvordan de håndterer hetsen.

Flere bedrifter har i likhet med Telia, byttet profilbilde.

Kiwi har byttet ut knallgrønt med regnbuefarger. TV 2 erfarer at dagligvarebedriften modererer kommentarfeltet.

Under profilbildet til Kiwi kommenterer folk at det er slettet meldinger. I tillegg svarer Kiwi selv på noen av kommentarene.



I en e-post til TV 2 understreker de at de fleste negative kommentarene er fra i fjor.



– Vi er veldig glade for at det er færre negative kommentarer i år.

Kiwi har også lagt ut en kort video som forklarer hvorfor de har byttet logoen.



«I år bytter Kiwi logo, ikke fordi vi er i mål, men fordi vi er på vei. Og fordi vi mener mangfold beriker», skriver de i videoen.

– Vi heier på mangfold i alle former, og ønsker at alle kunder og medarbeidere skal føle seg velkommen og inkludert i KIWI, sier Nora Mille Helgesen, kommunikasjonssjef i Kiwi.