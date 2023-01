LO-sjefen refser rikingene for sutring - og ber om høyere skatter

BETALER FOR LITE: LO-leder Peggy Følsvik mener de rikeste i landet kan bidra mer. Foto: Jonas Been Henriksen

– Vet du hva, jeg oppfatter at dette er litt sutring fra arbeidsgivernes og de rikes side. Det er ikke så synd på dem som de skal ha det til, sier Følsvik til TV 2.

Hun snakker om kritikken mot Arbeiderparti/Senterparti-regjeringens skatteøkninger: En ny skatt for oppdretts- og kraftnæringen, økt formuesskatt og jakten på å stoppe rikinger fra å flytte formuene sine fra Norge til Sveits for å slippe unna norsk skattenivå.

Skuffet

Blant norske rikinger som har flyttet formuene til Sveits er Aker-eier Kjell inge Røkke, barnehagemilliardær Hans Jacob Sundby og Rema-arving Magnus Reitan.

UTFLYTTER: Aker-eier Kjell Inge Røkke er en av flere norske milliardærer som har tatt formuen med seg til Sveits. Foto: Santiago Vergara / TV 2

– De som har tjent mest penger og som ikke lenger vil bidra til fellesskapet vårt, de flytter dit som skattenivået er mindre, der de slipper å betale skatt. Jeg synes det er skuffende at så mange med store formuer i Norge velger å flytte til Sveits og ikke bidra til det store spleiselaget som heter velferdssamfunnet, sier Følsvik.

– Hva er det som er så skuffende med det?

– Jeg synes de burde sette pris på at de har skapt formuene sine i et land der det er lett å bli rik. Vi er et av de landene som OECD sier det er enklest å drive virksomhet i og skape seg formue.

– Er det en utakknemlighet, synes du?

– Ja, jeg synes det. Jeg synes de burde sette mer pris på at velferdssamfunnet vårt har gitt dem anledning til å tjene penger. Da burde de tatt sitt ansvar ved å bidra til fellesskapet, sier Følsvik.

SKUFFET: Følsvik mener det er utakknemlig av rikingene å forlate Norge. Foto: Jonas Been Henriksen

Trenger mer penger

LO-lederen mener regjeringen er nødt til å øke pengebruken på velferdstjenester de neste årene, etter et budsjett for inneværende år der mange utgifter på statsbudsjettet ble kuttet.

– Vi mener nok at budsjettet for 2023 ble i strammeste laget, sier Følsvik, og utdyper:

– De krisene vi har stått i de siste årene og står i nå, viser at vi må prioritere tydeligere for vanlige arbeidsfolk. Vi må løse utfordringene med for lite kapasitet i helsevesenet, beredskapsutfordringene, strømstøtte bør forbedres og vanlige folk må få hjelp i sin hverdag. Det koster penger, selvsagt.

Og det må finansieres.

– Jeg mener at de som har mest i dette landet fortsatt kan bidra mer.

– Hvorfor det?

– Det er en grunn til at de som kan bidra også må bidra mer fremover. Det er en grunn til at vi i LO sa ja til både grunnrenteskatt på kraft og innen oppdrettsnæringen. Det er det det handler om, at vi må finansiere den velferdsstaten vi mener Norge skal ha, sier Følsvik.

VELFERD: Skatteinntektene styrker velferdsstaten og sikkerhetsnettet for vanlige folk. Foto: Jonas Been Henriksen

NHO: – Ikke vanskelig å være rik

NHO-leder Ole Erik Almlid er ikke sjarmert av måten hans motpart i trepartssamarbeidet snakker om medlemmene hans og landets rikeste.

– Jeg synes ikke ord som «utakknemlig» er noe vi skal bruke. Nå synes jeg vi skal lytte til næringsministeren og statsministeren, som sier at vi skal snakke om bedriftseiere med respekt. Det bør vi alle sammen gjøre det vi kan for å sikre.

HØYT NOK: NHO-leder Ole Erik Almlid mener de rikeste allerede betaler nok. Foto: Gorm Roseth / TV 2

– Er det vanskelig å være rik i Norge nå?

– Det er ikke nødvendigvis vanskelig å være rik, men vi må ikke gjøre det slik at de som kan investere i nye arbeidsplasser faktisk synes det er vanskelig å være her. Det er dårlig nytt.

LO-lederens drømmer om høyere skatter for de aller rikeste blir han heller ikke fristet av.

– De rikeste i landet betaler veldig mye skatt, sier NHO-lederen, og legger til:

– Vi må veie skattenivået mot behovet for at vi skal ha kapital til å investere i lokalsamfunn, i bedrifter. Vi må huske at for mange er spørsmålet om man skal tappe bedriften og lokalsamfunnet for å sende penger inn i statskassen, eller skal vi investere disse pengene i nye arbeidsplasser. Da må vi ikke ha som mål at rikinger skal tas.