LO: – Renteøkningene har ikke vært svaret

SULTEFORING: LOs Roger Bjørnstad mener Norges bank har tatt for hardt i med alle rentehevingene de siste årene. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

LOs sjeføkonom Roger Bjørnstad mener SSBs prognose viser at Norges bank har tatt for hardt i med renteøkningene.

– SSB peker ikke på renta for lav inflasjon. Det er utenforliggende årsaker som gjør at inflasjonen går ned, sier Roger Bjørnstad, sjeføkonom i LO, til TV 2.

Fredag la SSB sine prognoser for norsk økonomi.

Byrået tror vi når rentetoppen i september, og at Norges Bank da vil sette opp styringsrenta med ytterligere 0,25 prosentpoeng, til 4,25 prosent.

RENTEHEVING: SSB tror sentralbanken, med Ida Wolden Bache i spissen, kommer til å øke renta med ytterligere 0,25 prosentpoeng. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2



– Renta har hjulpet på inflasjonen

– Det er interessant at de sier at inflasjonen kommer til å gå ned fordi de tingene som har bidratt til høy inflasjon snur. Lavere energipriser, lavere internasjonale priser og utflating av kronekursen trekker prisveksten ned, sier Roger Bjørnstad.



SSB trekker frem de samme eksemplene som Bjørnstad i sin prognose, men til TV 2 påpeker forskningsleder i SBB Thomas von Brasch at rentehevingene har gitt gevinst på inflasjonen.

FORSKNINGSLEDER: Thomas von Brasch, forskningsleder ved Statistisk sentralbyrå. Foto: Truls Aagedal / TV 2

– Kronekursen har stoppet å svekke seg. Vi anslår at det nå vil koste 11,4 kroner for en euro i årsgjennomsnitt. Hadde sentralbanken ikke hevet renta de siste årene, så hadde det kostet 13 kroner for en euro. Valutakurskanalen er en helt sentral kanal på hvordan pengepolitikken påvirker inflasjonen, sa von Brasch til TV 2 da SSB la frem sin prognose fredag morgen.





– Sulteforing

LOs Roger Bjørnstad sier at renten påvirker norsk inflasjon, men mener at Norges bank har tatt for hardt i når de har hevet renta.

– Det er denne sulteforingen i Norge som ikke har vært nødvendig. Vi har ventet på at prisimpulsene vil snu og komme ned på vanlige nivåer, uavhengig av renta.



INFLASJON: Roger Bjørnstad mener det ikke er renta som er avgjørende for at inflasjonen nå avtar. Foto: Ole Ebbesen / TV 2

Bjørnstad mener det er en god nyhet at SSB nå mener vi kan skimte rentetoppen i nær framtid. SSB tror den høye renta vil vedvare til slutten av 2024, før den begynner å avta.

– Det SSB gjør er jo å lage prognoser på renta, på hva Norges bank kommer til å gjøre. Jeg tipper det vil være rom for rentenedgang tidligere, fordi norsk økonomi har behov for høyere økonomisk vekst enn det Norges bank legger til grunn, sier Bjørnstad til TV 2.