LO-opprop: Ber LO-Peggy ta Tajik inn i Ap-ledelsen

– Vi ber LO-lederen og resten av valgkomiteen lytte og sørge for at Hadia blir en av de fire i ledelsen av Arbeiderpartiet, sier distriktssekretær Ole Jarl Madland i Norsk Arbeidsmandsforbunds avdeling 7, sør-vest til TV 2.

STØTTER TAJIK: Distriktssekretær Ole-Jarl Madland. Foto: Bjørn Tore Stokke

Han er øverste administrative leder for over 3000 LO-medlemmer i Agder og Rogaland.

Sendte opprop til alle

Fredag morgen sendte han et opprop til alle de elleve medlemmene av valgkomiteen i Arbeiderpartiet, inkludert Følsvik, som leder Aps valgkomite.

– Oppropet sier, som Jonas sa på Rogaland Aps årsmøte, at Hadia er en av de mest effektive statsrådene vi har hatt. Hun har innfridd nesten alle LOs krav, og hun gjorde en knalljobb som nestleder. Hun innfridde politikken vi gikk til valg på jysla fort. Hun er tilgjengelig, lydhør og har beina godt plantet på jorda blant arbeidsfolk, sier Madland.

Madland vil overfor TV 2 ikke avsløre hvor mange eller hvem som har signert på oppropet, men:

– Vi har sendt det til LO-forbund i Rogaland, og vi er veldig fornøyde med responsen, sier han.

Vedtok også støtteerklæring

Oppropet er ikke den eneste henvendelsen valgkomiteen har fått fra fagbevegelsen i industrifylket Rogaland. Like før påske kom også en vedtatt uttalelse fra LO Stats fylkeskonferanse i Rogaland og Agder.

I uttalelsen fra 21. mars går LO-forbundet rett inn i den vanskelige saken knyttet til Tajiks bruk av pendlerboliger. Etter avsløringer i VG om tematikken gikk Tajik av som arbeidsminister og nestleder i Arbeiderpartiet.

- Vi har over 12.000 medlemmer i Rogaland og Agder. På representantskapet var det to representanter fra Norsk tjenestemannslag (NTL) som foreslo en uttalelse til støtte for Hadia. Den ble tatt opp til votering og ble enstemmig vedtatt. Agder ble også med på den uttalelsen, sier distriktssekretær Odd Helge Henriksen i LO Stat til TV 2.

LO-STØTTE: Slik ser støtteerklæringen fra LO Stat i Rogaland og Agder ut.

«Støtteerklæring til Hadia Tajik

LO Stat sine Fylkesutvalg i Rogaland og Agder vil med dette gi sin støtte til Hadia Tajik som nestleder til Arbeiderpartiet. Vi mener at Hadia er en ressurs som Arbeiderpartiet ikke skal gi slipp på og at hennes meritter taler for seg selv. Det har aldri vært utført mer godt arbeid rettet mot det norske arbeidslivet enn når Hadia var arbeids- og inkluderingsminister. Vi anerkjenner at Hadia har tatt noen feil valg i fortiden. Vi mener at ved å forlate sin ministerpost og sitt verv som nestleder våren 2022, samt at hun har gjort opp for seg med Skatteetaten, har erkjent sine feiltakelser og stått til rette for det norske folk.»

Hadia Tajik sier hun er takknemlig for støtten.

«Jeg er takknemlig for all støtte, resten er opp til valgkomiteen og landsmøtet», skriver hun i en tekstmelding til TV 2.



Nestlederkandidat

Rogaland Ap lanserte 22. februar Tajik som sin kandidat til å bli nestleder i Ap. Siden lanserte også Tonje Brenna seg som nestlederkandidat.

Som TV 2 kunne fortelle torsdag diskuterer nå valgkomiteen muligheten for å ta næringsminister Jan Christian Vestre (36) inn i partiledelsen, ifølge TV 2s kilder. Dermed kan det gå mot store utskiftninger av dagens partiledelse.