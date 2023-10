LO om statsbudsjettet: – Forventer økt oljepengebruk

Den siste tiden har flere økonomer advart mot at et for generøst statsbudsjett kan tvinge Norges Bank til å øke renten enda mer.

Det reagerer LOs sjeføkonom, Roger Bjørnstad, sterkt på.

– La være å heve renten selv om statsbudsjettet blir ekspansivt!

Fredag presenterer regjeringen sitt forslag til neste års statsbudsjett.

Budsjettet vil i detalj avsløre hvordan regjeringen ønsker å prioritere og fordele pengene i 2024.

Dette betyr begrepene: Den såkalte budsjettindikatoren er et mål på hvordan regjeringens pengebruk påvirker den norske økonomien. Denne indikatoren måler endringen i oljepengebruken fra ett år til til det neste. Når indikatoren er positiv kalles finanspolitikken ekspansiv/stimulerende. Det betyr at budsjettet bidrar til økt aktivitet i norsk økonomi. Når indikatoren er null kalles finanspolitikken nøytral. Det vil si at budsjettet hverken øker eller reduserer aktiviteten i norsk økonomi. Når indikatoren er negativ kalles finanspolitikken kontraktiv/innstrammende. Det betyr at budsjettet bidrar til å redusere aktiviteten i norsk økonomi.

Forventer mer oljepenger

Bjørnstad spår at statsbudsjettforslaget for 2024 vil være et såkalt nøytralt budsjett målt i forhold til den økonomiske veksten.

– Så lenge statsbudsjettet prioriterer en sosial profil og har viktige satsinger som er helt nødvendige, så er det ikke så viktig om det er nøytralt eller ekspansivt i dagens situasjon, sier han.

– Jeg forventer økt oljepengebruk og det mener jeg det er rom og behov for, understreker LO-toppen.



Bjørnstad mener at et budsjett som legger opp til mer økonomisk vekst, ikke burde ha utslag på hvor mye Norges Bank setter opp renten.

FAKTA: Roger Bjørnstad mener ikke statsbudsjettet burde påvirke hvorvidt Norges Bank setter opp renta i desember eller ikke. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

– Jeg mener Norges Bank har strammet inn for mye og er uansett nødt til å se gjennom statsbudsjettet i sin rentesetting. Det har vært en stor belastning på familieøkonomien nå, sier han.

– Tror du Norges Bank er enige med deg i det?

– Jeg mener jeg har fakta på min side, hvis de er uenige i det, er det uheldig. Da sitter Norges Bank og dikterer hva et demokratisk valgt storting skal bruke av penger, slår Bjørnstad fast.

Sannsynlig med renteheving

Sjeføkonom i DNB Markets, Kjersti Haugland, tror ikke pengebruken i årets budsjett kommer til å være veldig ulik fjorårets.

Hun tror budsjettet kommer til å være enten nøytralt eller minimalt bidra til å stimulere aktiviteten i norsk økonomi.



RENTEØKNING: Haugland og DNB tror ikke pengebruken i årets budsjett kommer til å være særlig større enn i fjor. Foto: Marte Christensen / TV 2

– Hvis vi tar feil og pengebruken stiger en god del, vil det i seg selv bidra til å øke behovet for renteøkninger. I desember varsler de en heving til, men den er ikke hogget i stein.



– Hvis vi får et tydelig ekspansivt budsjett så øker sannsynligheten for hevingen i desember, slår sjeføkonomen fast.

Kan øke sjansene for renteøkning

Sjeføkonom i Nordea, Kjetil Olsen, mener statsbudsjettets betydning for Norges Banks rentesetting ofte er overdrevet.

– Men på generell basis, alt annet holdt likt, så vil mer pengebruk fra regjeringens side isolert sett føre til en litt høyere rente enn ellers. Det kan gjøre det litt mer sannsynlig at Norges Bank faktisk tar den siste rentehevingen, tror han.

OLJEPENGER: Sjeføkonom i Nordea, Kjetil Olsen, mener det ikke nødvendigvis er dumt av regjeringen å bruke mer oljepenger. Foto: Morten Leander Kristoffersen / TV 2

Olsen mener det kan være klokt av regjeringen å bruke noe mer penger.

– Det er ikke nødvendigvis så dumt å bruke mer oljepenger hvis det er slik at Norges Bank, ut fra hensynet til kronekursen, må sette en rente som er høyere enn «nødvendig» ut fra innenlandske forhold.

– Det kan kompensere for noen av konsekvensene av økte renter, og kan også i seg selv gi en litt sterkere krone, mener han.