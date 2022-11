LO-lederens beskjed til Ap på krisemøte: – Må lytte til folk

KRISEMÅLING: LO-leder Peggy Hessen Følsvik fastslår at målingen som gir Ap 16,9 prosents oppslutning er for lav Foto: Santiago Vergara / TV 2

Dagsavisens partimåling forrige uke der Ap får en oppslutning blant de spurte på 16,9 prosent har satt en kraftig støkk i partiet.

Jonas Gahr Støre sier han tar situasjonen alvorlig.

– Nå er det fokus på hva vi har av oppgaver fremover, vi skal inn en tøff vinter og tøff tid. Men vi har tro på den politikken vi fører, sier Støre.

– Jeg har tro på at vi har lagt en god kurs, understreker statsministeren.

STØ KURS: Statsminister Jonas Gahr Støre sier han tar krisemåling på alvor, men mener det ikke er noe galt med Aps politiske kurs. Foto: Morten Leander Kristoffersen / TV 2

Han sier han «tviler på» at AUF-leder Astrid Hoem sitt kraftige oppgjør med tidligere Ap-nestleder Trond Giske i NRK Debatten vil bli tema på møtet.

– Det er noen ganske store oppgaver nå, som vi ikke løser på en to tre. Så vi må ha god tålmodighet og lytte godt til partiorganisasjonen vår. Det må vi bruke mer tid på. Jeg har tro på at vi har lagt en god kurs, nå må vi ha kraft til å stå i den, sier Støre.

Må lytte til folk

Hvordan partiet skal komme seg ut av krisen blir hovedtema på det ordinært oppsatte sentralstyremøtet mandag.

– Det er ikke noen god situasjon, det er alt for dårlig. Men det betyr at vi er nødt til å vise at vi er opptatt av den situasjonen folk er i om dagen. Det må vi ta på alvor, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Hun fokuserer på renter og prisstigning.

– Vi står oss nå på å bruke all vår kraft og energi på løsninger for alle dem som nå er bekymret for renter og regninger, sier Følsvik til TV 2.

Maner til samhold

Etter at Trond Giske gikk knallhardt ut mot regjeringen i Debatten på NRK torsdag og pekte på en rekke saker Ap-ledelsen har gjort feil, maner LO-lederen til samhold.

– Det vi nå trenger er å stå sammen om å gjøre hverdagen bedre for folk. Da må vi lytte til folks meninger. Vi må selvsagt ha diskusjoner om de ulike løsningene. Men retningen vi samler oss om må være klar: De med mest må bidra mer, vi må skjerme de som har minst og vi må sikre velferdsordningene til vanlige folk.

LO-lederen avviser at krisen har ført til leder-diskusjon i Ap.

– Nei, det har ikke vært noe diskusjon som har kommet meg for øret. Det viktigste nå er å konsentrere seg om å gjøre en god jobb i en situasjon der folk opplever at hverdagen er tøff. Det handler også om å få frem alle de gode tiltakene regjeringen kommer med. Vi har fått en ønskeliste så langt som et år oppfylt særlig når det gjelder arbeidslivspolitikk.

Permitteringsbombe rett før møtet

Før Støre samlet toppene i Ap og LO til sentralstyremøtet slo permitteringsvarselet fra oppdrettsgiganten Salmar ned som en bombe.

Salmar varsler permittering av til sammen 851 ansatte som følge av regjeringens innføring av grunnrenteskatt på lakseoppdrett.

– Jeg må bare få takke regjeringen for årets julegave, sier tillitsvalgt Hans Stølan til E 24.

– Nå har ikke disse permitteringsvarselet vært på mitt bord, så det skal jeg ikke mene noe om. Vi har sagt at vi er for en grunnrenteskatt, så er dette en sak som nå er ute på høring. Det er viktig å ivareta arbeidsplassene ute i distriktet. Jeg er helt sikker på at næringen vil gi gode innspill på hva de mener er utfordringene her, kommenterer Følsvik.

Fiskeriministeren tar det tungt

Fiskeriminister Bjørnar Skjæran viser til at regjeringen har sendt den såkalte lakeskatten på høring.

– Vi har sagt fra første dag at høringsprosessen vi har nå er en reell prosess, og det betyr at det selvsagt vil være rom for justeringer i det opplegget vi startet med.

– Tusen permitteringer, hva tenker du om det?

– Det er ikke rart det skaper reaksjoner. Jeg synes det er tungt å være vitne til, så jobber vi med innspillene vi allerede har fått.