LO krever endringer i strømstøtten

SÅ FORT SOM MULIG: LO-leder Peggy Hessen Følsvik etterlyser endringer i strømstøtteordningen. Det vil få stor betydning for lønnsoppgjøret. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Strøm- og kraftsituasjonen ble hovedsaken på Arbeiderpartiets landsstyremøte tirsdag. Etter det TV 2 forstår vurderer regjeringen å gjøre endringer i strømstøtten, men statsministeren vil foreløpig ikke si hva disse endringene går ut på. Men han utelukker ikke at endringene kommer.

– Vi må hele tiden lære av hvordan dette hjelper og treffer. Vi ønsker å ha lave og stabile strømpriser, men vi ønsker ikke å fatte vedtak som gir motsatt effekt, at prisene går opp igjen, sier Støre.

VALENTINES-TALE: Statsminister Jonas Gahr Støre holdt tale for Arbeiderpartiets landsmøte på selveste alle hjertes dag. Han vil ikke røpe noe om endringer i strømstøtten riktig enda. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Hvilke endringer kommer?

– Det vil jeg ikke kommentere før vi har et opplegg som vi legger fram. Men vi har hatt en energikommisjon, et eget strømutvalg i Arbeiderpartiet og vi gjør mange utregninger i regjeringen, så når vi er klare for å vurdere endringer så kommer vi med det.

– Vi er utålmodige

LO leder Peggy Hessen Følsvik sier at de hele veien har vært veldig tydelig på at man kan gjøre «den allerede gode» strømstøtten bedre.

– Vi skal i gang med et komplisert lønnsoppgjør om ikke så lenge, og alt hjelper med tanke på forberedelsene til oppgjøret, sier Hessen Følsvik til TV 2.

FORBEREDER LØNNSOPPGJØR: LO-leder Peggy Hessen Følsvik vil ha på plass endringer i strømstøtteordningen så fort som mulig. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Hun mener at å se bort fra gjennomsnittsmålingen som strømstøtten har i dag, og heller se på det faktiske forbruket til husstandene, vil bli mer forståelig for folk.

– Det vil også treffe bedre med tanke på strømregningen til husstandene. Det håper jeg vi kan se bli innfridd om ikke så lenge.

Også Fagforbundet har de samme kravene.

– Det er viktig fordi strøm tar mye av våre medlemmers lønnsinntekt. Det å få kontroll over strømutgiftene og mindre press på det, når alle andre utgifter også har økt, er utrolig viktig, sier Fagforbundets leder Mette Nord til TV 2.

PENGESLUK: Fagforbundets leder Mette Nord sier at strømregningen tar mye av folks inntekt, og at det nå er viktig med endringer for å holde prisene nede. Foto: Vidar Ruud / NTB

Lønnsforhandlingene starter uka før påske. Dermed er LO utålmodige.

– Dette har vi nå bedt om lenge. Jo før de viser resultat, jo bedre. Vi har hørt at det diskuteres, men vi har ingen bekreftelse på at det kommer.