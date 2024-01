LO kan ikke garantere økt kjøpekraft i år

Vi har lagt bak oss et år der lommeboken har blitt trangere og trangere.

Og LO kan ikke garantere at vi får mer å rutte med etter årets lønnsoppgjør.

– Det skal jeg ikke sitte her og love nå. Jeg tror de siste årene har vist oss at å gi en sånn lovnad fra vår side er vanskelig, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik til TV 2.

Koronapandemi, krig, prisvekst, svak krone og fjorten rentehevinger: Dystre overraskelser har kommet som perler på en snor de siste årene, påpeker hun.

– Det at vi ikke har hatt reallønnsvekst på mange år handler ikke om at vi ikke har gjort gode lønnsoppgjør, mener Følsvik.

Ifølge Teknisk beregningsutvalg, som anslår prisveksten foran lønnsoppgjøret, har prisene steget mer enn lønningene i alle år mellom 2015–2022.

Forberedt på konflikt

Når TV 2 ber partene i arbeidslivet, LO og NHO, se inn i glasskulen for det økonomiske året, er de klare på en ting:

– Det blir et tøft lønnsoppgjør i år, det tror jeg vi må være forberedt på, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid.

Årets lønnsoppgjør er et hovedoppgjør. Det skal forhandles om alt som står i tariffavtalen i tillegg til lønn, som for eksempel arbeidstid og ferie.



Vi går i meklingen hvis vi må, understreker Almlid. Også LO er forberedt på konflikt – og i ytterste konsekvens streik. Meldingene de får fra medlemmene, tyder på én ting.

– Det er veldig tydelige tilbakemeldinger fra medlemmer at det er økonomi, penger og lønn som står øverst på deres dagsorden. Og da vet vi at det kan bli komplisert, sier LO-sjefen.

MOTSTRIDENDE INTERESSER: NHO-sjef Ole Erik Almlid og LO-sjef Peggy Hessen følsvik representerer hver sin side i lønnsoppgjøret. Foto: Magnus Nøkland/ TV 2

For mens det går godt i store deler av industrien, er det en rekke bransjer som nå sliter. Almlid peker spesielt på bygg og anlegg-, varehandel- og bilbransjen.

– Vi tror det blir litt tøffere i starten, men at vi går ut av 2024 med lysere ting å forholde oss til.

Men før den tid kommer er det mange bedrifter som frykter de må ty til oppsigelser, ifølge Almlid.

Følsvik er klar på at det er for tidlig å komme med LOs krav, men:

– Vi skal gjøre vårt for at vi havner på den riktige siden, ikke minst for de som har det vanskelig og som tjener minst. Det er alltid oppgaven til LO å sørge for at de får sin del, sier hun.

LOs beskjed til Støre

Men Jonas Gahr Støre (Ap) ser lys i enden av tunnelen. I sin nyttårstale kom statsministeren med en lovnad for 2024 på vegne av regjeringen.

– Folk skal få bedre råd.

Lovnaden er i tråd med Norges Banks spådommer. Sentralbanken tror lønnsveksten neste år kan havne på 5 prosent, og at prisveksten blir 4,4 prosent i 2024. Tilsvarende tror SSB at prisveksten vil ende på 4,5 prosent og at lønnsveksten blir på 5,4 prosent.

– Vi har utsikter til en mer stabil økonomi, for landet, bedrifter og for hver og én av oss, sa Støre i sin tale.

– Hvordan kan Støre love økt kjøpekraft når du ikke kan det?

– Jeg håper ikke han uttaler seg på vegne av partene, sier Følsvik og understreker:

– Det er partene i Norge som forhandler. Men jeg er glad statsministeren er optimistisk og tror vi skal få en bedre utvikling i året som kommer.

Ifølge Støre har vi nådd rentetoppen, men styringsrenten er ikke en del av partenes forhandlingsgrunnlag, sier LO-sjefen.

– Vil du ikke svikte dine medlemmer dersom du ikke sikrer økt kjøpekraft?

– Vi trodde også i det relativt tøffe oppgjøret vi var gjennom i fjor at vi skulle sikre kjøpekraft. Ut ifra tallene og forutsetningene gjorde vi det med oppgjøret, men prisveksten er vanskelig å forutse.