LO bekymret for finanskrise

Det er ventet at renten nok en gang skal heves på torsdagens rentemøte. Sjeføkonom i LO råder sentralbanken til å droppe det og får støtte fra venstresiden.

– Jeg mener det ikke er nødvendig å sette opp renta.

Det sier sjeføkonom i LO, Roger Bjørnstad.

Han er bekymret for at den økende renten vil bite hardere og hardere på norsk økonomi. Han mener uroen i internasjonale finansmarkeder skyldes nettopp for aggressive rentehevinger.

– Jeg er bekymret for at det kan ligge udetonerte tapsbomber rundt omkring i verden, og at dette sprer seg til det finansielle systemet, og potensielt skaper en ny finanskrise, sier han.

En varslet økning

I 2022 la Norges Bank seg på en hard linje med jevnlige rentehopp gjennom året. På tolv måneder ble renten satt opp seks ganger, til 2,75 prosent.

I januar valgte Norges Bank å holde renten uendret, men det er ventet at styringsrenten vil bli hevet på torsdagens rentemøte som følge av høyere inflasjon enn forventet i 2023. Flere økonomer taler for en renteøkning til 3 prosent.

Bjørnstad mener imidlertid det er unødvendig.

– Grunnlaget for den inflasjonen vi har i Norge kommer utenfra, og nå opplever vi stor uro i internasjonale finansmarkeder, sier Bjørnstad og legger til:

– Den uroen kan føres tilbake til de aggressive renteøkningene sentralbankene har ført det siste året.

RENTEMØTE: Torsdag legger Norges Bank frem sin rentebeslutning. Det er ventet en renteøkning på 0,25 prosent. Foto: Frode Sunde / TV 2

Kriseberedskap

Forrige uke ble den amerikanske banken Silicon Valley Bank (SVB) stengt av myndighetene. Det gjorde at flere andre banker raste på børsene i USA. Også den sveitsiske banken Credit Suisse stupte på børsen, og søndag ble det bekreftet at den sveitsiske storbanken UBS kjøper kriserammede Credit Suisse. Oslo Børs har også hatt kraftige svingninger den siste uken.

– Dette viser at vi burde være mye mer forsiktig med rentesettingen. Finansmarkedene og realøkonomien er filtrert sammen, og jeg tror det har vært undervurdert av sentralbankene rundt omkring i verden, mener Bjørnstad.

Han frykter konsekvensene dersom den finansielle uroen når Norge for alvor.

– Jeg håper at norske banker og norske myndigheter har en krise-beredskap hvis dette sprer seg til Norge. Vi har sett hvordan norske kronen har svekket seg i takt med den finansielle uroen internasjonalt, forteller Bjørnstad.

Han håper Norges Bank vil gå mer varsomt frem.

– Jeg råder sentralbanken til å se an utviklingen og holde igjen på videre renteøkninger.

– Altså ikke heve renten på torsdag?

– Ja.

ROE NED: Marie Sneve Martinussen, mener Norges Bank bør tråkke på bremsen. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Mener arbeidsfolk dobbeltstraffes

Rødts finanspolitiske talsperson, Marie Sneve Martinussen, deler Bjørnstads holdning til en ny renteheving og mener Norges Bank må roe ned tempoet.

– Jeg har lenge vært bekymret for at Norges Bank har økt renten for mye og for raskt, sier hun til TV 2.

Også Kari Elisabeth Kaski, finanspolitisk talsperson for SV, mener sentralbanken må roe ned tempoet.

– Inflasjonen nå er internasjonalt drevet, og det tar lang tid før rentehevingene får full effekt i norsk økonomi. Derfor bør ikke Norges Bank tråkke for hardt på gassen, skriver hun i melding til TV 2.

BREMSE: SVs finanspolitiske talsperson, Kari Elisabeth Kaski ønsker at Norges Bank ser på helheten i norsk økonomi. Foto: Aage Aune / TV 2

Martinussen tror i likhet med Kaski at det er avgjørende å skille mellom inflasjon utenfra og inflasjon innad i Norge. Hun reagerer på tempoet til Norges Bank og presiserer at sentralbanken ikke kun har ansvar for å holde inflasjonen nede, men også å holde arbeidsledigheten lav.

– Dette går ut over arbeidsfolkene. Jeg frykter de blir dobbeltstraffet av så hyppige rentehevinger, sier hun.

– Jeg mener man stirrer for enøyd på inflasjon og prisvekst og tar ikke nok ansvar for å senke arbeidsledigheten.