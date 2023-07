– Livredde foreldre tar kontakt

Henvendelsene har kommet etter at hun i en serie TV 2-saker har fortalt om svært alvorlige mangler i behandlingen av tvillingene, som led av spiseforstyrrelser. Moren håper historien om Mina og Mille kan bidra til å forhindre at flere unge dør.

– Men Mina og Mille er nok dessverre ikke de siste. Jeg kunne fylt en hel TV-sending med henvendelser jeg har fått fra fortvilte foreldre som har barn med psykiske lidelser, sier Kirsti Skogsholm.



Barneombud Inga Bejer Engh er godt kjent med problemene.

– Vi har over tid rapportert til myndighetene om bekymringer knyttet til det manglende psykiske helsetilbudet barn i barnevernet får. Og vi har ment at helsesektoren må ta et mye større ansvar for disse barna, sier hun.



DØDE: Mina og Mille ble funnet døde etter det som trolig var en overdose i januar i år. Da hadde de rømt fra en barnevernsinstitusjon. Foto: Privat

Flere henvendelser

Henvendelsene moren til Mina og Mille får, er hjerteskjærende.



– Det er foreldre og ungdom som forteller nesten like historier som det vi har vært gjennom. Barn og unge får ikke forsvarlig behandling for alvorlige spiseforstyrrelser og andre psykiske lidelser, sier Skogsholm.

Hun mener psykiatrien og Bup-systemet svikter.

– Flere forteller at barna har blitt sendt til barnevernsinstitusjoner og har utviklet rusmisbruk, i stedet for å få helsehjelpen de trenger. De er redde for at barna deres skal dø fordi de rømmer og tar overdoser, akkurat som jeg var, sier Skogsholm.

Etterlyser handling

Barneombudet etterlyser handling fra Regjeringen.

BEKYMRET: Barneombud Inga Bejer Engh er svært bekymret for barn og unge som ikke får god nok hjelp i psykiatrien. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

– Vi må ha som mål at ingen barn skal dø under offentlig omsorg. Alle steiner må snus. Vi venter derfor utålmodig på granskningen til Helsetilsynet og forventer at det settes inn nødvendige tiltak slik at denne typen alvorlige hendelser kan unngås, sier Bejer Engh fra Barneombudet.

Granskningen hun viser til ble igangsatt etter at Mina og Mille døde i januar i år. Og som konsekvens av Aftenpostens avsløringer om at ti barn har dødd under barnevernets omsorg fra mars 2020 til august 2022.

Også bistandsadvokaten til foreldrene, Inger Marie Støen, og TV 2, har fått henvendelser fra fortvilte foreldre som føler seg sviktet av systemet.



– Flere har tatt kontakt. Jeg forsøker så godt jeg kan å gi dem råd. Men det er vanskelig i et system som har store mangler, sier Støen.



– Til tross for at alle barn har rett til psykisk helsehjelp, så får ikke alle den retten oppfylt. Her er det i tillegg store lokale forskjeller. Det bekymrer meg, sier Bejer Engh.



INNLAGT: Her er Mina og Mille innlagt på Åsebråten Barne- og ungdomspsykiatriske klinikk som 14-åringer. Etter dette ble de kasteballer i systemet. Foto: Privat

Mener det må tas grep

Skogsholm sørger fortsatt over sine eneste barn. Henvendelsene hun får minner henne om frykten hun selv opplevde da jentene ble kasteballer i systemet.

Nå etterlyser hun handling fra regjeringen. Hun mener private helseinstitusjoner med tilbud til barn med spiseforstyrrelser må satses på, slik at køene for behandling kan reduseres.

– Den offentlige psykiatrien må også styrkes. Det må åpnes for lengre behandlingsløp for barn med spiseforstyrrelser, noe private aktører kan bidra til. Slik at barn som skrives ut av psykiatrien får hjelp andre steder enn på barnevernsinstitusjoner. For det fungerer ikke.

Moren mener det skjedde en fatal feil da jentene hennes ble skrevet ut fra en Åsebråten barne- og ungdomspsykiatriske klinikk som 14-åringer.

– Det skulle aldri ha skjedd. Og foreldre og ungdom, blant annet flere som kjente Mina og Mille, forteller lignende historier. Urovekkende mange sier barna blir plassert på barnevernsinstitusjoner fordi psykiatrien mener at behandlingsforløpet har blitt for langt. De lever i frykt for at det kan ende tragisk, akkurat slik som jeg gjorde i to år. Regjeringen må handle. Barna må få hjelp, sier moren.

Hun mener et alternativ for hennes barn kunne vært Larkollen ungdomspsykiatriske behandlingshjem, som drives av Kirkens Bymisjon.



– Men de har lange ventelister og Mina sto i kø for behandling der da jentene døde, forteller moren.



Moren til Spydeberg-tvillingene, som døde av en overdose fortalte historien på God Morgen Norge 2. mai. Foto: Malin Saue Johansen / God morgen Norge

Døtrene fikk alvorlige spiseforstyrrelser

Hun har i en serie reportasjer fortalt om tvillingjentene, som fikk alvorlige spiseforstyrrelser. Etter en fire måneders innleggelse i ungdomspsykiatrien ble de skrevet ut til barnevernsinstitusjoner. Da var de 14 og et halvt år gamle og så syke at det var umulig for moren å gi dem forsvarlig omsorg.

Til tross for advarsler fra Barnevernet, Kontrollkommisjonen for psykiatrien og Bufetat, bodde de på til sammen 12 barnevernsinstitusjoner. I denne perioden skjedde det en rekke rømninger og selvmordsforsøk. Tvillingene ble rusmisbrukere og 16 år gamle ble de funnet døde, trolig av overdoser, etter å ha rømt fra Fossum Ung.

Moren kjempet hele perioden for at jentene skulle hjelpen de trengte for spiseforstyrrelsene. Uten å nå fram. Hun klaget også to ganger til Statsforvalteren på at de ikke fikk forsvarlig helsehjelp, uten at det ga resultater.

Flere av de som har kontaktet moren, sier barna deres lett får tilgang til narkotika mens de er på institusjoner. Akkurat slik det var for Mina og Mille.

TVILLINGJENTER: Mina og Mille. Foto: Privat

– Jeg kan ikke kommentere denne saken særskilt. Men på generelt grunnlag vil jeg si at det er helt avgjørende at barnevernsinstitusjoner har nok ressurser, slik at de kan sørge for at tilbudet til denne gruppen med barn blir så trygt og godt som overhodet mulig, sier barneombud Bejer Engh.



Hun er svært kritisk til at barn og unge med alvorlige diagnoser havner på barnevernsinstitusjoner.

– Dessverre er barn i barnevernet overrepresentert når det kommer til psykisk uhelse og vi ser gjentatte ganger at barn i barnevernet ikke får hjelpen de trenger.

Barneombudet viser til at mange av disse barna har opplevd traumer og omsorgssvikt, noe som kan føre til psykisk uhelse.

– Myndighetene er forpliktet til å sette inn tiltak som gjør at barna får det bedre. Barne- og familiedepartementet og Helsedepartementet må samarbeide for å få på plass bedre hjelp til barna i barnevernet, sier hun.

Vil styrke samarbeidet om barn

TV 2 har forelagt kritikken fra Skogsholm og barneombudet til Helse- og omsorgsdepartementet.

I en e-post til TV 2 skriver statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Truls Vasvik (Ap) at han har stor forståelse for at dette er svært vanskelig for barna det gjelder, og deres nærmeste.



– Barn med tiltak i barnevernet har høy forekomst av psykiske plager og lidelser. Regjeringen vil derfor videreføre, fornye og styrke helsesatsingen i barnevernet og sørge for at disse barna får helhetlige tjenestetilbud i samsvar med sine behov.

Han skriver videre at de jobber for å styrke samarbeidet om barn i barnevernet, for å redusere overdoser og for å styrke tilbudet om spiseforstyrrelser.

– Flere tiltak er iverksatt for å bidra til at barna får tilgang til god hjelp, blant annet Nasjonalt forløp for barnevern og tverrfaglig helsekartlegging. Samtidig er det behov for å forsterke og videreføre helsesatsingen i barnevernet.