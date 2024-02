Liv Gunhild (50) følte seg dement – jubler over nye svar

Sykdommen er fortsatt et stort mysterium. Nå har norske forskere gjort et viktig funn som får internasjonal oppmerksomhet.

I nesten to år gikk Liv Gunhild Aase rundt og følte seg dement.

– Jeg kunne være midt i en setning, og så glemte jeg hva jeg snakket om, forteller hun til TV 2.

Hukommelsessvikten førte til at Aase ikke fungerte i jobben i helsevesenet.

– Det har ødelagt en hel del. Jeg har heldigvis hatt kollegaer som har kompensert for meg, men det har vært veldig vanskelig, sier hun.

SYK: Liv Gunhild Aase ble koronasyk i 2020. Sykdommen satt i kroppen i mange år. Foto: Oskar Hammer Garrod / TV 2

– Veldig vanskelig

Alt startet etter at hun ble smittet av korona i oktober i 2020. Hun ble langtidssykemeldt, og har til tider vært fullstendig isolert fra et normalt liv.

– Jeg synes det har vært veldig vanskelig.

Den norske Koronastudien har helt siden starten av pandemien undersøkt hvilken effekt koronasykdom kan ha på helsen.



Sist i rekken har de blant annet sett på hvorvidt hukommelsen til smittede personer har blitt rammet.

Det er fortsatt mye vi ikke vet om long covid. Men nå har norske forskere fått et gjennombrudd som blir anerkjent internasjonalt.

Har kartlagt hukommelsen



Hvor ofte går du inn i et rom og glemmer hva du skulle hente der?

Hvor ofte skjer det at du har noe på tunga, uten at du kommer på hva du skal si?

Dette og elleve andre spørsmål om hukommelse har 112.000 personer svart på til den norske Koronastudien.

STUDIE: Lenge har personer som har vært koronasmittet fortalt om at de sliter med dårlig hukommelse og konsentrasjonsproblemer etter at de har vært syke, også kjent som hjernetåke. Dette har forskere ved Oslo universitetssykehus nå sett på. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Nå bekrefter resultatene at det altså er en sammenheng mellom koronasmitte og hukommelsesvansker.

– Denne publikasjonen er viktig fordi den feier tvilen om at hukommelsesproblemer er spesifikt for covid-19 til side, sier infeksjonsmedisiner og prosjektleder Arne Søraas til TV 2.

Fakta om Koronastudien Lansert i 2020.

Kartlegger risikofaktorer for å bli smittet, og helseeffekter ved gjennomgått covid-19 sykdom.

Har på kort tid blitt en av Norges største kohortstudier med rundt 200.000 deltakere.

Data fra studien inngår i flere nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter. Kilde: Oslo universitetssykehus

– Mange lider

Tidligere har forskningsstudien publisert at mellom 10 og 15 prosent av alle som blir smittet, får hukommelsesproblemer i etterkant. Ettersom tre millioner nordmenn har hatt korona, kan det bety at opptil 450.000 er rammet.



Studien ble torsdag publisert i det prestisjetunge medisinske tidsskriftet New England Journal of Medicine.

Den nye studien viser dårligere hukommelse hos de som har hatt covid-19, sammenliknet med de som ikke har hatt korona. I tillegg viser studien at de som hadde hatt covid-19 husker dårligere enn før de ble syke.

For Liv Gunhild Aase vedvarte hukommelsesutfordringene i nesten to år. Nå er hun glad for at den nye studien har slått fast at det er en sammenheng.

– Denne studien er en anerkjennelse av at dette faktisk er reelt. Det er mange som kjenner seg som folk som bare syter og klager over diffuse plager. Så jeg tror mange lider under det, sier hun.

Aase håper at funnene kan føre til at man finner effektive behandlingsmetoder.

SYKEMELDT: Liv Gunhild Aase ble langtidssykemeldt etter å ha blitt smittet av korona. Foto: Oskar Hammer Garrod / TV 2

Hun får støtte av leder i Norsk Covidforening, Brita Gundersen.

– Vi er veldig glade for at Koronastudien viser så tydelige funn. Vi håper det vil øke pasientsikkerheten til long covid-pasienter gjennom kunnskapsbasert behandling, sier Gundersen.

Alvorlige utfordringer

Ifølge Søraas opplever flesteparten at hukommelsesproblemene er milde.

– Det er sannsynligvis alle grader. Noen opplever milde hukommelsesproblemer, for eksempel at de glemmer hva de skal si, mens andre opplever at det går utover den daglige funksjonen. Noen er så rammet at de går på arbeidsavklaringspenger eller er blitt uføre, sier han.

STOLT: Prosjektleder Arne Søraas er stolt over at deres funn nå publiseres internasjonalt. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Mens hjernetåken kan være forbigående, rapporterer også noen deltakere at de er like plaget etter tre år, ifølge studien.



– Det er alvorlig at noen sliter tre år etter en infeksjonssykdom. Det har store konsekvenser for de som er rammet, sier forsker Sonja H. Brunvoll.

– Viktig å følge med på

Hun er førsteforfatter av studien sammen med forsker Merete Ellingjord-Dale.

– Spørsmålet er om hukommelsesproblemene vil vedvare eller om det vil avta. Det er spennende og viktig å følge med på, sier Ellingjord-Dale.

Ifølge studien er hukommelsesproblemer mer utbredt i yngre aldersgrupper og blant kvinner. Fasiten på hvorfor det er slik, er ikke kjent.

– Selv om det er mindre fokus på korona nå, er det viktig at vi fortsetter å undersøke dette videre og at vi følger deltakerne over tid. Både for de som rammes, men også sett fra et helseøkonomisk perspektiv, sier Ellingjord-Dale.

– Gir kanskje håp

Det har gått tre og et halvt år siden Liv Gunhild Aase ble smittet av korona. Nå er hun omsider tilbake til normalen.

– Plagene har gradvis lettet, og nå er det nesten helt borte.

Aase beskriver seg selv som hardt rammet. Nå håper hun hennes historie kan gi håp til andre.

– Det har vært enormt mye fortvilelse og desperasjon. Men mine opplevelser gir kanskje håp om at det går an å bli bedre på sikt.